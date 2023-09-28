Raspberry Pi 5 tanıtıldı: Serinin en güçlüsü

Tam Boyutta Gör Bilgisayar dünyasına yön veren projelerden birisi olan Raspberry Pi, yıllardır istikrarlı bir şekilde hayatına devam ediyor. 4 yıl aradan sonra vakıf en güçlü Raspberry Pi devre kartını piyasaya sürüyor.

Raspberry Pi 5 özellikleri ve fiyatı

Raspberry Pi 5 devre kartı 4 adet Cortex-A76 çekirdeği barındıran Broadcom BCM2712 işlemcisi ile geliyor. 512KB Seviye 2 ön bellek, 2MB Seviye 3 ön bellek, 800MHz VideoCore VII grafik birimi ile önceki nesle göre 2-3 kata kadar daha yüksek performans elde ediliyor.

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Tarihte ilk kez Raspberry Pi 5 vakfın geliştirdiği bir bileşen kullanıyor. Çevre birimleri ile haberleşmesini sağlayan RP1 kuzey köprüsü vakfın kendi imkanları ile geliştirildi. Fonksiyonellik ve performans açısından önemli bir değişim sağladığı ifade ediliyor.

İki adet 4 hatlı 1.5Gbps MIPI ile iki adede kadar kamera veya ekran bağlanabiliyor. PCIe 2.0 arayüzü ile de yine ilk kez yüksek performanslı çevre birimleri de bağlanabiliyor. Çift HDMI portu 4K 60fps çıkış verebilirken HDR desteği de sunuluyor. Raspberry Pi 5 4GB modeli 60$ iken Raspberry Pi 5 8GB modeli de 80$ olarak Ekim ayında piyasada olacak.

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