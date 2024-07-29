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Tam Boyutta Gör Oyun oynamak için vakti olmayan ve daha çok ofis veya medya programlarıyla haşır neşir olanlar için geliştirilen ViewSonic monitör modeli fiyatına göre kullanıcıyı üzmeyecek özelliklerle piyasaya çıkıyor.

ViewSonic VX2730-4K-HDU özellikleri ve fiyatı

ViewSonic VX2730-4K-HDU monitör modeli biraz daha çözünürlüğe ve renklere ağırlık vererek fiyatı dengelemeye çalışmış. 27 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunan monitör 73Hz aşırtılmş tazeleme hızına sahip.

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400 nit parlaklık değeri olan ürün 10-bit renk derinliği ve sRGB renk gamının yüzde 100'ü ile geliyor. HDMI ve DP bağlantılarının yanında 65W USB Tip-C portu da mevcut. Ergonomik bir standı da olan ViewSonic VX2730-4K-HDU monitör modeli 218$ fiyat etiketine sahip.

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ViewSonic VX2730-4K-HDU tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı