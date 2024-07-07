ViewSonic, 480 Hz OLED ekrana sahip 4K oyuncu monitörünü tanıttı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ViewSonic, oyunseverleri heyecanlandıracak bir hamle yaparak 4K OLED panel ve 480 Hz yenileme hızına sahip yeni bir oyun monitörü piyasaya sürdü. XG323-4K-OLED2 adlı model, geçen yılın sonlarında tanıtılan LG UltraGear 32GS95UE ile aynı paneli kullanıyor.

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Cihazda LG'nin 3840 × 2160 piksel çözünürlük sunan 31.5 inç OLED paneli mevcut. Kullanıcıların FHD/4K çözünürlüklerde sırasıyla 480 Hz ve 240 Hz yenileme hızı arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan iki modda çalışabiliyor. Buna ek olarak 0.03 ms'lik etkileyici bir GTG tepki süresine sahip olduğunu söyleyelim.

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Monitör, HDR içeriklerde 1.300 nite kadar maksimum parlaklık sunarken, SDR içeriklerde bu değer 450 nit gibi daha mütevazı bir seviyeye düşüyor. VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası var. Ayrıca DCI-P3 renk gamının %98.5'ini kapsadığı belirtilmiş.

Fiyatı da açıklandı

ViewSonic XG323-4K-OLED2, 2 adet DisplayPort 2.1 (80 Gbps bant genişliği), 2 adet HDMI 2.1 portu ve bağlı cihazları 140W'a kadar şarj edebilen 1 adet USB Type-C bağlantı noktası içeriyor. Tüm bunlara ek olarak 2 adet 5W hoparlör, 3 portlu USB hub ve ergonomik stand ile geliyor.

Tam Boyutta Gör ViewSonic XG323-4K-OLED2 şu anda sadece Çin'de satışta ve fiyatı 10.999 yuan (yaklaşık 1.513 dolar). Üreticinin monitörü ilerleyen dönemde global pazarda da sunmayı planladığı bildiriliyor. Ancak şu an için kesin tarih belli değil.

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