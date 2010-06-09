Ve PCI Express 3.0 spesifikasyonu yılın ikinci yarısında lanse ediliyor

Hazırlık çalışmaları uzun süredir devam eden PCI Express 3.0 spesifikasyonu nihayet yayınlanıyor. İlk yol haritasında 2009'da lanse edileceği açıklanan ancak daha sonra çeşitli nedenlerden ötürü 2010 yılına ertelenen PCI Express 3.0 spesifikasyonu, yılın ikinci yarısında resmi olarak lanse edilecek.

Geriye doğru uyumlu olması yani mevcut PCI Express spesifikasyonu için hazırlanan donanımlara destek sunması beklenen yeni standardın, PCIe 2.0 ile kıyaslandığında bant genişliğini 5GT/saniye seviyesinden 8GT/saniye düzeyine çıkartarak ciddi bir performans artışı sağlayacağına vurgu yapılıyor.

Daha yüksek bant genişliği ile birlikte geliştirilmiş sinyalizasyon ve ileri veri doğrulama gibi özelliklerle güçlendirilen PCI Express 3.0 spesifikasyonu için kapsamlı bilgilerin bu ay içerisinde açıklanması beklenirken, uyumlu ekran kartı ve anakartların çıkışı için en erken tarih olarak 2011 gösteriliyor.