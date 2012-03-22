VIEWSONIC Monitörler MASCOM BİLGİSAYAR güvencesiyle Türkiye'de

Mascom Bilgisayar, başarı ile distribütörlüğünü yürüttüğü ViewSonic Dijital Fotoğraf Çerçevesi ve Projeksiyon Cihazı ürün gruplarının yanına ViewSonic Monitörleri de ekledi.

ViewSonic 20 yılı aşkın bir süredir Tüketici Elektroniği alanında, görüntü teknolojilerinin lider markalarından biri olup, her segment ve ihtiyaca yönelik ürünleri, uygun fiyat ve yüksek performans avantajı ile tüketicilere sunmaktadır.

www.viewsonic.com

Mascom Bilgisayar, 1994 yılında Bilişim sektöründe faaliyet göstermeye başlamış, sektördeki son yenilikleri yakından takip ederek ithalatçı/distribütör kimliği ile bu yenilikleri iş ortakları üzerinden Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturan güvenilir bir dağıtım kuruluşudur.

Mascom Bilgisayar'ın, her yıl yenilerinin katıldığı, aralarında BenQ, Biostar, Edimax, HIS, Huntkey, Kodak, Laccess, LITE-ON, MSI, Verbatim, ViewSonic, Zotac gibi kendi alanlarında öncü ve yenilikçi birçok dünya markası ile distribütörlük anlaşması bulunmaktadır.

www.mascom.com.tr

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