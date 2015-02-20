VTT'nin hazırladığı elektronik ağaç modeli, birden fazla kaynaktan elektrik üretebiliyor

Binlerce yıl boyunca enerji elde etmek için kullandığımız ağaçlar, doğal olarak birçok elektronik projeye de ilham kaynağı oluyor. Bu doğrultuda Finlandiya merkezli VTT araştırmacıları tarafından hazırlanan elektronik ağaç modeli, birden fazla kaynaktan elektrik üretebilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gövdesi üç boyutlu yazıcıyla hazırlanan ağaç, yapraklarında taşıdığı güneş hücreleriyle güneş enerjisinden yararlanabilirken, yine ince yapraklarına yerleştirilen çoklu güç çeviricileri vasıtasıyla sıcaklık değişimi ile titreşimden de enerji yani elektrik üretimi gerçekleştirebiliyor. Mevcut ağaçların yok edilmeden yenilerinin elektronik olarak dikilmesi gibi ileriye dönük bir hedefi bulunan projenin, ufak boyutlu versiyonuyla ise daha şimdiden akıllı telefonlar aktif olarak şarj edilebiliyor.

Büyük potansiyel vaat eden projenin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.vttresearch.com/media/news/solar-power-from-energy-harvesting-trees-%E2%80%93-watch-the-video