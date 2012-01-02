Vestel'in el hareketleriyle çalışan uçak tasarımlı ses sistemini konuştuk

Vestel'in müzik tutkunları için hazırladığı iDock Aero, dikkat çekici tasarımı kadar el hareketleriyle kullanıma olanak tanıyan kızılötesi arayüzüyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda uzaktan kumandaya da sahip olan cihaz, iPhone ve iPod ile de kullanılabiliyor.

2.1 kanal olan iDock Aero'da 4W gücünde 2 adet amplifikatöre ve 15W gücünde subwoofer'a yer verilirken, 30 pinli dock girişinin yanı sıra ses girişi ile cihaz, PC ve diğer medya oynatıcılarına da bağlanılabiliyor. iDock Aero'nun detayları videomuzda.