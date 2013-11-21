Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Ve Instagram, Windows Phone'da: İlk izlenimlerimiz

6 yıl
15,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone 8 platformunda uzun süredir merakla beklenen Instagram uygulaması nihayet kullanıma sunuldu. Şu an beta aşamasında olan uygulamayı, Nokia Lumia 1020 üzerinde kullandık, işte ilk izlenimlerimiz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Utku 6 yıl en beğenilen
Artik 1020'nin muthis kamerasiyla cektigimiz kaliteli fotograflari, hicbir halt belli olmayan bi boyutta ve efekt ekleyerek rezil etmis bir bicimde instagramda paylasabiliriz. Oley.
Artik 1020'nin muthis kamerasiyla cektigimiz kaliteli fotograflari, hicbir halt belli olmayan bi boyutta ve efekt ekleyerek rezil etmis bir bicimde instagramda...
Devamını Gör
Yanıtla +115
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jumuu 6 yıl haqy
haqy
WP hem uygulama, hem de donanım desteği bakımından çok geriden geliyor.

Evet 1520de kullanılan s800 donanım olarak 5 sene öncesine ait.
haqyWP hem uygulama, hem de donanım desteği bakımından çok geriden geliyor.Evet 1520de kullanılan s800 donanım olarak 5 sene ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
montaj34 6 yıl Konungariket Sverige
Konungariket Sverige

ciddi soruyorum windows phoneda asphalt 8, nova 3, dead trogger gibi oyunlar var mi ? eger yoksa isterse snapdragon 10.000 mali 4000 koysunlar ne yaricak ki ?

windowsphone.com/...

windowsphone.com/...


windowsphone.com/...

windowsphone.com/...


Merak etmeyin,herkes bok atıp dursada wp markette gayet yeterli ve iyi oyunlar mevcut.
Konungariket Sverigeciddi soruyorum windows phoneda asphalt 8, nova 3, dead trogger gibi oyunlar var mi ? eger yoksa isterse snapdragon ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
Windows Phone demişsiniz ama bu çöp beyler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 6 yıl
Utku
Artik 1020nin muthis kamerasiyla cektigimiz kaliteli fotograflari, hicbir halt belli olmayan bi boyutta ve efekt ekleyerek rezil etmis bir bicimde instagramda paylasabiliriz. Oley.

Hayatında instagram kullanmamış uzaktan görmüş köylü gibi yorum yazmasaydınız keşke. İnsanlar bu haber için seviniyorlar. Asosyal arkadaşlar üzülebilirler. Onları bu dünyada takanda yok zaten. Onları temsilen yazdıysan ne mutlu sana ;)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 6 yıl vamp
vamp

Utku

Artik 1020nin muthis kamerasiyla cektigimiz kaliteli fotograflari, hicbir halt belli olmayan bi boyutta ve efekt ekleyerek rezil etmis bir bicimde instagramda paylasabiliriz. Oley.


Hayatında instagram kullanmamış uzaktan görmüş köylü gibi yorum yazmasaydınız keşke. İnsanlar bu haber için seviniyorlar. Asosyal arkadaşlar üzülebilirler. Onları bu dünyada takanda yok zaten. Onları temsilen yazdıysan ne mutlu sana ;)

Aktif kullandığım bir instagram hesabım var. Veriyim mi adresi?

Bu yorumu niye yazdığımı anlaman için bu siteyi ve Erdi Özüağ'ı takip etmen gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyintat 6 yıl
WP o kadar iyi bi sistem olsaydı Nokia gibi bi firma paçayı kurtarırdı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyintat 6 yıl
TroppX
Wp sistemi ayni ios gibi stabil işletim sistemi ve onumuzdek 5 yil icerisinde piyasanin %45-55 ini elinde tutacak bakin gorun..

5 yıl ohaaaaaaaaaaaa :D 5 yıla evet wp şimdiki ios android seviyesine ancak gelir :D o zamana diğerleri yürür windows bakar hahhhaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TroppX 6 yıl
Wp sistemi ayni ios gibi stabil işletim sistemi ve onumuzdek 5 yil icerisinde piyasanin %45-55 ini elinde tutacak bakin gorun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrtAltg 6 yıl
İosta instagram çıktı iki sene Sonra androide geldi wp8 çıktı bir sene sonra wp ye geldi bu kadar basit arada bir sene var 😊 geriden gelen kim ?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FC9A03247 6 yıl
Ya ama olamaz wp çok geriden geliyor Google play'a ne zaman geldi haberiniz var mı cılar beklediğimden,daha çabuk doluştular
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baron 6 yıl
Daha yolu var lumia nın sonucta fark yaratmak kolay degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pruvap 6 yıl
Potansiyel olarak wp android ve ios a kıyasla daha hızlı gelişiyor buda normal çünkü henüz yeni ve daha önceki akıllı tel tecrübeleri üzerine ortaya çıkan bir sistem. Ve bundan daha önemlisi de Windows gibi bir yazılım devinin ürünü olması... Her iki cihazıda kullandım android saç baş yolduruyor çok takılıyor wp oldukça stabil, androidin avantajı oturmuş olması sistem olarak. Wp nin bence tek eksiği kaldı o da sd karta uygulama yüklenememesi umarım bunu çözerler ve hem sağlam kaliteli hemde eksiği kalmamış stabil bir makinaya sahip olmuş olurum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyintat 6 yıl
Windows Phone alanlar 1 hafta sonra ellerinden çıkarmak için uğraşıyor :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 6 yıl huseyintat
huseyintat

Windows Phone alanlar 1 hafta sonra ellerinden çıkarmak için uğraşıyor :D

5 aydır kullanıyorum. daha üst seviye bir windows phone cihaza geçmeyi düşünüyorum.


sen kullanmıyorsun, ama şu şöyle yapacak bu böyle diyor şeklinde bok atıyorsun. emin ol her platformu sevmeyen insanlar vardır ve herkes istediğini kullanmakta özgür.

Sorun şu ki windows phone sana neden batıyorda çamur atıyorsun? sana ne zararı dokundu? android babanın malı mı?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,5b izlenme · 15 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,1b izlenme · 15 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,8b izlenme · 23 sa. yeni video
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
397 izlenme · 44 dk. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim