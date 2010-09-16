Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı

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Yarıiletken endüstrisinin lider firmalarından FreeScale, Avrupa'nın en önemli televizyon üreticilerinden Vestel ile önemli bir anlaşmaya imza attı
Yarıiletken endüstrisinin lider firmalarından FreeScale, Avrupa'nın en önemli televizyon üreticilerinden Vestel ile önemli bir anlaşmaya imza attı.
Bu büyük anlaşma ve FreeScale firması hakkında detaylı bilgilerli almak için firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Steve Wainwright ile bir röportaj yaptık.
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sattıgı malın arkasında dursun adam gibi servis hizmeti versin
benim 2 aylık buzdolabımın arızasızını zar zor yaptı ama halen sorun devam ediyor ve halen servis bekliyoruz
Bizim televizyon nerden baksan bi 10-12 senelik 55 ekran Vestel ve şu ana kadar tek bir kere sorun çıkardı.
Arcelikte guvenilirse baska birsoze gerek yok....
97 de aldigim 55 ekran Vestel Black 14 yildir hicbir sorun cikarmadan calisiyor. Halende problemsiz. Elektronik isi tamamiyle sans isidir. Marka farketmez. Arcelik, Vestel vb diger tum yerli markalar tuplu TV lerde Philips ve samsung parcalari kullandilar. LCD ise Vestel LG panel kullaniyor. Sony Samsung panel, Philips ise LG panel kullaniyor. Markalara fazla takilmayiniz. Butceniz hangisine yetiyorsa hangisi hosunuza gittiyse onu aliniz.
Batuist kardeş freescale motorola nın şirketi, yarıiletken kısmını ayırıp freescale diye ayrı firma haline getirdi.
hatta infineon diye birşey görürsen onu da okuyabilir ya da izleyebilirsin, o da siemens in yarıiletken şirketi..
bir de renesas var, sen kesin okumaz ya da izlemezsin ama bence arada vakit bulursan o şirketler kimmiş bir araştır..