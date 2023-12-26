12VO güç standardı yaygınlaşıyor: MSI ilk ürünleri gösterdi

Tam Boyutta Gör MSI, hem Intel hem de AMD platformlarını kapsayan 12VO uyumlu iki anakart ve aynı anda piyasaya süreceği bir 12VO güç kaynağı ile piyasaya girmeye hazırlanıyor. Firma kısa bir süre MSI Pro B650 12VO WiFi, Pro H610M 12VO ve MSI 12VO PSU güç kaynağını sergiledi. Ancak bu ürünlere ait tüm detaylar CES 2024’te paylaşılacak ve 2024 yılında piyasaya girecek.

MSI, 12VO ürünlerini gösterdi

MSI Pro B650 12VO WiFi, Pro H610M 12VO ve MSI 12VO isimlerinden de anlaşılacağı üzere yeni 12VO (Advanced Technology eXtended 12 Volts Only) güç standardıyla uyumlu olarak gelecek. Bu uyumlulukta en dikkat çeken değişiklerden biri ATX12VO konektörlerinin yalnızca 10 pin kullanacak olması. Yani 24 pinli bir ATX konektörü bulunmayacak.

Tam Boyutta Gör Intel birkaç yıl önce ATX12VO standardını ortaya atmış, ancak şimdiye kadar bu standarttan hiçbir şey çıkmamıştı. Bu standart, doğrudan 3.3v ve 5v beslemeyi tamamenortadan kaldırarak yalnızca 12v sağlamak üzere tasarlanıyor.

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RAM'ler, USB ve M.2 SSD'ler gibi bileşenler 12v hatlarını kullanmıyor ya da doğrudan güç kaynağından çekmiyor - M.2 SSD'ler ve RAM'ler 3.3V kullanırken, USB ve SATA tabanlı sürücüler 5V kullanıyor. Bu bileşenlerin voltajlarının yönetilmesinden anakart sorumlu olacak. Şimdiye kadar 12VO ürünler kurumsal tarafa hitap etti ve artık 2024 ile son tüketiciler için de geliyorlar. 5.5 ve 3v’nin olmaması nedeniyle daha az kablo ve daha iyi kablo yönetimi sağlanacak.

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