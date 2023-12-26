12VO güç standardı yaygınlaşıyor: MSI ilk ürünleri gösterdi

MSI, 12VO ürünlerini gösterdi
MSI Pro B650 12VO WiFi, Pro H610M 12VO ve MSI 12VO isimlerinden de anlaşılacağı üzere yeni 12VO (Advanced Technology eXtended 12 Volts Only) güç standardıyla uyumlu olarak gelecek. Bu uyumlulukta en dikkat çeken değişiklerden biri ATX12VO konektörlerinin yalnızca 10 pin kullanacak olması. Yani 24 pinli bir ATX konektörü bulunmayacak.
RAM'ler, USB ve M.2 SSD'ler gibi bileşenler 12v hatlarını kullanmıyor ya da doğrudan güç kaynağından çekmiyor - M.2 SSD'ler ve RAM'ler 3.3V kullanırken, USB ve SATA tabanlı sürücüler 5V kullanıyor. Bu bileşenlerin voltajlarının yönetilmesinden anakart sorumlu olacak. Şimdiye kadar 12VO ürünler kurumsal tarafa hitap etti ve artık 2024 ile son tüketiciler için de geliyorlar. 5.5 ve 3v’nin olmaması nedeniyle daha az kablo ve daha iyi kablo yönetimi sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.