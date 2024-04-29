Tekrar tekrar geri dönüştürülebilir yeni bir PCB geliştirildi

Tam Boyutta Gör Modern elektronik cihazların kalbinde yer alan baskılı devre kartları (PCB'ler), teknolojik ilerlemenin temel taşlarından biridir. Bu karmaşık ancak hayati önem taşıyan bileşenler, yıllar içinde önemli ölçüde gelişti ve günümüzün sofistike elektronik cihazlarının işlevselliğini mümkün kıldı. Modern PCB’ler genellikle yanmaya ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklı olsa da bunları geri dönüştürerek yeniden kullanmak zorlu bir süreç olarak biliniyor. Bu bağlamda Washington Üniversitesi araştırmacıları tekrar tekrar geri dönüştürülebilir yeni bir PCB tasarladı.

Geri dönüştürülebilir PCB

Yayınlanan yeni araştırma, çevreye daha duyarlı, gerçekten geri dönüştürülebilir PCB'ler yapmanın yeni bir yolunu ortaya koyuyor. 'vPCB' (ya da vitrimer PCB) olarak adlandırılan bu yeni yöntem, sayesinde geri dönüşüm sırasında çok az materyalin ziyan olmasını sağlıyor, bu da tekrar tekrar geri dönüştürmeyi mümkün kılıyor.

Araştırmacılar adından da anlaşıldığı üzere vPCB’lerde vitrimer malzemesini kullanıyor. Termoset polimerlerden türetilen ve onlara çok benzeyen bir plastik sınıfı olan vitrimer, mevcut üretim süreçleriyle de uyumlu. Bununla birlikte araştırmacılar bir vPCB'yi geri dönüştürerek vitrimerin yüzde 98'ini ve cam elyafın yüzde 100'ünü geri kazanmayı başardı.

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Yapılan testlere göre vPCB'ler, günümüzde kullanılan en yaygın PCB malzemesi olan FR-4 ile güç ve elektriksel özellikler birbirlerine oldukça benziyorlar. Geri dönüştürülebilirlik avantajının yanı sıra vPCB'ler, standart PCB'lere kıyasla kanserojen emisyonlarını yüzde 81 oranında azaltma potansiyeline de sahip. Öte yandan, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl suda çözünen devre kartlarının geliştirildiğini sizlere aktarmıştık. PCB’ler mevcut e-atıkların büyük bir kısmını oluşturduğu için bunları geri dönüşüme sokmak hem çevre hem de maliyet açısından daha sürdürülebilir bir zemin hazırlayabilir.

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Tekrar tekrar geri dönüştürülebilir yeni bir PCB geliştirildi