AMD’nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri ve anakartları detaylanıyor

Tam Boyutta Gör AMD bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Zen 5 mimarisini ve üst düzey Ryzen 8000 serisi işlemciler için hazırlanan X870E yonga seti ile yeni bir 800 serisi anakart ailesini piyasaya sürecek. AMD’nin yeni nesil işlemcilerle birlikte mevcut aileye göre önemli düzeyde performans artışı yakalayacağı iddia ediliyor. En azından şimdiye kadar gelen tüm bilgiler buna işaret ediyor.

Ryzen 8000 ve X870E anakartlar 2024’ün ikinci yarısında

Moore's Law is Dead'in AMD’ye yakın kaynaklara dayandırdığı videosunda Zen 5’in pek çok sorunu olduğundan söz ediliyor. Bu sorunların kısa vadede çözülemeyeceği, dolayısıyla da işlemcilerin 2024’ün ikinci yarısında ve belki de son çeyreğine kalacağı söyleniyor. Aslında bir süredir tahmin edilen çıkış tarihi aralıklarıyla örtüşüyor. Bununla birlikte AMD'nin Zen 5 işlemcilerin X3D varyantlarını, hatta Zen 5c yonga setlerini Zen 5'in orijinal duyurusu gerçekleştiğinde piyasaya sürebileceği söyleniyor. Dolayısıyla AMD, güçlü bir çıkış yapmak istiyor.

Tam Boyutta Gör Aynı zamanda AMD, amiral gemisi X870E yonga setinin PCIe 5.0 ve ASM4242 USB4 denetleyicisine sahip olacağı belirtiliyor. ASM4242 USB4 desteği “E” olmayan X870 anakartta yer almayacak. AMD'nin Zen 5 ve yeni 800 serisi yonga setlerinin EXPO ve 2400MHz FLCK desteği ile yüksek hızlı DDR5-8000 bellek hedefinin olduğu da söyleniyor.

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AMD'nin 800 serisi anakartları yıl ortasında Computex 2024'te sergileyeceği bildiriliyor ancak piyasaya çıkışları Zen 5 işlemcilerle olacak. AMD, yeni Ryzen 8000 serisi işlemcilerde çekirdek artışından ziyade güçlü IPC iyileştirmelerine odaklanacak. Yüzde 30’dan fazla bir performans artışı bekleniyor ki bu etkileyici. AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisi hakkında şu anda pek bir şey bilinmiyor ancak şirketin resmi olarak belirttiğine gelişmiş performans ve verimlilik ile birlikte entegre yapay zeka ve makine öğrenimi optimizasyonları ana hedeflerden olacak.

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