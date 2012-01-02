Vestel'in el hareketleriyle çalışan uçak tasarımlı ses sistemini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Vestel'in müzik tutkunları için hazırladığı iDock Aero, dikkat çekici tasarımı kadar el hareketleriyle kullanıma olanak tanıyan kızılötesi arayüzüyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda uzaktan kumandaya da sahip olan cihaz, iPhone ve iPod ile de kullanılabiliyor.
2.1 kanal olan iDock Aero'da 4W gücünde 2 adet amplifikatöre ve 15W gücünde subwoofer'a yer verilirken, 30 pinli dock girişinin yanı sıra ses girişi ile cihaz, PC ve diğer medya oynatıcılarına da bağlanılabiliyor. iDock Aero'nun detayları videomuzda.
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Amethyst X-1 yazın.
Neyse servis açtı kutunun birini aktardık görüntüyü 1920x1080 olarak bu sefer oturdu ama GHOSTİNG dediğimiz ve servisin bilmediği olay yine karşımızda, her simgenin bir gölgesi var ve renk geçişi olan bölgelerde sağa doğru çizgili bir şekilde renk akıyor, akıllara zarar. Açıklama geldi ; Bu ürün TV olarak üretilmiş miş, monitör olarak beklediğimiz görüntüyü vermezmiş miş ! " Gel dedim bize gidelim 4 yıl önce aldığım LG televizyonumu aynı şekilde kullanıyorum, ama benimkisi LED değil LCD dedim. Gerek yok dediler. Diğer kutuyu açtılar, bağladık 1080p olan tv bir türlü 1080p olmuyor. Görüntü sağdan ve alttan taşıyor. Bilgisayarda sorun vardır dediler, tamam dedim evden notebooku getirdim. Bağladık aynı ... İade aldılar mecbur.
Lafın kısası ... Vestel git oyuncak üret. Sattığınız kozmompolit notebookların driverlerini bulmakta güçlük çekiyoruz, destek sitesinde verdiğiniz driver ile ürünün hiç alakası yok. Lütfen oyuncak sektörüne geçin.