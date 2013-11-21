Ve Instagram, Windows Phone'da: İlk izlenimlerimiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Windows Phone demişsiniz ama bu çöp beyler.
Utku
Hayatında instagram kullanmamış uzaktan görmüş köylü gibi yorum yazmasaydınız keşke. İnsanlar bu haber için seviniyorlar. Asosyal arkadaşlar üzülebilirler. Onları bu dünyada takanda yok zaten. Onları temsilen yazdıysan ne mutlu sana ;)
vamp
Aktif kullandığım bir instagram hesabım var. Veriyim mi adresi?
Bu yorumu niye yazdığımı anlaman için bu siteyi ve Erdi Özüağ'ı takip etmen gerekiyor.
|WP o kadar iyi bi sistem olsaydı Nokia gibi bi firma paçayı kurtarırdı :D
TroppX
5 yıl ohaaaaaaaaaaaa :D 5 yıla evet wp şimdiki ios android seviyesine ancak gelir :D o zamana diğerleri yürür windows bakar hahhhaa
|Wp sistemi ayni ios gibi stabil işletim sistemi ve onumuzdek 5 yil icerisinde piyasanin %45-55 ini elinde tutacak bakin gorun..
|İosta instagram çıktı iki sene Sonra androide geldi wp8 çıktı bir sene sonra wp ye geldi bu kadar basit arada bir sene var 😊 geriden gelen kim ?
|Ya ama olamaz wp çok geriden geliyor Google play'a ne zaman geldi haberiniz var mı cılar beklediğimden,daha çabuk doluştular
|Daha yolu var lumia nın sonucta fark yaratmak kolay degil.
|Potansiyel olarak wp android ve ios a kıyasla daha hızlı gelişiyor buda normal çünkü henüz yeni ve daha önceki akıllı tel tecrübeleri üzerine ortaya çıkan bir sistem. Ve bundan daha önemlisi de Windows gibi bir yazılım devinin ürünü olması... Her iki cihazıda kullandım android saç baş yolduruyor çok takılıyor wp oldukça stabil, androidin avantajı oturmuş olması sistem olarak. Wp nin bence tek eksiği kaldı o da sd karta uygulama yüklenememesi umarım bunu çözerler ve hem sağlam kaliteli hemde eksiği kalmamış stabil bir makinaya sahip olmuş olurum.
|Windows Phone alanlar 1 hafta sonra ellerinden çıkarmak için uğraşıyor :D
huseyintat
5 aydır kullanıyorum. daha üst seviye bir windows phone cihaza geçmeyi düşünüyorum.
sen kullanmıyorsun, ama şu şöyle yapacak bu böyle diyor şeklinde bok atıyorsun. emin ol her platformu sevmeyen insanlar vardır ve herkes istediğini kullanmakta özgür.
Sorun şu ki windows phone sana neden batıyorda çamur atıyorsun? sana ne zararı dokundu? android babanın malı mı?
Evet 1520de kullanılan s800 donanım olarak 5 sene öncesine ait.
windowsphone.com/...
windowsphone.com/...
windowsphone.com/...
windowsphone.com/...
Merak etmeyin,herkes bok atıp dursada wp markette gayet yeterli ve iyi oyunlar mevcut.