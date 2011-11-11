Video: Nedir bu Ultrabook dedikleri ?

Dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar ve son olarak tabletler derken bilgisayar dünyası yeni bir kategori daha kazandı; Ultrabook. Intel tarafından geliştirilen Ultrabook konsepti ile kullanıcılara ultra-ince, ultra-hafif, performanslı ve kullanımı pratik dizüstü bilgisayarların sunulması amaçlanıyor. Geleneksel dizüstü bilgisayarlar ile tabletler arasında yer alan Ultrabook konseptini masaya yatırıyoruz.

İlk örnekleri ülkemizde satışa sunulan Ultrabooklar nedir, neden bu kadar önemli ve hangi özellikleri içeriyorlar ? Merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.