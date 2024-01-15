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    Anlık Bildirim

    CAMM2 bellekler masaüstüne de geliyor: Anakart tasarımları değişebilir

    SK hynix'e göre CAMM (Compression Attached Memory Modules) standardı masaüstü bilgisayarlara doğru yol alıyor. CAMM2 bellekler daha az alanda daha yüksek kapasite avantajı sunuyor.
    CAMM2 bellekler masaüstüne de geliyor: Anakart tasarımları değişe Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre CAMM2 standardındaki RAM bellekler sadece dizüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmayacak. En azından SK hynix'e göre CAMM (Sıkıştırma Ekli Bellek Modülleri) standardı masaüstü bilgisayarlara doğru yol alıyor olabilir. SK hynix'e göre CAMM (Compression Attached Memory Modules) standardı masaüstü bilgisayarlara doğru yola çıkmış durumda.

    CAMM2 masaüstüne geliyor

    CAMM, geleneksel DRAM modüllerinin boyutlarını küçülterek onları daha kompakt hale getiren ve daha yüksek kapasitelere olanak tanıyan yeni bir bellek standardı konumunda. İlk standart, Dell tarafından duyurulduktan sonra geçtiğimiz aralık ayında ikinci nesli, dizüstü bilgisayarlar ve ince/hafif bilgisayar tasarımları için LPCAMM2 şeklinde tanıtılmıştı. CAMM standardındaki LP düşük güç anlamına geldiğinden, mevcut modüller LPDDR5 veya LPDDR5X standartlarına dayanmakta ve 9,6 Gbps'ye kadar hızlar sunmakta.

    CAMM2 bellekler masaüstüne de geliyor: Anakart tasarımları değişe Tam Boyutta Gör
    CES 2024 sırasında SK Hynix standında bulunan bir şirket temsilcisi CAMM standardının masaüstü bilgisayarlara da geleceğini belirtti. Ayrıntılardan bahsedilmese de masaüstü platformlar için ilk PC uyarlamasının halihazırda devam ettiği ortaya çıktı.

    CAMM2 bellek standardının yayınlandığını duyuran JEDEC belgesinde de CAMM2'nin hem DDR5 hem de düşük güçlü LPDDR5/X bellek modülleri için ortak bir konektör tasarımına sahip olacağından bahsediliyor. JEDEC, CAMM standardının hedeflediği platformlar olarak hem dizüstü bilgisayarları hem de ana akım masaüstü bilgisayarları listeliyor.

    Anakart tasarımları değişebilir

    CAMM2 bellekler masaüstüne de geliyor: Anakart tasarımları değişe Tam Boyutta Gör
    Masaüstü için üretilen CAMM bellek modülleri, anakartların tasarımında büyük bir değişikli getirecek. Şu anda ana akım anakartlar, yeni 64 GB modüllerle 256 GB kapasiteye kadar barındırabilen 2 veya 4 DIMM yuvasına sahip durumda. CAMM'i desteklemek için tüm PC anakart ekosisteminin yeniden tasarlanması gerekecek ve elbette bu bir gecede olmayacak.

    Dizüstü bilgisayar segmentinde olduğu gibi, tasarımların çoğunluğu geleneksel SO-DIMM veya lehimli bellek düzenine bağlı kalırken, LPCAMM özelliğine sahip bazı tasarımların yavaş yavaş hayatımıza girdiğini gördük. CAMM daha olgun hale geldiğinde, anakart üreticilerinin birkaç CAMM anakartı piyasaya sürerek yeni standardı denemeye çalışması ve tüketicilerin buna nasıl tepki vereceğini görmesi mümkün. Benzer şekilde, bellek üreticilerinin de CAMM modüllerine dayalı yeni çözümler tasarlamaları gerekecek.

    Her CAMM modülünün arkasında CPU'ya benzer şekilde sokete takılabilen bir konektör bulunuyor. Tek bir CAMM modülü ile çift kanal belleği etkinleştirmek mümkün olurken 8 GB ile 128 GB arasında değişen kapasiteler destekleniyor. Öte yandan Intel XMP ve AMD EXPO ekosistemlerinde yüksek hızlı bellek hız aşırtma, ayarlama ve OC profilleri desteği gibi özelliklerin de yeniden ele alınması gerekecek. Ancak dediğimiz gibi, bu değişim hemen gerçekleşmeyecek ve ilk ürünleri görmemiz en az birkaç yıl alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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