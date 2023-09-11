Raspberry Pi Zero’ya alternatif geldi: Orange Pi Zero 2W

Orange Pi Zero 2W özellikleri ve fiyatı
Orange Pi Zero 2W adıyla duyurulan devre kartı 65mm x 30mm ölçülere sahip. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali G31 MP2 grafik birimi barındıran Allwinner H618 işlemcisi 1.5 GHz frekansında çalışıyor. OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, OpenCL 2.0 ve Vulkan 1.1 desteklenen formatlar arasında.
Android 12 TV, Debian 11, Debian 12, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04 ve Orange Pi OS (Arch) gibi pek çok işletim sistemi destekleniyor. 4K60fps destekli mini HDMI, çift USB Tip-C, 40-pin genişleme kafası, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 şeklinde çok geniş bir bağlantı seçeneği mevcut.
Raspberry Pi Zero 2W modeline rakip olacak Orange Pi Zero 2W devre kartı Amazon üzerinde 1GB seçenek 16$ ve 4GB seçenek 27$ şeklinde satılıyor. 3.5mm jak, Ethernet girişi gibi genişlemeler ekleyen modül ise 4.9$ seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.