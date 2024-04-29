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    Tekrar tekrar geri dönüştürülebilir yeni bir PCB geliştirildi

    Elektronik atıkların büyük bir kısmını oluşturan PCB’lerin geri dönüştürülmesi kritik bir konu. Ancak Washington Üniversitesi’nin geri dönüştürülebilir 'vPCB' tasarımları buna bir çözüm sunabilir.
    Tekrar tekrar geri dönüştürülebilir yeni bir PCB geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Modern elektronik cihazların kalbinde yer alan baskılı devre kartları (PCB'ler), teknolojik ilerlemenin temel taşlarından biridir. Bu karmaşık ancak hayati önem taşıyan bileşenler, yıllar içinde önemli ölçüde gelişti ve günümüzün sofistike elektronik cihazlarının işlevselliğini mümkün kıldı. Modern PCB’ler genellikle yanmaya ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklı olsa da bunları geri dönüştürerek yeniden kullanmak zorlu bir süreç olarak biliniyor. Bu bağlamda Washington Üniversitesi araştırmacıları tekrar tekrar geri dönüştürülebilir yeni bir PCB tasarladı.

    Geri dönüştürülebilir PCB

    Yayınlanan yeni araştırma, çevreye daha duyarlı, gerçekten geri dönüştürülebilir PCB'ler yapmanın yeni bir yolunu ortaya koyuyor. 'vPCB' (ya da vitrimer PCB) olarak adlandırılan bu yeni yöntem, sayesinde geri dönüşüm sırasında çok az materyalin ziyan olmasını sağlıyor, bu da tekrar tekrar geri dönüştürmeyi mümkün kılıyor.

    Araştırmacılar adından da anlaşıldığı üzere vPCB’lerde vitrimer malzemesini kullanıyor. Termoset polimerlerden türetilen ve onlara çok benzeyen bir plastik sınıfı olan vitrimer, mevcut üretim süreçleriyle de uyumlu. Bununla birlikte araştırmacılar bir vPCB'yi geri dönüştürerek vitrimerin yüzde 98'ini ve cam elyafın yüzde 100'ünü geri kazanmayı başardı.

    Yapılan testlere göre vPCB'ler, günümüzde kullanılan en yaygın PCB malzemesi olan FR-4 ile güç ve elektriksel özellikler birbirlerine oldukça benziyorlar. Geri dönüştürülebilirlik avantajının yanı sıra vPCB'ler, standart PCB'lere kıyasla kanserojen emisyonlarını yüzde 81 oranında azaltma potansiyeline de sahip. Öte yandan, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl suda çözünen devre kartlarının geliştirildiğini sizlere aktarmıştık. PCB’ler mevcut e-atıkların büyük bir kısmını oluşturduğu için bunları geri dönüşüme sokmak hem çevre hem de maliyet açısından daha sürdürülebilir bir zemin hazırlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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