Dyson'ın En Güçlüsü: Dyson Gen5detect Kutu Açılışı ve İnceleme

Bu videoda Dyson'ın en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect'i kutusundan çıkarıyoruz. Dyson Gen5detect özellikleri ve Dyson Gen5detect ile gelen yenilikler neler?

Dyson’ın bugüne kadarki en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect’i kutusundan çıkarıyoruz. Dyson Gen5detect ile gelen yenilikleri ve sunduğu kullanım kolaylıklarını anlatıyoruz.

00:00 Giriş

00:53 Dyson Gen5detect Kutu Açılışı

04:02 Dyson Gen5detect İnceleme

14:45 Kapanış

Dyson Gen5detect özellikleri

Dyson Gen5detect, yeni Beşinci Nesil Hyperdymium motordan güç alıyor. Önceki nesile göre daha güçlü, daha hızlı ve daha küçük motor sayesinde evdeki en küçük partikülleri yakalayabilen yüksek emiş gücü ve kullanım kolaylığı sunuyor. 0,1 mikron küçüklüğündeki zararlı partiküllerin yüzde 99,9’unu yakalıyor. Yeni HEPA filtreleme sistemi sayesinde kirli havayı hapsediyor, dışarıya sadece temiz havayı veriyor. Yıkanabilir yapıdaki HEPA filtreyi kendiniz yıkayarak ömür boyu kullanabilirsiniz.

Yerdeki tozları açığa çıkaran aydınlatma sistemi iki kat güçlendirildi. Ayrıca süpürgenin üzerindeki ekrana, yakalanan partikülerlerin miktarını ve hacmini anlık olarak gösteren arayüz eklendi. Bu sayede hangi bölgeye ne kadar zaman ayıracağınızı ayarlayabilirsiniz. Dyson Gen5detect, 26.499 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Dyson Gen5detect ile gelen yenilikler neler?

Yeni nesil Hyperdymium motor

Tozların %99,99'unu hapseden HEPA Filtre

İki kat güçlü toz aydınlatması

Zeminin ne kadar temiz olduğunu gösteren yeni arayüz

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