Verbatim'den dizüstü bilgisayarlara özel 1000 dpi optik sensörlü fare: Go Mini

CD, DVD, Blu-ray, USB bellek ve taşınabilir sabit disk gibi depolama çözümleri üreten Verbatim, yeni optik faresi Go Mini'yi duyurdu.



150 mm uzunluğunda, 42 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında ve 44 gram ağırlığında tasarlanan farede 1000 dpi'lik optik sensör bulunuyor. Siyah, pembe, turuncu ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğine yer verilen farede makara mekanizması mevcut durumda. Böylece kablo uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz gibi fareyi kullanmadığınız durumlarda kabloları rahatça toparlayabiliyorsunuz.

Go Mini'nin fiyatının ise 6.49 Euro olduğu dile getiriliyor.



