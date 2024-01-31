AMD’nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri ve anakartları detaylanıyor

Ryzen 8000 ve X870E anakartlar 2024’ün ikinci yarısında
Moore's Law is Dead'in AMD’ye yakın kaynaklara dayandırdığı videosunda Zen 5’in pek çok sorunu olduğundan söz ediliyor. Bu sorunların kısa vadede çözülemeyeceği, dolayısıyla da işlemcilerin 2024’ün ikinci yarısında ve belki de son çeyreğine kalacağı söyleniyor. Aslında bir süredir tahmin edilen çıkış tarihi aralıklarıyla örtüşüyor. Bununla birlikte AMD'nin Zen 5 işlemcilerin X3D varyantlarını, hatta Zen 5c yonga setlerini Zen 5'in orijinal duyurusu gerçekleştiğinde piyasaya sürebileceği söyleniyor. Dolayısıyla AMD, güçlü bir çıkış yapmak istiyor.
AMD'nin 800 serisi anakartları yıl ortasında Computex 2024'te sergileyeceği bildiriliyor ancak piyasaya çıkışları Zen 5 işlemcilerle olacak. AMD, yeni Ryzen 8000 serisi işlemcilerde çekirdek artışından ziyade güçlü IPC iyileştirmelerine odaklanacak. Yüzde 30’dan fazla bir performans artışı bekleniyor ki bu etkileyici. AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisi hakkında şu anda pek bir şey bilinmiyor ancak şirketin resmi olarak belirttiğine gelişmiş performans ve verimlilik ile birlikte entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları ana hedeflerden olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.