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Verbatim'den dizüstü bilgisayarlara özel 1000 dpi optik sensörlü fare: Go Mini

7 yıl
9,1b
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3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Verbatim'den dizüstü bilgisayarlara özel 1000 dpi optik sensörlü fare: Go Mini
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CD, DVD, Blu-ray, USB bellek ve taşınabilir sabit disk gibi depolama çözümleri üreten Verbatim, yeni optik faresi Go Mini'yi duyurdu.
150 mm uzunluğunda, 42 mm genişliğinde, 29 mm kalınlığında ve 44 gram ağırlığında tasarlanan farede 1000 dpi'lik optik sensör bulunuyor. Siyah, pembe, turuncu ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğine yer verilen farede makara mekanizması mevcut durumda. Böylece kablo uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz gibi fareyi kullanmadığınız durumlarda kabloları rahatça toparlayabiliyorsunuz.
Go Mini'nin fiyatının ise 6.49 Euro olduğu dile getiriliyor.

Verbatim'den dizüstü bilgisayarlara özel 1000 dpi optik sensörlü fare: Go Mini
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SystemApps 7 yıl
şu makarayı mausenin içine gömebilirlerdi..Çin malı gibi olmuş
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älg 7 yıl
Mouse ile makara arasında kablo da çıkması lazım. Bende öyle vardı, miniliği öyle anlaşılıyor.
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baysan240 7 yıl
way be donanimhaberde ilk defa böyle uygun fiyatlı bir üsün gördüm genelde tanıtımı yapılan klavye mouse yada monitörler üstün özelliklerinin yanında uzun etiketleriylede adlarından bahsettirirlerdi :)
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