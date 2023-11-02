Kim Nerede? 170 Samsung, Türkiye’de Android 14 alacak cihazları açıkladı: İşte tam liste 122 Samsung Galaxy S24 Ultra'nın detaylı 3D videosu ortaya çıktı 122 Xiaomi 14 ve 14 Pro dört saatte tükenerek satış rekoru kırdı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Dyson Gen5detect ile araba temizliği yapılır mı?

    Dyson'ın en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect ile araba temizliği yaptık. Dyson Gen5detect ile araba temizliği yapmak için merak edilen soruları yanıtladık.

    Dyson’ın en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect’i arabada test ediyoruz. Dyson Gen5detect arabayı ne kadar iyi temizliyor? Rengi değişen koltukları temizler mi? Şarj süresi araba temizliği için yeterli mi? Hangi başlıkları kullanabiliriz? Merak edilen soruların yanıtı bu videoda.

    Dyson Gen5detect özellikleri

    Dyson Gen5detect, yeni Beşinci Nesil Hyperdymium motordan güç alıyor. Önceki nesile göre daha güçlü, daha hızlı ve daha küçük motor sayesinde evdeki en küçük partikülleri yakalayabilen yüksek emiş gücü ve kullanım kolaylığı sunuyor. 0,1 mikron küçüklüğündeki zararlı partiküllerin yüzde 99,9’unu yakalıyor. Yeni HEPA filtreleme sistemi sayesinde kirli havayı hapsediyor, dışarıya sadece temiz havayı veriyor. Yıkanabilir yapıdaki HEPA filtreyi kendiniz yıkayarak ömür boyu kullanabilirsiniz.

    Yerdeki tozları açığa çıkaran aydınlatma sistemi iki kat güçlendirildi. Ayrıca süpürgenin üzerindeki ekrana, yakalanan partikülerlerin miktarını ve hacmini anlık olarak gösteren arayüz eklendi. Bu sayede hangi bölgeye ne kadar zaman ayıracağınızı ayarlayabilirsiniz. Dyson Gen5detect, 26.499 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

    Dyson Gen5detect ile gelen yenilikler neler?

    • Yeni nesil Hyperdymium motor
    • Tozların %99,99'unu hapseden HEPA Filtre
    • İki kat güçlü toz aydınlatması
    • Zeminin ne kadar temiz olduğunu gösteren yeni arayüz
    • Tek Tuşla Çalışma
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız