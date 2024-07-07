ViewSonic, 480 Hz OLED ekrana sahip 4K oyuncu monitörünü tanıttı

Cihazda LG'nin 3840 × 2160 piksel çözünürlük sunan 31.5 inç OLED paneli mevcut. Kullanıcıların FHD/4K çözünürlüklerde sırasıyla 480 Hz ve 240 Hz yenileme hızı arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan iki modda çalışabiliyor. Buna ek olarak 0.03 ms'lik etkileyici bir GTG tepki süresine sahip olduğunu söyleyelim.
Monitör, HDR içeriklerde 1.300 nite kadar maksimum parlaklık sunarken, SDR içeriklerde bu değer 450 nit gibi daha mütevazı bir seviyeye düşüyor. VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikası var. Ayrıca DCI-P3 renk gamının %98.5'ini kapsadığı belirtilmiş.
Fiyatı da açıklandı
ViewSonic XG323-4K-OLED2, 2 adet DisplayPort 2.1 (80 Gbps bant genişliği), 2 adet HDMI 2.1 portu ve bağlı cihazları 140W'a kadar şarj edebilen 1 adet USB Type-C bağlantı noktası içeriyor. Tüm bunlara ek olarak 2 adet 5W hoparlör, 3 portlu USB hub ve ergonomik stand ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.