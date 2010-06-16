ViewSonic yeni medya oynatıcısı NexTV VMP75'i duyurdu

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Son kullanıcılar arasında daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic, bir süredir farklı pazarlara yönelik ciddi bir hazırlık içerisinde. Yakın zamanda netbook ve nettop pazarına adım atan, ardından akıllı telefon pazarına yönelik birtakım girişimleri olan firma, NexTV VMP75 adını verdiği yeni medya oynatıcısını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Kompakt boyutları (132 x 28 x 101 mm) ve parlak Siyah görünümü ile şık bir tasarıma sahip olan medya oynatıcısı, Full HD formunda olan yeni 1080p çözünürlüğündeki videoları oynatabiliyor aynı zamanda NetFlix, YouTube ve Flickr gibi farklı servislerden video akışına olanak tanıyabiliyor.

ViewSonic'ten yapılan açıklamaya göre, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3/4/5/6, XviD, H.264/AVC, MP3, WMA, FLAC WAV, OGG ve VORBIS gibi güncel pek çok formata destek sunan medya oynatıcısı, Ethernet portuna ek olarak 802.11n WiFi desteği ile internet bağlnatısını kablosuz olarak ta gerçekleştirebiliyor.

USB ve eSATA portları ile harici depolama sürücülerindeki içeriği de oynatabilen ViewSonic NexTV VMP75'de HDMI, AV kompozit video çıkışları ile DLNA ve UPnP desteği de bulunmakta. Ön-sipariş listelerine 149.99 dolar seviyesinden giriş yapan ViewSonic NexTV VMP75'nin satışa sunulacağı tarih ise henüz açıklanmış değil.