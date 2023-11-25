Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI’ın USB 4 genişletme kartı test edildi: Thunderbolt 4’e kafa tutuyor

    Dünyanın en popüler bilgisayar ve bileşen üreticilerinden olan MSI, USB-4 kartı ile dikkatleri üzerine çekti. Z790 MAX anakartları ile gelen bu genişletme kartı, test sonuçları ile dikkat çekiyor.
    PCIe üzerinden USB 4 bağlantısı test edildi
    USB, kafa karıştırıcı isimlendirme sistemine sahip olsa da hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Yeni sürümleri ile çıtayı sürekli yükselten bu standart, 2019 yılında USB 4 ara yüzü ile güncellenmişti. USB-3, Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4 ara yüzlerini de destekleyen bu standart, geçtiğimiz yıllarda birçok anakartta yer aldı ancak MSI’ın yeni genişleme kartı, PCIe üzerinden USB-4’ün nasıl bir performans sunabileceğini gözler önüne seriyor.

    MSI’ın USB-4 kartı aktarım hızı ile dikkat çekiyor

    MSI’ın Z790 Max ana kartlarının içerisinde çıkan USB 4 eklenti kartı, ASMedia ASM424X kontrolcüsünü kullanıyor ve PCIe 4.0 x 4 ara yüzü ile çift USB 4.0 Type-C, çift DisplayPort 1.4 ve 100W güç çıkış bağlantısı sunuyor. 40 Gbps bağlantı hızını destekleyen kartın test sonuçları, Thunderbolt 4’e karşı başarılı bir mücadeleyi gözler önüne seriyor.

    Wccftech testi Tam Boyutta Gör
    Wccftech testlerinde MSI MPG Z790 Carbon MAX WIFI ana kartına USB-4 kartı bağlandı ve USB 4.0 üzerinde Samsung 980 M.2 SSD test edildi. Bu bağlantı üzerinde SSD, 3745 MB/s hızına ulaştı. Benchlife testlerinde de MSI’nın USB-4 bağlantısı 3700 MB/s (29Gbps) hızına ulaştı ve 3000 MB/s (24 Gbps) sunan Thunderbolt 4’ün önüne geçti.


    USB 4 genişletme kartı henüz ayrı satılmıyor

    USB 4 standartı, artık birçok modern PC’de ve anakartta bulunsa da MSI’ın ek bağlantı kartı, PCIe bağlantısı sayesinde USB-4 bağlantısına sahip olmayan cihazlar için umut ışığı oluyor. Firmanın USB-4 eklenti kartı henüz ayrı satılmıyor ve firmanın Z790 anakartları ile birlikte geliyor ancak ilerleyen dönemlerde, benzer USB-4 kartları görmemiz mümkün.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    red 076 hata kodu nedir 80 tyt 50 ayt kaç bin erkeklere sonda takılması acı verir mi necip fazıl kısakürek atatürk düz taban ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız