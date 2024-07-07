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    ViewSonic, 480 Hz OLED ekrana sahip 4K oyuncu monitörünü tanıttı

    ViewSonic yeni bir OLED oyun monitörü piyasaya sürdü. XG323-4K-OLED2 isimli model 31.5 inç LG OLED panele sahip ve 0.03 ms'lik etkileyici GTG tepki süresiyle öne çıkıyor.
    ViewSonic, 480 Hz OLED ekrana sahip 4K oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    ViewSonic, oyunseverleri heyecanlandıracak bir hamle yaparak 4K OLED panel ve 480 Hz yenileme hızına sahip yeni bir oyun monitörü piyasaya sürdü. XG323-4K-OLED2 adlı model, geçen yılın sonlarında tanıtılan LG UltraGear 32GS95UE ile aynı paneli kullanıyor.

    Cihazda LG'nin 3840 × 2160 piksel çözünürlük sunan 31.5 inç OLED paneli mevcut. Kullanıcıların FHD/4K çözünürlüklerde sırasıyla 480 Hz ve 240 Hz yenileme hızı arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan iki modda çalışabiliyor. Buna ek olarak 0.03 ms'lik etkileyici bir GTG tepki süresine sahip olduğunu söyleyelim.

    ViewSonic, 480 Hz OLED ekrana sahip 4K oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Monitör, HDR içeriklerde 1.300 nite kadar maksimum parlaklık sunarken, SDR içeriklerde bu değer 450 nit gibi daha mütevazı bir seviyeye düşüyor. VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası var. Ayrıca DCI-P3 renk gamının %98.5'ini kapsadığı belirtilmiş.

    Fiyatı da açıklandı

    ViewSonic XG323-4K-OLED2, 2 adet DisplayPort 2.1 (80 Gbps bant genişliği), 2 adet HDMI 2.1 portu ve bağlı cihazları 140W'a kadar şarj edebilen 1 adet USB Type-C bağlantı noktası içeriyor. Tüm bunlara ek olarak 2 adet 5W hoparlör, 3 portlu USB hub ve ergonomik stand ile geliyor.

    ViewSonic, 480 Hz OLED ekrana sahip 4K oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    ViewSonic XG323-4K-OLED2 şu anda sadece Çin'de satışta ve fiyatı 10.999 yuan (yaklaşık 1.513 dolar). Üreticinin monitörü ilerleyen dönemde global pazarda da sunmayı planladığı bildiriliyor. Ancak şu an için kesin tarih belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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