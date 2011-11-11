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Video: Nedir bu Ultrabook dedikleri ?

8 yıl
67,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar ve son olarak tabletler derken bilgisayar dünyası yeni bir kategori daha kazandı; Ultrabook. Intel tarafından geliştirilen Ultrabook konsepti ile kullanıcılara ultra-ince, ultra-hafif, performanslı ve kullanımı pratik dizüstü bilgisayarların sunulması amaçlanıyor. Geleneksel dizüstü bilgisayarlar ile tabletler arasında yer alan Ultrabook konseptini masaya yatırıyoruz.
İlk örnekleri ülkemizde satışa sunulan Ultrabooklar nedir, neden bu kadar önemli ve hangi özellikleri içeriyorlar ? Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda. 
 

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1 Avatar
ruyanfa0203 7 yıl
Bence çok fazla...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Gatetrans 7 yıl
DELL XPS 13 Ultrabook dan kimsenin haberi yok galiba.Karbon fiber kasa falan oldukça ince bir cihaz.11" boyutunda kdr ufak ama 13" ekran veren tek makina.Görürseniz bi inceleyin ekranını.Adamların ürünü oldukça şık.
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lament 7 yıl
Bende acerin ultrabook unu aldim. İ5 li olanini. Dartyden %25 indirimli 1650 tl ye almistim. Cihazdan cok memnunum. Sql server kurulu ve surekli visual studio yla calisiyorum. Bir problem cikarmadi simdiye kadar. Son derecede hafif allah razi olsun bu ultrabook lari yapanlardan :)
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DH Misafiri 7 yıl
bunlar sadece internette surf yapanlari email gönderen ve facebook kulananlar için....oyun oynamak isteyenler yine sağlam bir sistem toplamalı...
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Guest-6378DF164 8 yıl
ultrabooklarda mobil internet için 3g data card slotu varmı
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Anthony John Soprano 8 yıl
zamanla alternatifler çoğalır fiyat düşer şimdiden saldırmamak lazım
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DH Misafiri 8 yıl
oyun nasıl oynıcaz oyun o ekranda oyunmu olur :D
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msw 8 yıl
Hayırlı olsun, bakalım nekadar performanslı olacaklar.
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tolgaciik 8 yıl
SSD lerde ucuzlamaya gidebilir :)
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ra1dz 8 yıl
vatana millete hayırlı olsun : )
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E_Aydin35 8 yıl
Intel yine çıkış yapmaya çalışıyor gec kalmıs bı atılım am ane olur bılınmez. Arkadaşlar yok ekran kucuk yok buyuk olsaydı dıyosunuzda sız bu pclerle oyun oynayacağınızımı sanıyorsunuz :) bu tür pcler genellikle işhayatında kolaylık olsun rahat tasınılabılsın dıye yaratılmış tabı performasnı ıyı olanlarda var da hangınız bı ultrabook ta Gta 4 Yada crysıs falan ooynarsınız? :)[DHTUBE=
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oray 8 yıl
bunların 17''+ versiyonları çıkması lazım, büyük ekran her zaman tercihimdir. 500g büyük olsun 17'' olsun isterdim bunların. Hatta 1920x1080 olsa tadından yenmez 2000$+ veririm :)
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