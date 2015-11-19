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Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu

4 yıl
126,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel yeni telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Şu an için 3 farklı modelden oluşan Vestel Venus V3 ailesinin donanım olarak en dolu paketi diyebileceğim, 1299TL etiket fiyatlı 5570 modelini inceledik.
Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Biz de bu videomuzda Venus V3 ailesinin 5570 kodunu taşıyan en dolu versiyonunu inceledik. Telefona ait tüm detaylar, merak edilen yönler ve yorumlarımız videoda.
 

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Rajeesh 4 yıl en beğenilen
>hehe 1300 lira
>türk malı

edit: . snapdragon 200lu v3 modelini 850 liradan satıyorlar herifler ya hahahah. snapdragon 200 çinlilere 100dolarlık telefon yapabilsin diye çıkarılan bi chipset değil miydi hahah.
incelemesinin bile yapılmaması gereken marka vestel
hehe 1300 liratürk malıedit: . snapdragon 200lu v3 modelini 850 liradan satıyorlar herifler ya hahahah. snapdragon 200 çinlilere 100dolarlık ...
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wolf silver 4 yıl
BEN SONY XPERİA Z2 Yİ 1235 TL GİBİ BİR FİYATA ALMIŞTIM..


BUNA 1299 TL VERENİ GÖRSEMDE KAHKAHA ATSAM DİYE PUSUDA BEKLİYORUM.

BEN SONY XPERİA Z2 Yİ 1235 TL GİBİ BİR FİYATA ALMIŞTIM..BUNA 1299 TL VERENİ GÖRSEMDE KAHKAHA ATSAM DİYE PUSUDA BEKLİYORUM.
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positroN 4 yıl
vestel'in desteklenmeye ihtiyaci yok. 2 milyar dolarla istanbul'un ortasina malum alisveris merkezini yapacagina ar-ge yapsaydi da katma degerli urunler ortaya koysaydi. cinlilerin 90 dolara yaptigi telefonu 1300 liraya satip yetmezmis gibi devletten medet uman yani halkin cebindeki paraya da gozunu diken adamlarin daha neyini destekleyeceksiniz? adamin tek derdi parasinin uzerine para koymak. ne ulkeye ekonomik olarak ne tuketici elektronigine teknolojik olarak 5 kurus fayda saglamak gibi amaclari yok. 40 yildir tv ureten sirket hala lg ve samsung'dan aldigi anakart ve lcd modulleri birlestirip tv satiyor. 35 yilda bir sirket 1 arpa boyu yol almaz mi? 90'li yillarda yumurta kasa dandik araba yapan hyundai, cin malindan hallice samsung kendini bu kadar gelistirmisken niye 35 yillik sirket fasonculuktan oteye gidememis?
vestel'in desteklenmeye ihtiyaci yok. 2 milyar dolarla istanbul'un ortasina malum alisveris merkezini yapacagina ar-ge yapsaydi da katma degerli urunler ortaya...
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BAM TELİ 2 yıl
Turkcell olsun, Vestel olsun, bunlar fason telefon ürettirip üzerine kendi etiketlerini koymuyorlar mı ? İthal edilip de yerli diye millete kakalamaya çalışılan ürünlerden nefret ediyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Kendi kendine kapanan telefon icat etmişler
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alisgumush 2 yıl
Öldürseler bir daha almam Vestel falan.
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DH Misafiri 2 yıl
10 ay önce Vestel Venüs telefon aldım aldığam alacağıma pişman oldum telefonda ekranın köşesinde dokunmatik algılamıyo diye garantiye gönderdim keşke göndermesedim ilkgönderdiğimde şarj problemi çıktı.Tekrar gönderdim sim kartı okumamaya başladı.Tekrar gönderdim donma kasma başladı.Tekrar gönderdim hoparlörün sesi bozuldu.Ve her defasında telefonda problem algılanamamıştır yazılıp telefona duzeltılcek hıc bısey yapılmadan bozup gerı gonderdıler.Değişim talep etmeme rağmen değiştirilmedi 1 yılda 7 kez garantiye gitti aldığımdan beri benden çok garantide durdu.servisi 5 para etmez .SAKIN ALMAYIN
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DH Misafiri 2 yıl
699 tl ye teknosadan yediğim kazık internete girdiğinizde her beş saniyede yüzde bir şarzı düşüyor 2013 de aldığım gm dıscovery 4 gb bundan iyidi teknosa iade de yapmıyor
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may4249 2 yıl
Çööğğpp
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Bana beleşe verseler bile almam,mazallah elimde kalır.
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kullanıcıı 2 yıl
ARKADAŞLAR BENİM GİBİ VESTEL KONUSUNDA KARARSIZ KALANLAR İÇİN YAZIYORUM.BAŞLICA ŞUNU SÖYLEYİM ELEKTORNİK ŞANS İŞİ 4SENE SERVİSCİLİK YAPTIM PHILIPS MARKASINININ MÜŞTERİMİN 1 TANESİ DAHA CİHAZI KURMADAN ARIZALI OLDUĞUNU SÖYLEDİ BELKİDE BAŞIMA BAŞKA HİÇ GELMEDİ ADAMIN ÖYLE BİR NASİBİ VARMIŞ ALDIĞI İLK ŞEY ARIZALI ÇIKAR DEĞİŞTİRDİĞİ CİHAZDA HİÇ ARIZALANMAZMIŞ.ÖNCELİK HANGİ MARKA OLURSA OLSUN NASİP.VESTEL 5070 2 ADET ALDIM O ÖZELLİKLERDE O TELEFON GAYET UYGUN MİLLET HEMEN DANDİKLİĞİNDEN DİYECEK ALAKASI YOK YURT DIŞI ÜRÜNLERİNDEKİ VERGİLERDEN MUAF KALIYOR.ÇOK HIZLI TASARIMI VS ZATEN BAŞARILI ALDIĞIMDA ANDROİD 5,1 L. İDİ ŞUAN 6,0.1.HOŞUMA GİDEN EN GÜZEL YANI HIZI.İNTERNET KONUSUNDA DA BAZI CİHAZLARDA YAŞANAN WİRELESS FARKI YOK KENDİ İNTERNETİ DE ÇOK HIZLI.HAFİF ISINMA SIKINTI YOK DİYECEK KADAR VAR.2 3 SAATLİK FİLM VS LERDE ARIZA AÇARMI BİLMİYORUM.1 2 SAAT FİLMLERDE SIKINTI OLMUYOR.BU ÖZELLİKLERDE BU FİYATA GAYET İYİ BU MODEL İÇİN KONUŞUYORUM.ALIRKEN BENDE ÇOK ARAŞTIRDIM ALMANIZI TAVSİYE EDERİM .HEM YERLİ HEM KALİTELİ.
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Engin.K 3 yıl
Hadi bu telefonu ilk başta övenler şimdi övün de görelim
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gerbera 3 yıl
Vestel Venüs v3 5570 cihazını yeni aldım.. Sırf yerli olsun cari açığa katkımız olsun diye.. Ekranı işlemcisi belleği romu farklı ülkelerden gelip çin de toplanan amerikan malı alacağıma dünyanın %60'ı yerli olan ilk cihazını almak daha mantıklı geldi. Android Linux tabanında temelde aynı...rom geliştirip apk yapan bir Android sever olarak vestel Venüs ü gayet başarılı buldum...
Fakat kamera vasat, çok hareket ettirmezseniz iyi fakat hareket edince kötü..
Vestel mühendislerini ve yerli cep geliştirme, yayma katkıda bulunma hevesinde olanları tebrik ediyorum..
Normalde vestel e karşı önyargım vardı fakat cihazı kullanınca önyargım kalmadı,fiyatına göre iyi cihaz.. Bu arada cihazı zorlu holding çalışanlarına yapılan kampanyadan aldım.
Orada çalışan bir tanıdığım vasıtasıyla 800 TL 8 taksit..
Cihaz fiyat performans konusunda gayet başarılı, alacaklara tavsiye ederim.. Gururla yerli diye boşa demiyorlarmış adamlar...
bu arada kendi ülkesinin yerli malını kötüleyip cari açığa destek olma yerine köstek olmaya çalışanlar gidip baksın diğer markaların üretildiği ülkelerin kendi milletlerine;nasılda ülkesinin değerlerini övüp yayma çabasındalar...bizdeki gibi hemen köstek olmaya çalışmıyorlar...
siz hiç amerikalı birini iphone için bunun ekranı işlemcisi,belleği yerli değil ben kullanmam derken gördünüz mü..ya da bmw motoru kullanan toyota verso için bir japonun;ben artık toyota versoya binmem almanların bmw motorunu kullanıyor dediğini..demezler..ama bizde durum farklı..birşeylere biryerlerden başlamak lazım...tüm yurtdışı ve yurtiçi engellemelere ve karalamalara rağmen...
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