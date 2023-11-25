MSI’ın USB 4 genişletme kartı test edildi: Thunderbolt 4’e kafa tutuyor

USB, kafa karıştırıcı isimlendirme sistemine sahip olsa da hepimizin hayatında önemli bir yere sahip. Yeni sürümleri ile çıtayı sürekli yükselten bu standart, 2019 yılında USB 4 ara yüzü ile güncellenmişti. USB-3, Thunderbolt 3 ve Thunderbolt 4 ara yüzlerini de destekleyen bu standart, geçtiğimiz yıllarda birçok anakartta yer aldı ancak MSI’ın yeni genişleme kartı, PCIe üzerinden USB-4’ün nasıl bir performans sunabileceğini gözler önüne seriyor.

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MSI’ın USB-4 kartı aktarım hızı ile dikkat çekiyor

MSI’ın Z790 Max ana kartlarının içerisinde çıkan USB 4 eklenti kartı, ASMedia ASM424X kontrolcüsünü kullanıyor ve PCIe 4.0 x 4 ara yüzü ile çift USB 4.0 Type-C, çift DisplayPort 1.4 ve 100W güç çıkış bağlantısı sunuyor. 40 Gbps bağlantı hızını destekleyen kartın test sonuçları, Thunderbolt 4’e karşı başarılı bir mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör Wccftech testlerinde MSI MPG Z790 Carbon MAX WIFI ana kartına USB-4 kartı bağlandı ve USB 4.0 üzerinde Samsung 980 M.2 SSD test edildi. Bu bağlantı üzerinde SSD, 3745 MB/s hızına ulaştı. Benchlife testlerinde de MSI’nın USB-4 bağlantısı 3700 MB/s (29Gbps) hızına ulaştı ve 3000 MB/s (24 Gbps) sunan Thunderbolt 4’ün önüne geçti.



USB 4 genişletme kartı henüz ayrı satılmıyor

USB 4 standartı, artık birçok modern PC’de ve anakartta bulunsa da MSI’ın ek bağlantı kartı, PCIe bağlantısı sayesinde USB-4 bağlantısına sahip olmayan cihazlar için umut ışığı oluyor. Firmanın USB-4 eklenti kartı henüz ayrı satılmıyor ve firmanın Z790 anakartları ile birlikte geliyor ancak ilerleyen dönemlerde, benzer USB-4 kartları görmemiz mümkün.

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PCIe üzerinden USB 4 bağlantısı test edildi