Geçmişe yolculuk: Hem AMD hem de Intel işlemcileri destekleyen soket

Takvimler 1995 yılını gösterdiğinde AMD, Intel ile olan tüm yasal anlaşmazlıkları, kendisine bugüne kadar kişisel bilgisayar yapımında kullanılan çiplerin temel mimarisi olan x86 çip tasarımında ortak bir pay veren anlaşmayla çözmüştü. AMD daha sonra 1999’da anlaşma gereği x86 tasarımlarını uygulamak için kendi yöntemini geliştirmiş ve Athlon’ları piyasaya sürmüştü. Hikâyenin geri kalanı ise oldukça bilindik.
1998 yılında Soket 7'nin bir uzantısı olan Super Soket 7, AMD tarafından K6-2 ile K6-III işlemcilerinin daha yüksek bir saat hızında çalışması ve AGP kullanması için geliştirilerek firmaya geçici bir çözüm sağladı. Slot 1'e geçen Intel soketlerinin lisansını kaybettikten sonra Super Soket 7, AMD’ye kendi anakart altyapısını (Slot A) geliştirmesi için zaman kazandırmış oldu. Slot A, AMD’nin ilk Athlon işlemcileriyle birlikte kullanılmıştı.
İşte, bir zamanlar aynı anakart ile farklı üreticilerin işlemcileri kullanılabiliyordu. Bu durum çok uzun sürmese de o dönemi yaşayanlar açısından oldukça keyifli olsa gerek. Öte yandan böyle bir şeyin günümüzde gerçekleşme olasılığı ise oldukça düşük.
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.