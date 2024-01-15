CAMM2 bellekler masaüstüne de geliyor: Anakart tasarımları değişebilir

CAMM2 masaüstüne geliyor
CAMM, geleneksel DRAM modüllerinin boyutlarını küçülterek onları daha kompakt hale getiren ve daha yüksek kapasitelere olanak tanıyan yeni bir bellek standardı konumunda. İlk standart, Dell tarafından duyurulduktan sonra geçtiğimiz aralık ayında ikinci nesli, dizüstü bilgisayarlar ve ince/hafif bilgisayar tasarımları için LPCAMM2 şeklinde tanıtılmıştı. CAMM standardındaki LP düşük güç anlamına geldiğinden, mevcut modüller LPDDR5 veya LPDDR5X standartlarına dayanmakta ve 9,6 Gbps'ye kadar hızlar sunmakta.
CAMM2 bellek standardının yayınlandığını duyuran JEDEC belgesinde de CAMM2'nin hem DDR5 hem de düşük güçlü LPDDR5/X bellek modülleri için ortak bir konektör tasarımına sahip olacağından bahsediliyor. JEDEC, CAMM standardının hedeflediği platformlar olarak hem dizüstü bilgisayarları hem de ana akım masaüstü bilgisayarları listeliyor.
Anakart tasarımları değişebilir
Dizüstü bilgisayar segmentinde olduğu gibi, tasarımların çoğunluğu geleneksel SO-DIMM veya lehimli bellek düzenine bağlı kalırken, LPCAMM özelliğine sahip bazı tasarımların yavaş yavaş hayatımıza girdiğini gördük. CAMM daha olgun hale geldiğinde, anakart üreticilerinin birkaç CAMM anakartı piyasaya sürerek yeni standardı denemeye çalışması ve tüketicilerin buna nasıl tepki vereceğini görmesi mümkün. Benzer şekilde, bellek üreticilerinin de CAMM modüllerine dayalı yeni çözümler tasarlamaları gerekecek.
Her CAMM modülünün arkasında CPU'ya benzer şekilde sokete takılabilen bir konektör bulunuyor. Tek bir CAMM modülü ile çift kanal belleği etkinleştirmek mümkün olurken 8 GB ile 128 GB arasında değişen kapasiteler destekleniyor. Öte yandan Intel XMP ve AMD EXPO ekosistemlerinde yüksek hızlı bellek hız aşırtma, ayarlama ve OC profilleri desteği gibi özelliklerin de yeniden ele alınması gerekecek. Ancak dediğimiz gibi, bu değişim hemen gerçekleşmeyecek ve ilk ürünleri görmemiz en az birkaç yıl alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.