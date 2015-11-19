Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel yeni telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Şu an için 3 farklı modelden oluşan Vestel Venus V3 ailesinin donanım olarak en dolu paketi diyebileceğim, 1299TL etiket fiyatlı 5570 modelini inceledik.
Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Biz de bu videomuzda Venus V3 ailesinin 5570 kodunu taşıyan en dolu versiyonunu inceledik. Telefona ait tüm detaylar, merak edilen yönler ve yorumlarımız videoda.
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>türk malı
edit: . snapdragon 200lu v3 modelini 850 liradan satıyorlar herifler ya hahahah. snapdragon 200 çinlilere 100dolarlık telefon yapabilsin diye çıkarılan bi chipset değil miydi hahah.
incelemesinin bile yapılmaması gereken marka vestel
BUNA 1299 TL VERENİ GÖRSEMDE KAHKAHA ATSAM DİYE PUSUDA BEKLİYORUM.