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Vestel ile yeni nesil ankastre çözümlerini konuştuk

7 yıl
20,7b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel'in, yeni nesil ankastre çözümlerini konuştuk. Vestel'in bu alandaki faaliyetleri ve ankastre çözümlerdeki temel bileşenlere ait detayları videomuzda bulabilirsiniz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
grezimonk 7 yıl
ne bu VESTEL düşmanlığı? hepiniz yabancı marka hayranı olmuşsunuz... yuh... zaten halkı Türk markalarından soğuttuğunuz yetmez gibi askerliktende soğutmaya çalışanlar var hepsi dh bünyesinde...
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@CAN@ 7 yıl grezimonk
nevrotikstar

ne bu VESTEL düşmanlığı? hepiniz yabancı marka hayranı olmuşsunuz... yuh... zaten halkı Türk markalarından soğuttuğunuz yetmez gibi askerliktende soğutmaya çalışanlar var hepsi dh bünyesinde...

Kendi üretmeyi beceremediği için yabancı markalara çamaşır makinesi ürettiren frimayı mı övmemi istiyorsunuz?Siz hala vestelin kendi başına üretim yaptığını sanın.En dadndik malzeme ve işçilik seviyesindeki ürünleri kusura bakmayın övemem.




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soting068 7 yıl
Siz almayin ama alanlarida serbest birakin .
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grezimonk 7 yıl
harbiden bizde yerli markalara camur atm modasi var... yabanci markalar ovulur yerliler kotulenir... CASPER almayin diye kici tutusan uye var confickerbelasi o basta olmak uzere her uye yerli markalari kotuler...
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DH Misafiri 7 yıl
Forumlarda bu kendi markalarimiza karsi on yargiyi bir turlu anliyamiyorum. Hala asagilanmis, biz bir sey yapamayiz psikolojisini atlatamamisiz. Ben vestel ankastre kull. 3 yildir ve ciddi sorun yasamadim. Bazi forumlardada rast geldim. Adam casper i kotuluyor Acer markasini ovuyor bilmiyorki o marka piyasanin en ucuzunu ureten bir marka. Iste adi yabanci olsun yeter. Kutulun bur karalamadan. Siz almayin ama alanlarida serbest birakin
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söny 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Forumlarda bu kendi markalarimiza karsi on yargiyi bir turlu anliyamiyorum. Hala asagilanmis, biz bir sey yapamayiz psikolojisini atlatamamisiz. Ben vestel ankastre kull. 3 yildir ve ciddi sorun yasamadim. Bazi forumlardada rast geldim. Adam casper i kotuluyor Acer markasini ovuyor bilmiyorki o marka piyasanin en ucuzunu ureten bir marka. Iste adi yabanci olsun yeter. Kutulun bur karalamadan. Siz almayin ama alanlarida serbest birakin

Hocam söyle bi sorun var casper'ı kötüleme lafına takıldım bilgisayarları fiyat olarak çok daha uygun ama ilerde gerçekten sorunlar yaratıyor vestel için bunu demıyorum fakat bilgisayar konusunda casper vestel exper hatta ve hatta acer bile çok eleştirilen bir firmadır acer'ında uzun soluklu laptopları fazla yok
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47 7 yıl
Deneme
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MuratBayrakçı 7 yıl
2004 yılında üye olduğum dh maalesef o dönemlerin ruhundan oldukça uzaklaştı.
bilişim ürünleri ile alakalı haberlerin yapıldığı bir mecra da beyaz eşya/ankastre ürünleri ile alakalı zoraki bir video haber görmek benim içime sinmiyor.
belki kendilerine göre haklılar bu siteyi ayakta tutmak kolay değil ama bunun yolu bu olmamalı.
reklam almak elbetteki olması gereken, ama reklam haber yapmak, işte orada sinek benim midemi bulandırır.
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cgdincer 7 yıl
vestel baya parayı akıtıyor galiba baksanıza istemedikleri yorumları bile sildirtiyorlar, keşke gerçekten o paraları arge ye yatırıp reklamlarını kendi başardıklarıyla yapsalar...
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E_Aydin35 7 yıl
Şimdi gerçekler acıdır,Vestel anca kendi çapında gelişir..
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MURATSPLAT 7 yıl
Yıllardır en adi ithal parçaları Türk malı diye yutturdular. Hayatta vestele para vermem, verdirmem..
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microsonic 7 yıl
Vestel reklam veriyor, donanimhaber.com'da reklamı yayınlayıp parasını alıyor. (bilindik şeylerle kafa yormaya gerek yok)
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Felice Forte 7 yıl
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