Vestel Venus V3 akıllı telefon inceleme videosu

Vestel yeni telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Şu an için 3 farklı modelden oluşan Vestel Venus V3 ailesinin donanım olarak en dolu paketi diyebileceğim, 1299TL etiket fiyatlı 5570 modelini inceledik.

Vestel yeni akıllı telefon ailesi Venus V3'ü duyurdu. Biz de bu videomuzda Venus V3 ailesinin 5570 kodunu taşıyan en dolu versiyonunu inceledik. Telefona ait tüm detaylar, merak edilen yönler ve yorumlarımız videoda.