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Vestel'in el hareketleriyle çalışan uçak tasarımlı ses sistemini konuştuk

7 yıl
57b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel'in müzik tutkunları için hazırladığı iDock Aero, dikkat çekici tasarımı kadar el hareketleriyle kullanıma olanak tanıyan kızılötesi arayüzüyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda uzaktan kumandaya da sahip olan cihaz, iPhone ve iPod ile de kullanılabiliyor. 
2.1 kanal olan iDock Aero'da 4W gücünde 2 adet amplifikatöre ve 15W gücünde subwoofer'a yer verilirken, 30 pinli dock girişinin yanı sıra ses girişi ile cihaz, PC ve diğer medya oynatıcılarına da bağlanılabiliyor. iDock Aero'nun detayları videomuzda. 
 

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samtual 7 yıl en beğenilen
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Kumandan 7 yıl
Vestel ... geçen hafta arkadaşım gitmiş 32" LED tv'sini almış bilgisayara bağlamış.İkinci ekran olarak görüntü bir türlü oturmuyor. Beni aradı gittim uğraştım banamısın demedi. Servisi aradı durumu anlattı, sevis "biz gelir hallederiz" dedi. İyi dedim gelin bekliyoruz. Beklerken ekrandaki simgelere baktım gölgeli hepsi. Gelince bunlarıda gösterdim. SANKİ BENDEN DAHA İYİ ANLIYORLAR GİBİ, kurcalamaya başladılar. Olmadı tabi ve değiştirelim dediler. Hemen gidip 2 tane daha tv getirdiler. Onlara gelmeden arkadaşı ikna etmeye çalıştım, Vestel kim tv üretmek kim ? hangi akılla bunu aldın diye kızdım.Ucuzmuş, bayisi arkadaşı imiş, çok methetmiş ... Gelen tv lerde de buna benzer sorun olacağı konusunda bahse girerim dedim...
Neyse servis açtı kutunun birini aktardık görüntüyü 1920x1080 olarak bu sefer oturdu ama GHOSTİNG dediğimiz ve servisin bilmediği olay yine karşımızda, her simgenin bir gölgesi var ve renk geçişi olan bölgelerde sağa doğru çizgili bir şekilde renk akıyor, akıllara zarar. Açıklama geldi ; Bu ürün TV olarak üretilmiş miş, monitör olarak beklediğimiz görüntüyü vermezmiş miş ! " Gel dedim bize gidelim 4 yıl önce aldığım LG televizyonumu aynı şekilde kullanıyorum, ama benimkisi LED değil LCD dedim. Gerek yok dediler. Diğer kutuyu açtılar, bağladık 1080p olan tv bir türlü 1080p olmuyor. Görüntü sağdan ve alttan taşıyor. Bilgisayarda sorun vardır dediler, tamam dedim evden notebooku getirdim. Bağladık aynı ... İade aldılar mecbur.
Lafın kısası ... Vestel git oyuncak üret. Sattığınız kozmompolit notebookların driverlerini bulmakta güçlük çekiyoruz, destek sitesinde verdiğiniz driver ile ürünün hiç alakası yok. Lütfen oyuncak sektörüne geçin.
Vestel ... geçen hafta arkadaşım gitmiş 32" LED tv'sini almış bilgisayara bağlamış.İkinci ekran olarak görüntü bir türlü oturmuyor. Beni aradı gittim uğraştım ...
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DH Misafiri 7 yıl
AHHH BE VESTEL TASARIMA BİRAZ DAHA ÖNEM VERSEN NE OLUR SANKİ . ÇİN MALI GİBİ DURUYO. BENCE VESTELİN TEKNOLOJİDEN ZİYADE TASARIM İŞİNE BÜYÜK AR-GE YAPMASI GEREKİYOR. TEKNOLOJİSİ NEKADAR İLERİ OLURSA OLSUN TASARIMLARINDA ALBENİSİ YOKSA BİRAZ ZOR REKABET EDER. VESTEL TASARIMI CİDDİYE AL LÜTFEN YOKSA SENDE BİRÇOK TEKNOLOJİ FİRMASI GİBİ DUMAN OLURSUN. YAZIK OLUR .
AHHH BE VESTEL TASARIMA BİRAZ DAHA ÖNEM VERSEN NE OLUR SANKİ . ÇİN MALI GİBİ DURUYO. BENCE VESTELİN TEKNOLOJİDEN ZİYADE TASARIM İŞİNE BÜYÜK AR-GE YAPMASI GERE...
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DH Misafiri 10 ay
Yazık bilmeden etmeden sallayan bir millet olmuşuz yukarıda TV'ye sallayan arkadaş Samsung dahi bir ara üreten Vestel şuan piyasadaki tvlerin çoğunu üretmektedir . Fabrikasinda çalışan biri olarak söylüyorum bu gibi dedikodulara dolaşan insanlar bana cv verip fabrikada çalışmak için başımı sisiriyor ne komiksiniz bide TV'den anlayan biriyim benim yapamadığımi o nasıl yapacak diyor bu millet iphonuyla Samsung telefonuyla sosyal medyada milliyetçilik dersi veriyor birde Z10 ile yazılmıştır 1yildir kullanıyorum canavar gibi %100yerli .... Kendini hic bir yerde kanıtlayamamis internet başında yalanlariyla ego kasanlara gelsin.
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DH Misafiri 7 yıl
vestel bence şuanda en başarılı türk firmalarından birisi benimde bildiğim samsung , casper , exper gibi markalara panel üretiyor şahsen söktüğüm bir casper lcdnin içersinde vestelin menü kartını gördüm tamam pek portatif bir ürün değil ama malzemesine bakmak lazım aynı zamanda şuan vestelede casper dizüstü üretiyor h36 modeli örnek gerçi casper a da pegatron üretiyor ama neyse :)
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poweramp 7 yıl
Vestel İthal ettiği elektronik kartların montajını yapıp ürün diye satan bir firmadır. Üretici değildir sadece montaj yapar ve üzerine etiket koyar. Sadece basit elektrikli aletleri kendisi yapıyor kısacası tabela şirketi.
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E_Aydin35 7 yıl
Vestel den beklenmedik bir üretim ama güzel bir alet kullanışlıda:)
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aytekdigital 7 yıl
vestelden bir bilgisayar aldım,daha kurulduğu andan itibaren taktuk sesler gelmeye başladı,hoperlörleri bozuk çıktı,klavyesinde tuşları basınca içinde kalıyordu.Servise istemediğimi söyleyip tekrar kaldırın dedim,değişim istedim,ekran kartından geliyormuş ses değiştircez,sizi arayacağız dediler.Biray geçti nearayan oldu nede soran,servise gittim parça gelmedi dediler,merkezlerini aradım gittim geldim,ekran kartı zar zor değişti,klavye ve hoperlorü değişmediler lanet olsun dedim ikisinide sanki vestelden sinirimi çıkarıyormuş gibi vura vura parçaladım..evlenirken makul fiyat diyerek buzdolabı,çamaşır makinesi,fırın,lcd tv yi ailem zorla yine vestelden aldırttı,busefer farklı olur düşüncesindeydim nede olsa yurdun malıydı,buzdolabının tam 8 ay sonra motoru yandı,fırının üzerindeki düğmeler tarih olmuş durumda.Ama asıl sorun çamaşır makınasında çıktı,makina birtürlü yumuşatıcıyı almıyordu,benim hatun delirdi tabi,başladı bizimkilere söylenmeye,servisi aradık geldiler,eski cepbilgisayarlarına benzer bir aletle program yüklediler oldu gibi oldu sanki,ama yine aynı,tekrar geldiler,bişey değiştiler,yine aynı,tekrar geldiler makinayı değiştirecez dediler,tam 3 defa makina değişti yine aynı ve garanti süresi doldu bu zaman içerinde.Eşim yine servisi aramış,ben özel bir servise verecektim adamlar geldi tabi işişten geçti,tekrar bişeyler yaptılar çalıştırdılar düzeldi,yok yine olmadı bu siz bekleyin tekrar deneyelim diyerek adamları 45 dakika bırakmadım inanılmaz bir mucize gerçekleşmiş ve 2 yıldır tamir edilemeyen,3 defa aynı sorundan değişen çamaşır makinası,garantisi bittikten sonra 150 tl faturayla düzelmişti..42''Lcdtv yide kabusa dönüşmeden monitör parasına anca satabildim..Şimdi dostlar,vestel şukadar ihracat yapmış,piyasanın bilmem kaçına hakimmiş,nekadar dandik malı varsa kendi milletine yaslıyıp,kaliteli üretimi varsada onları avrupa pazarına veren bir markayı milliyetçi bir yaklaşımla düşünülemez.Bundan tam 11 sene önce sırtlarında çantayla mal satan urfalı bir adamdan,simbo marka bir saç kurutma makinası aldım,uygun fiyattı,1 sene gitse yeter demiştim hala onu kullanıyorum..
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kymelria 7 yıl
yazılanlara göre amethyst x-1 in kopyası.
bir noktaya daha dikkat çekeyim kumandada da x-1 remote controş yazıyor
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|Chuck| 7 yıl Felice Forte
OVERCLOCKM@NI@

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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arena 7 yıl
vestelin fabrikasında ajandalarında şu söz yazar "varlığımız Türk varlığına armağan olsun" sadece bu söz bile bana yeter.kim ki bu ülkeye yatırım yapıp binlerce insanımıza iş sağlıyor. fabrikası ile -yansanayisi ile- bayisi ile- nakliyecisi ile-servisi ile.....
var olsun Allah yardımcısı olsun.
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bugracaz 7 yıl arena
arena

vestelin fabrikasında ajandalarında şu söz yazar "varlığımız Türk varlığına armağan olsun" sadece bu söz bile bana yeter.kim ki bu ülkeye yatırım yapıp binlerce insanımıza iş sağlıyor. fabrikası ile -yansanayisi ile- bayisi ile- nakliyecisi ile-servisi ile.....
var olsun Allah yardımcısı olsun.

Haklısın ilk vestel dizüstü bilgisayar anakart'ı ürettiğinde çok sevinmiştim çokda güzel olmuşdu kart ama o departmanı kapattı cizgi tagemdeki mühendisler ilk türk işlemcisini geliştirdiğinde çok sevinmiştim ancak devamı gelmedi biz neden bazı şeyleri yarıda bırakıp tamamlayamıyoruz merak ediyorum. Türk tabletini çok beğenmiştim ALLAH o adamın yolunu açık etsin en azından o ilerlesin.
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napolyon94 7 yıl
Kim ne derse desin vestel
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janparey 7 yıl
Osmanlı zamanlarında kalma bir laf vardır eskiler bilir;"Asılacaksan ingiliz ipiyle asıl",geçmişten bu yana ithal mal iyidir yerli mal kötüdür düşüncesi hakim ama her ne olsursa olsun ben yerli üretimi destekleme taraftarıyım.Arkadaşlar çoğu müşteri ilk tecrübesinde markalara yargısız infaz yapar ama bu işin içinde olmayanlar bilmez ki teknoloji üretmek,söz konusu bir televizyon olsa bile,o kadar kolay bir iş değildir.Bir ürünün her donanımla uyumlu olması veya çeşitli küçük veya büyük üretim hatalarının olmamamasını beklemek ,hayal dünyasında yaşamaktan farksız bir durum.Binlerceürün ve onların combinasyonlarını düşünün,dolayısı ile çeşitli komplikasyonlarla karşılaşmanız olasıdır bu küresel x firması yerli y firması hepsi için geçerlidir.Bir noktada müşteri elbette kendi menfaatini düşünmeli fakat olaya daha tarafsız ve ön yargılarımız etkisinde olmadan yaklaşmak daha uygun olacaktır.Ayrıca kendi üretimi fason üretimi vs konularında da çok tartışma dönmüş.Olay kendi logosunu basıp satmak değildir büyük firmaların onun bunun ürünlerini izinsizce kopyalama gibi hareketlerde bulunma lüksü yoktur 3 kuruş kar için patent davaları ile uğraşmazlar.Ama ürünün satış hakkını lisanslamış olabilir ki olası bir durum.
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ralp88 7 yıl
şu kablolu mikrofonuda değiştiremediniz hala
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