Raspberry Pi 5 tanıtıldı: Serinin en güçlüsü

Raspberry Pi 5 özellikleri ve fiyatı
Raspberry Pi 5 devre kartı 4 adet Cortex-A76 çekirdeği barındıran Broadcom BCM2712 işlemcisi ile geliyor. 512KB Seviye 2 ön bellek, 2MB Seviye 3 ön bellek, 800MHz VideoCore VII grafik birimi ile önceki nesle göre 2-3 kata kadar daha yüksek performans elde ediliyor.
Tarihte ilk kez Raspberry Pi 5 vakfın geliştirdiği bir bileşen kullanıyor. Çevre birimleri ile haberleşmesini sağlayan RP1 kuzey köprüsü vakfın kendi imkanları ile geliştirildi. Fonksiyonellik ve performans açısından önemli bir değişim sağladığı ifade ediliyor.
İki adet 4 hatlı 1.5Gbps MIPI ile iki adede kadar kamera veya ekran bağlanabiliyor. PCIe 2.0 arayüzü ile de yine ilk kez yüksek performanslı çevre birimleri de bağlanabiliyor. Çift HDMI portu 4K 60fps çıkış verebilirken HDR desteği de sunuluyor. Raspberry Pi 5 4GB modeli 60$ iken Raspberry Pi 5 8GB modeli de 80$ olarak Ekim ayında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.