MSI’ın USB 4 genişletme kartı test edildi: Thunderbolt 4’e kafa tutuyor

MSI’ın USB-4 kartı aktarım hızı ile dikkat çekiyor
MSI’ın Z790 Max ana kartlarının içerisinde çıkan USB 4 eklenti kartı, ASMedia ASM424X kontrolcüsünü kullanıyor ve PCIe 4.0 x 4 ara yüzü ile çift USB 4.0 Type-C, çift DisplayPort 1.4 ve 100W güç çıkış bağlantısı sunuyor. 40 Gbps bağlantı hızını destekleyen kartın test sonuçları, Thunderbolt 4’e karşı başarılı bir mücadeleyi gözler önüne seriyor.
USB 4 genişletme kartı henüz ayrı satılmıyor
USB 4 standartı, artık birçok modern PC’de ve anakartta bulunsa da MSI’ın ek bağlantı kartı, PCIe bağlantısı sayesinde USB-4 bağlantısına sahip olmayan cihazlar için umut ışığı oluyor. Firmanın USB-4 eklenti kartı henüz ayrı satılmıyor ve firmanın Z790 anakartları ile birlikte geliyor ancak ilerleyen dönemlerde, benzer USB-4 kartları görmemiz mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.