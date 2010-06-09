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Ve PCI Express 3.0 spesifikasyonu yılın ikinci yarısında lanse ediliyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırlık çalışmaları uzun süredir devam eden PCI Express 3.0 spesifikasyonu nihayet yayınlanıyor. İlk yol haritasında 2009'da lanse edileceği açıklanan ancak daha sonra çeşitli nedenlerden ötürü 2010 yılına ertelenen PCI Express 3.0 spesifikasyonu, yılın ikinci yarısında resmi olarak lanse edilecek.

Geriye doğru uyumlu olması yani mevcut PCI Express spesifikasyonu için hazırlanan donanımlara destek sunması beklenen yeni standardın, PCIe 2.0 ile kıyaslandığında bant genişliğini 5GT/saniye seviyesinden 8GT/saniye düzeyine çıkartarak ciddi bir performans artışı sağlayacağına vurgu yapılıyor.

Daha yüksek bant genişliği ile birlikte geliştirilmiş sinyalizasyon ve ileri veri doğrulama gibi özelliklerle güçlendirilen PCI Express 3.0 spesifikasyonu için kapsamlı bilgilerin bu ay içerisinde açıklanması beklenirken, uyumlu ekran kartı ve anakartların çıkışı için en erken tarih olarak 2011 gösteriliyor.


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joyberk 8 yıl
bilen var mı acaba HD6970 için 8x ile 16x arasındaki performans farkı ne kadardır?
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H.E.B Sup 8 yıl

joyberk

bilen var mı acaba HD6970 için 8x ile 16x arasındaki performans farkı ne kadardır?


8x8x p67 anakartta 16x16x arasında nerdeyse fark yok gibi %1 kadar
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turanlib 8 yıl
Bu çok iyi kendi lehimize kullanırız.
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X-FI 8 yıl
hazirandan beridir görüyorum ama yorum yazmıyordum... işte 3 snee sonra platform değiştirmeme sebeb olacak olan şey bu
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alpa07 8 yıl
yeni pc toplamayı düşünüyorum evet.. pci 6.0 usb 7.0 ve sata 11 çıktığında.. cpu 0.1 nm olduğunda.. tabi monitörler ultra mega full fdhd olmalı.. zuhahaha kafayı yedim sonunda. bi daha pcye para yatırırısam 2 olsun..

ELİMDEKİ SİSTEMİ E2140 DAN E8500 YÜKSELTTİM EN AZ 7 YIL KULLANCAM.BU DEDİĞİNE KATILIYORUM TEKNOLOJİ=PARA (PARADA KOLAY KAZANILMIYOR)
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hapocod 8 yıl
şuan için gereksiz bişey 5970 i ele alalım her türlü her oyuna yeter 1000 fps almayımı bekliyorlar
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stradivardi 8 yıl
Şu an belki gerek yok ama usb3 gibi geç kalınmış bir geçiş olmayacak en azından
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alito 8 yıl
bende nerde kaldı diyordum
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NemesisR3 8 yıl
sata 3 ,DDR3 ,usb 3 ,PCI Express 3, devir 3'lerin devri olmuş.
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fatihcanery 8 yıl
çıtanın yükseldiği güzel,limit nokta ne kadar yükselirse onu yakalamak için daha çok çalışır insan oğlu..
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iscanthere 8 yıl
amaç şimdilik sazanları avlamak..
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Tolgá 8 yıl
daha yeni geçtim 2.0 a hemen yenisi..çok gereksiz şuan 3.0
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yc#1 8 yıl
@ oRHan07
pcisig.com/...
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ugu-R 8 yıl
Yaw şuanki kartlar daha 2.0 16x'i dolduramıyor, hatta çoğu 2.0 8x(veya başka bir değişle 1.0 16x) dolduramıyor, 3.0 ne alaka üretilir anlamıyorum ki !¿!¿!
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huseyincarnege 8 yıl
bunlar içe cebimize gözdiktiler
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mobylette 8 yıl
usb 3.0 olur da pci-ex geri kalır mı hiç? vurun gitsin
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