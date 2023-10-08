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    Geçmişe yolculuk: Hem AMD hem de Intel işlemcileri destekleyen soket

    Günümüz modern AMD ve Intel işlemcilerini kullanmak için tamamen farklı soketlere sahip anakartlara ihtiyaç duyuluyor. Ancak bu durum geçmişte tam olarak böyle değildi.
    Eski günler: AMD ve Intel işlemcilerini destekleyen soket Tam Boyutta Gör
    Halihazırda modern işlemciler için Intel tarafında LGA 1700, AMD tarafında ise AM5 soketli anakartları kullanmak gerekiyor. Oldukça uzunca bir süredir de işlemci üreticileri kendi soketlerini bir standart olarak kullanıyor ve haliyle rakip firmayla herhangi bir uyumluluk sunmuyor. Ancak geçmişte biraz geriye gittiğimizde bazı istisnaların olduğunu, tek bir soketin her iki üreticiyi de desteklediği dönemleri hatırlıyoruz.

    Soket 5 ve Soket 7

    Takvimler 1995 yılını gösterdiğinde AMD, Intel ile olan tüm yasal anlaşmazlıkları, kendisine bugüne kadar kişisel bilgisayar yapımında kullanılan çiplerin temel mimarisi olan x86 çip tasarımında ortak bir pay veren anlaşmayla çözmüştü. AMD daha sonra 1999’da anlaşma gereği x86 tasarımlarını uygulamak için kendi yöntemini geliştirmiş ve Athlon’ları piyasaya sürmüştü. Hikâyenin geri kalanı ise oldukça bilindik.

    Eski günler: AMD ve Intel işlemcilerini destekleyen soket Tam Boyutta Gör
    Öte yandan 90’larda daha farklı olaylar da yaşandı. 1994 yıllında piyasaya sürülen Soket 5, Intel’in ikinci nesil P5 Pentium işlemcilerin için tasarlanırken aynı zamanda AMD’nin 5K yongalarına ve hatta 6x86 Cyrix ile IDT'nin WinChip serisine destek sunuyordu. Çoklu işlemci desteğinin yanı sıra Soket 5, 1994/1995 yıllarında performans konusunda çığır açıyordu. Önceki Soket 3’e kıyasla çok az jumper değiştirme, kolay yapılandırma, BIOS'ta standart olarak L1/L2 önbellek ve bellek ayarları, çoğu kartta PS/2 desteği, PCI ve ISA gibi ciddi özelliklerle geliyordu.
    Eski günler: AMD ve Intel işlemcilerini destekleyen soket Tam Boyutta Gör
    Sonrasında ise 1995 yazında Soket 5'in halefi olan Soket 7 ortaya çıktı ve P5 Pentium işlemcilerin yanı sıra AMD, Cyrix/IBM ve IDT tarafından üretilen uyumlu işlemcilere destek sundu. Soket 7 aynı zamanda bir adaptör (veya el ile pinleri değiştirerek) yardımıyla geriye dönük uyumluluk da sağlıyordu. İkisi arasındaki en önemli fark, Soket 5'in tek voltajına karşılık Soket 7'nin çift bölünmüş ray voltajı için ekstra pine sahip olmasıydı.

    1998 yılında Soket 7'nin bir uzantısı olan Super Soket 7, AMD tarafından K6-2 ile K6-III işlemcilerinin daha yüksek bir saat hızında çalışması ve AGP kullanması için geliştirilerek firmaya geçici bir çözüm sağladı. Slot 1'e geçen Intel soketlerinin lisansını kaybettikten sonra Super Soket 7, AMD’ye kendi anakart altyapısını (Slot A) geliştirmesi için zaman kazandırmış oldu. Slot A, AMD’nin ilk Athlon işlemcileriyle birlikte kullanılmıştı.

    İşte, bir zamanlar aynı anakart ile farklı üreticilerin işlemcileri kullanılabiliyordu. Bu durum çok uzun sürmese de o dönemi yaşayanlar açısından oldukça keyifli olsa gerek. Öte yandan böyle bir şeyin günümüzde gerçekleşme olasılığı ise oldukça düşük.

    Kaynakça https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_5 https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_7
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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