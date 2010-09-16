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Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı

9 yıl
63,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Yarıiletken endüstrisinin lider firmalarından FreeScale, Avrupa'nın en önemli televizyon üreticilerinden Vestel ile önemli bir anlaşmaya imza attı

Yarıiletken endüstrisinin lider firmalarından FreeScale, Avrupa'nın en önemli televizyon üreticilerinden Vestel ile önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu büyük anlaşma ve FreeScale firması hakkında detaylı bilgilerli almak için firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Steve Wainwright ile bir röportaj yaptık.


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umut_baris 8 yıl
elektronik şans işidir 13 yıllık vestel televizyon 4 yıllık vestel divx playerım var
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DH Misafiri 8 yıl
bilgisayar yada teknoloji ile ilgilenip de infineon ismini duymamış olamazsınız inanmıyorum ya özellikle ram lerini ben almanyadan çok getirip satmıştım burada :D
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sotoxs 9 yıl
dalgaların insana zararları konusunda kesinleşmiş kanıtlar var (amerikada yapılmış araştırmalarda %100 kanser yaptığı sonucuna ulaşılmış) ve ben onları gördüm. mümkün olduğunca dalgalardan uzak durun. özellikle bebeklerinizi ve çocuklarınızı uzak tutun. baz istasyonları yakınında bulunan evleri almayın.
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mfguney 9 yıl
Bende bu seminerdeydim. Birtek vestel ön plana çıkmış diğer teknoloji şrketlerine haksızlık bu. Bende şuan freescale kullanmayı düşünüyoruz ürünlerinin seminerleri gayet aydınlatıcıydı.
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Mnr980 9 yıl
vestel onla bunla anlaşma imzalıyacagına
sattıgı malın arkasında dursun adam gibi servis hizmeti versin
benim 2 aylık buzdolabımın arızasızını zar zor yaptı ama halen sorun devam ediyor ve halen servis bekliyoruz
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BrutaL1tY 9 yıl
Aşmış bir olay tebrik ederim.Ucu çok açık.
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cihansevencan 9 yıl
evimde 5-6 adet vestel marka cihaz var hiçbirinden memnun değilim... vestel biraz dayanıklılık ve kaliteyi geliştir Arçelik çok daha güvenilir
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Capt. Awesome 9 yıl

cihansevencan

evimde 5-6 adet vestel marka cihaz var hiçbirinden memnun değilim... vestel biraz dayanıklılık ve kaliteyi geliştir Arçelik çok daha güvenilir


Bizim televizyon nerden baksan bi 10-12 senelik 55 ekran Vestel ve şu ana kadar tek bir kere sorun çıkardı.
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blue1972 8 yıl

cihansevencan

evimde 5-6 adet vestel marka cihaz var hiçbirinden memnun değilim... vestel biraz dayanıklılık ve kaliteyi geliştir Arçelik çok daha güvenilir


Arcelikte guvenilirse baska birsoze gerek yok....

97 de aldigim 55 ekran Vestel Black 14 yildir hicbir sorun cikarmadan calisiyor. Halende problemsiz. Elektronik isi tamamiyle sans isidir. Marka farketmez. Arcelik, Vestel vb diger tum yerli markalar tuplu TV lerde Philips ve samsung parcalari kullandilar. LCD ise Vestel LG panel kullaniyor. Sony Samsung panel, Philips ise LG panel kullaniyor. Markalara fazla takilmayiniz. Butceniz hangisine yetiyorsa hangisi hosunuza gittiyse onu aliniz.


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DH Misafiri 9 yıl
akıllı tv de windows değilde linux ubuntu var gördünüz mü haha:D
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gerbay 9 yıl
Arkadaş Freescale i duymamış. olabilir ama araştırma gereği de duymamış, bilseki freescale demek motorola demek, freescale in ürettiği işlemcileri bilse o zaman belki izlerdi. Neyse karanlığa bir ışık tutumak adına;
Batuist kardeş freescale motorola nın şirketi, yarıiletken kısmını ayırıp freescale diye ayrı firma haline getirdi.
hatta infineon diye birşey görürsen onu da okuyabilir ya da izleyebilirsin, o da siemens in yarıiletken şirketi..
bir de renesas var, sen kesin okumaz ya da izlemezsin ama bence arada vakit bulursan o şirketler kimmiş bir araştır..
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PW 9 yıl
güzel bir röportaj olmuş elinize sağlık..
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sadtneverdie 9 yıl
batuist her habere aynı yorumlaral katılıyor zaten çokta takmamak lazım.
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olağan_şüpheli 9 yıl
video oynamıyor yav... sonra bakarım..
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