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VIA, Mini-ITX anakartlarına yenisini ekledi: EPIA-M840

8 yıl
9,7b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA, Mini-ITX anakartlarına yenisini ekledi: EPIA-M840
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Computex 2010 fuarında çift çekirdekli yeni Nano işlemcisinin çalışan bir örneğini gösteren VIA, EPIA-M840 adını verdiği Mini-ITX formundaki yeni anakartını duyurdu. 1.2GHz (fansız) veya 1.6GHz'de çalışan Nano E işlemcisiyle tercih edilebilen anakarta yine bir VIA çözümü olan VX800 yonga seti eşlik ediyor ve yonga setine entegre olarak gelen Chrome9 HC grafik birimi video hızlandırma desteği de sunuyor. Üzerinde iki adet DDR2 bellek slotu bulunan anakart, depolama sürücüleri için iki adet SATA konnektörü ile geliyor. Entegre grafik performansını yeterli bulmayan ve harici ekran kartı kullanmak isteyenler için üzerinde bir adet PCIe x4 slotu da bulunan Mini-ITX formundaki anakartta iki adet Gigabit Ethernet portu, görüntü aktarımı için D-Sub çıkışı ,CompactFlash bellek kartı slotu ile ses ve USB 2. 0 portu gibi detaylara da yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen VIA EPIA-M840 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

VIA, Mini-ITX anakartlarına yenisini ekledi: EPIA-M840
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hacı.basat 8 yıl
Bu nasıl iştir, VIA VN1000 yongasetini duyurdu, halen eski yongasetlerine bastırıyor, rakip AMD-intel MiniITX'lerde bu seviyelerde kartlar çıkarıyorlar diye, onları izlemek niye, çift çekirdek VIA Nano DC işlemcisi var madem, kullanıcı niye tek çekirdeğe talim etsin, VIA'dan bir yetkili yakalasak onlarca soru var niye niye niye????
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vidoko 8 yıl
crysis oynarmı :)) low falan iadarelik
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