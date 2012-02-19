Vestel ile yeni nesil ankastre çözümlerini konuştuk

nevrotikstar ne bu VESTEL düşmanlığı? hepiniz yabancı marka hayranı olmuşsunuz... yuh... zaten halkı Türk markalarından soğuttuğunuz yetmez gibi askerliktende soğutmaya çalışanlar var hepsi dh bünyesinde...
DH Misafiri Forumlarda bu kendi markalarimiza karsi on yargiyi bir turlu anliyamiyorum. Hala asagilanmis, biz bir sey yapamayiz psikolojisini atlatamamisiz. Ben vestel ankastre kull. 3 yildir ve ciddi sorun yasamadim. Bazi forumlardada rast geldim. Adam casper i kotuluyor Acer markasini ovuyor bilmiyorki o marka piyasanin en ucuzunu ureten bir marka. Iste adi yabanci olsun yeter. Kutulun bur karalamadan. Siz almayin ama alanlarida serbest birakin
Kendi üretmeyi beceremediği için yabancı markalara çamaşır makinesi ürettiren frimayı mı övmemi istiyorsunuz?Siz hala vestelin kendi başına üretim yaptığını sanın.En dadndik malzeme ve işçilik seviyesindeki ürünleri kusura bakmayın övemem.
Hocam söyle bi sorun var casper'ı kötüleme lafına takıldım bilgisayarları fiyat olarak çok daha uygun ama ilerde gerçekten sorunlar yaratıyor vestel için bunu demıyorum fakat bilgisayar konusunda casper vestel exper hatta ve hatta acer bile çok eleştirilen bir firmadır acer'ında uzun soluklu laptopları fazla yok
bilişim ürünleri ile alakalı haberlerin yapıldığı bir mecra da beyaz eşya/ankastre ürünleri ile alakalı zoraki bir video haber görmek benim içime sinmiyor.
belki kendilerine göre haklılar bu siteyi ayakta tutmak kolay değil ama bunun yolu bu olmamalı.
reklam almak elbetteki olması gereken, ama reklam haber yapmak, işte orada sinek benim midemi bulandırır.
@istanbul2007
+1