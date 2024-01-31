Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD’nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri ve anakartları detaylanıyor

    AMD'nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri, yeni nesil amiral gemisi X870E anakartlar ve söylentilere göre DDR5-8000 bellek desteğiyle birlikte 2024’ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek.
    AMD’nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri ve anakartları detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    AMD bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Zen 5 mimarisini ve üst düzey Ryzen 8000 serisi işlemciler için hazırlanan X870E yonga seti ile yeni bir 800 serisi anakart ailesini piyasaya sürecek. AMD’nin yeni nesil işlemcilerle birlikte mevcut aileye göre önemli düzeyde performans artışı yakalayacağı iddia ediliyor. En azından şimdiye kadar gelen tüm bilgiler buna işaret ediyor.

    Ryzen 8000 ve X870E anakartlar 2024’ün ikinci yarısında

    Moore's Law is Dead'in AMD’ye yakın kaynaklara dayandırdığı videosunda Zen 5’in pek çok sorunu olduğundan söz ediliyor. Bu sorunların kısa vadede çözülemeyeceği, dolayısıyla da işlemcilerin 2024’ün ikinci yarısında ve belki de son çeyreğine kalacağı söyleniyor. Aslında bir süredir tahmin edilen çıkış tarihi aralıklarıyla örtüşüyor. Bununla birlikte AMD'nin Zen 5 işlemcilerin X3D varyantlarını, hatta Zen 5c yonga setlerini Zen 5'in orijinal duyurusu gerçekleştiğinde piyasaya sürebileceği söyleniyor. Dolayısıyla AMD, güçlü bir çıkış yapmak istiyor.

    AMD’nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri ve anakartları detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Aynı zamanda AMD, amiral gemisi X870E yonga setinin PCIe 5.0 ve ASM4242 USB4 denetleyicisine sahip olacağı belirtiliyor. ASM4242 USB4 desteği “E” olmayan X870 anakartta yer almayacak. AMD'nin Zen 5 ve yeni 800 serisi yonga setlerinin EXPO ve 2400MHz FLCK desteği ile yüksek hızlı DDR5-8000 bellek hedefinin olduğu da söyleniyor.

    AMD'nin 800 serisi anakartları yıl ortasında Computex 2024'te sergileyeceği bildiriliyor ancak piyasaya çıkışları Zen 5 işlemcilerle olacak. AMD, yeni Ryzen 8000 serisi işlemcilerde çekirdek artışından ziyade güçlü IPC iyileştirmelerine odaklanacak. Yüzde 30’dan fazla bir performans artışı bekleniyor ki bu etkileyici. AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisi hakkında şu anda pek bir şey bilinmiyor ancak şirketin resmi olarak belirttiğine gelişmiş performans ve verimlilik ile birlikte entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları ana hedeflerden olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lustral zayıflatırmı araba kullanırken şerit ortalama yasa dışı bahis cezası yorumları arabanın direksiyonu sağa sola çevirince gelen uğultu mm kozmetik orjinal mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız