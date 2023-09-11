Raspberry Pi Zero’ya alternatif geldi: Orange Pi Zero 2W

Tam Boyutta Gör Raspberry Pi ile bir dönem akıllı devre kartı trendinin patlama yaptığına şahit olmuştuk. Pek çok teknoloji devi bu alana bir şekilde adım atarken piyasa dolup taşmıştı. Bugünlerde devre kartı piyasası durgunlaştı ve biraz daha uygun fiyatlı modeller öne çıkıyor.

Orange Pi Zero 2W özellikleri ve fiyatı

Orange Pi Zero 2W adıyla duyurulan devre kartı 65mm x 30mm ölçülere sahip. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali G31 MP2 grafik birimi barındıran Allwinner H618 işlemcisi 1.5 GHz frekansında çalışıyor. OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, OpenCL 2.0 ve Vulkan 1.1 desteklenen formatlar arasında.

Raspberry Pi’den yeni bir kamera modülü 6 ay önce eklendi

Android 12 TV, Debian 11, Debian 12, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04 ve Orange Pi OS (Arch) gibi pek çok işletim sistemi destekleniyor. 4K60fps destekli mini HDMI, çift USB Tip-C, 40-pin genişleme kafası, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 5 şeklinde çok geniş bir bağlantı seçeneği mevcut.

Raspberry Pi Zero 2W modeline rakip olacak Orange Pi Zero 2W devre kartı Amazon üzerinde 1GB seçenek 16$ ve 4GB seçenek 27$ şeklinde satılıyor. 3.5mm jak, Ethernet girişi gibi genişlemeler ekleyen modül ise 4.9$ seviyesinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Anakart Haberleri

Orange Pi Zero 2W tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı