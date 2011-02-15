Vestel Hoparlör Ailesinin En Büyük Üyesi IBigBoy Piyasada

Müzik dinleme keyfini geniş mekanlara taşımak için geliştirilen Vestel ItallBoy XXL ve ItallBoy L’dan sonra ailenin en büyük üyesi IBigBoy Hoparlör Seti cazip fiyatlarla tüketicilerin hayatına giriyor. Müzikseverlerin gönlünü fethedecek IBigBoy, iPod ve iPhone’lardan müzik dinleme keyfini doruğa çıkarıyor.



Vestel, Itallboy L ve ItallBoy XXL hoparlör sistemi ürünlerinden sonra müzik tutkularının geniş mekanlarda doya doya müzik dinlemeleri için ailenin en büyük üyesi IBigBoy’u piyasaya sundu. Vestel IBigBoy hoparlör seti tek bir kabin üzerinde sağlanan üstün ses performansı ile büyük ortamları rahatlıkla yüksek kalitede sesle dolduruyor. Vestel IBigBoy, uzaktan kumandası ile kullanım kolaylığı sağlarken yüksek bass performansı sunan 10” subwoofer’ı ve 240W ses çıkış gücüyle de iPod ve iPhone’lardan müzik dinlemeyi çok daha keyifli bir hale getiriyor.

Yenilikçi bir tasarıma sahip Vestel IBigBoy, üzerindeki Ipod docking’in yanı sıra harici aux-in ses girişleri sayesinde de MP3 oynatıcı, DVD oynatıcı, uydu alıcı ve diğer ses kaynaklarından aldığı sesi yayınlayabiliyor. Estetiği ve üstün ses performansı bir arada sunan IBigBoy, radyo ve dokunmatik tuş takımına sahip çalar saat özellikleri sayesinde de kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Bulunduğu ortamlarda şık bir dokunuş yaratan Vestel IBigBoy, ev kullanımı dışında geniş ortamlarda da müzik keyfini doruğa taşımak için ideal bir çözüm sunuyor.

Vestel mağazalarında ve emagaza.vestel.com.tr sitesinde kullanıcılarıyla buluşan Vestel IBigBoy uygun fiyat avantajıyla da tüketicilerin bütçelerini zorlamıyor.

Vestel IBigBoy - Teknik Özellikler:

240 Watt ses çıkış gücü Kompozit/S-Video çıkışı Yüksek Bass performansı sunan 10” Subwoofer çıkışı Dokunmatik tuş takımı Dijital FM/AM radyo alıcısı ve iPod docking Uzaktan kumanda Alarm

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