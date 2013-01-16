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Viewsonic ile profesyonel görüntüleme ve akıllı ekranlar üzerine söyleşi

6 yıl
3,3b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda önde gelen görüntüleme teknolojileri firmalarından Viewsonic ile profesyonel çözümlerini ve yeni Android işletim sistemli monitörlerini konuştuk.

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sangreal_1905 6 yıl
22 inc smart ekran nasıl kasıyor oyle ya sgx 540 full hd ye tabi yetersız gelır menu gecıslerı olsun web olsun leşş olmus o ekrana o donanım
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Sacramento 6 yıl
Ben bir bilgisayar bayisiyim, profesyonelim, 20 yili askindir ViewSonic satarim, VP serisine sifir piksel garantisini veriyorlar, hatta VP olmayan 19" monitorun yerine 21.5" monitor verdiler. Diger arkadaslar icin soyleyeyim piksel politikasini cev.lu/... den indirip neyin garantide neyin garanti disinda oldugunu bulabilirler. Su an 18,5 da en parlak, en genis gorus acisina sahip, 3 yil garantili en iyi fiyat performansina sahip monitor. Reklam gibi olacak ama su an bu fiyata bu renk performansini veren baska marka zor, hep oncu olmustur, 20 yili askin kac monitor markasi var.
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netstat 6 yıl
viewsonic en kral monitör markalarından biridir. bende kullanıyorum :))
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flower 6 yıl
viewsonic monütör kullandım...fiyat açısından uygun
aslında güzel monütörler ama fazla tanınmadıkları için
halkımız bilmiyorlar
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-VesselaM- 6 yıl
Adam konuşsam mı? konuşmasam mı? karar veremiyor herhalde.Bir şirketi temsil eden birisi biraz daha iyi sunum yapmalı resmen sıkıldım videodan sırf adamın anlatımı yüzünden.
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StarkJulian 6 yıl
Zamanında pro modelini aldım ve ölü pixel için bir şey yapmadılar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emre_ege21 6 yıl
Şimdi sorsan fiyatını bir samsung yada lg veya kaliteli markalardan kalır yanı olmayacak neden ikinci sınıf bir markaya bu kadar para vereyim?
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Escapetolife 6 yıl
Zamanında pro modelini aldım ve ölü pixel için bir şey yapmadılar. Pro modeller için sıfır ölü pixel garantisi vermeliydi sonuçta adam bunu iş için alıyor. Bir daha yüzüne bakmam...
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kont_andre 6 yıl
22 inç ilk moda olduğu zamanlarda ölü piksel yüzünden tam 3 defa değiştirmek zorunda kaldım monitörümü.Bir daha değiştirmedikleri için hala 6 adet ölü pikselli monitörü kullanıyorum.
Ne olursa olsun bir daha yüzüne bakmiyacağım markadır kendileri!
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serverdx 6 yıl
Smart Ekranın Web gezintisinden de anlaşıldığı üzere powersgx 540 21incıne yetersiz bir gerçeş bence en az sgx 543 olması lazımdı ki 1920 1080 çözünürlüğün hakkını versin. Hal itibariyle cloudu full hd verebileceğinden bile şüpheliyim
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