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Verbatim, Store 'n' Go V3 serisi USB 3.0 belleklerini duyurdu

7 yıl
30,4b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Tüketicilere veri depolama çözümleri sunan Verbatim, Store 'n' Go V3 serisi USB 3.0 belleklerini duyurdu. 58 mm x 20 mm x 11 mm ebatlarında ve 10 gram ağırlığında sürgülü tasarıma sahip USB 3.0 bellekler sarı, yeşil, pembe, mavi, turuncu, mor gibi renk seçenekleriyle geliyor.
8 GB ile 64 GB arasında değişen depolama kapasitesine yer verilen USB bellekler, saniyede 60 MB'a varan okuma hızı ve saniyede 12 MB'a varan yazma hızı sunuyor. Fiyatların ise 19.99$'dan başladığı bildiriliyor.

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1963bursa 7 yıl
Benim USB2'lerin yazma hızları 12 MB değil, 25 MB'ın altına düşmüyor, HI-LEVEL 16 GB, A101'den tanesini 16 liraya aldım, dolar değil, lira, 8 GB değil, 16 GB, Trium Elektronik 2 yıl garanti, bu kadar kapak yeter sanırım...
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
yav arkadas bende sizi anlamıyom performans istiyonuz tipini begenmiyonuz tipini begeniyonuz perfomansından sikayet ediyonuz
6 ay once soyle bir urun cıkarttılar bu kezde bunun tipini begenmediniz alın size okuma ve yazma performaslı usb 3 bellek forum.donanimhaber.com/...
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marseltalon 7 yıl KAZUYA MISHIMA
hiachi

yav arkadas bende sizi anlamıyom performans istiyonuz tipini begenmiyonuz tipini begeniyonuz perfomansından sikayet ediyonuz
6 ay once soyle bir urun cıkarttılar bu kezde bunun tipini begenmediniz alın size okuma ve yazma performaslı usb 3 bellek
forum.donanimhaber.com/...

Doğru söylüyorsun...Yalnız kingston hyperx serisi tam istediğim bellek.Yalnız çok pahalı...
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KalemKolik 7 yıl
12mb yazma hızımı olur arkadaş böyle olacaksa usb 3.0 kalsın.En az artık 30mb felan olmaları lazım.
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Recharged 7 yıl
Değerler daha iyi olabilirdi.
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aziz77 7 yıl
bence yazma hızı hiç iyi değil.
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erci501 7 yıl
aga kimse demiyor ki şu usb3.0 yıllardır neden yaygınlaşamadı.
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marseltalon 7 yıl
Bu nasıl usb 3.0 bellek??? saniye de 12 mb yazma mı olur!!!
çok düşük müş...
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