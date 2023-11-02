Dyson Gen5detect ile araba temizliği yapılır mı?

Dyson'ın en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect ile araba temizliği yaptık. Dyson Gen5detect ile araba temizliği yapmak için merak edilen soruları yanıtladık.

Dyson’ın en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect’i arabada test ediyoruz. Dyson Gen5detect arabayı ne kadar iyi temizliyor? Rengi değişen koltukları temizler mi? Şarj süresi araba temizliği için yeterli mi? Hangi başlıkları kullanabiliriz? Merak edilen soruların yanıtı bu videoda.

Dyson Gen5detect özellikleri

Dyson Gen5detect, yeni Beşinci Nesil Hyperdymium motordan güç alıyor. Önceki nesile göre daha güçlü, daha hızlı ve daha küçük motor sayesinde evdeki en küçük partikülleri yakalayabilen yüksek emiş gücü ve kullanım kolaylığı sunuyor. 0,1 mikron küçüklüğündeki zararlı partiküllerin yüzde 99,9’unu yakalıyor. Yeni HEPA filtreleme sistemi sayesinde kirli havayı hapsediyor, dışarıya sadece temiz havayı veriyor. Yıkanabilir yapıdaki HEPA filtreyi kendiniz yıkayarak ömür boyu kullanabilirsiniz.

Yerdeki tozları açığa çıkaran aydınlatma sistemi iki kat güçlendirildi. Ayrıca süpürgenin üzerindeki ekrana, yakalanan partikülerlerin miktarını ve hacmini anlık olarak gösteren arayüz eklendi. Bu sayede hangi bölgeye ne kadar zaman ayıracağınızı ayarlayabilirsiniz. Dyson Gen5detect, 26.499 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

Dyson Gen5detect ile gelen yenilikler neler?

Yeni nesil Hyperdymium motor

Tozların %99,99'unu hapseden HEPA Filtre

İki kat güçlü toz aydınlatması

Zeminin ne kadar temiz olduğunu gösteren yeni arayüz

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