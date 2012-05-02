Haber Editörü
Tüketicilere veri depolama çözümleri sunan Verbatim, Store 'n' Go V3 serisi USB 3.0 belleklerini duyurdu. 58 mm x 20 mm x 11 mm ebatlarında ve 10 gram ağırlığında sürgülü tasarıma sahip USB 3.0 bellekler sarı, yeşil, pembe, mavi, turuncu, mor gibi renk seçenekleriyle geliyor.
8 GB ile 64 GB arasında değişen depolama kapasitesine yer verilen USB bellekler, saniyede 60 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 12 MB'a varan yazma hızı sunuyor. Fiyatların ise 19.99$'dan başladığı bildiriliyor.
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6 ay once soyle bir urun cıkarttılar bu kezde bunun tipini begenmediniz alın size okuma ve yazma performaslı usb 3 bellek forum.donanimhaber.com/...
Doğru söylüyorsun...Yalnız kingston hyperx serisi tam istediğim bellek.Yalnız çok pahalı...