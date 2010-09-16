Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı

Yarıiletken endüstrisinin lider firmalarından FreeScale, Avrupa'nın en önemli televizyon üreticilerinden Vestel ile önemli bir anlaşmaya imza attı

Yarıiletken endüstrisinin lider firmalarından FreeScale, Avrupa'nın en önemli televizyon üreticilerinden Vestel ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu büyük anlaşma ve FreeScale firması hakkında detaylı bilgilerli almak için firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Steve Wainwright ile bir röportaj yaptık.