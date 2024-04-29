Tekrar tekrar geri dönüştürülebilir yeni bir PCB geliştirildi

Geri dönüştürülebilir PCB
Yayınlanan yeni araştırma, çevreye daha duyarlı, gerçekten geri dönüştürülebilir PCB'ler yapmanın yeni bir yolunu ortaya koyuyor. 'vPCB' (ya da vitrimer PCB) olarak adlandırılan bu yeni yöntem, sayesinde geri dönüşüm sırasında çok az materyalin ziyan olmasını sağlıyor, bu da tekrar tekrar geri dönüştürmeyi mümkün kılıyor.
Araştırmacılar adından da anlaşıldığı üzere vPCB’lerde vitrimer malzemesini kullanıyor. Termoset polimerlerden türetilen ve onlara çok benzeyen bir plastik sınıfı olan vitrimer, mevcut üretim süreçleriyle de uyumlu. Bununla birlikte araştırmacılar bir vPCB'yi geri dönüştürerek vitrimerin yüzde 98'ini ve cam elyafın yüzde 100'ünü geri kazanmayı başardı.
Yapılan testlere göre vPCB'ler, günümüzde kullanılan en yaygın PCB malzemesi olan FR-4 ile güç ve elektriksel özellikler birbirlerine oldukça benziyorlar. Geri dönüştürülebilirlik avantajının yanı sıra vPCB'ler, standart PCB'lere kıyasla kanserojen emisyonlarını yüzde 81 oranında azaltma potansiyeline de sahip. Öte yandan, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl suda çözünen devre kartlarının geliştirildiğini sizlere aktarmıştık. PCB’ler mevcut e-atıkların büyük bir kısmını oluşturduğu için bunları geri dönüşüme sokmak hem çevre hem de maliyet açısından daha sürdürülebilir bir zemin hazırlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.