Viliv'den Samsung Galaxy Tab'e rakip tablet bilgisayar: X7

Mobil internet cihazları ve mini-bilgisayar üretiminde sektörün deneyimli isimlerinden birisi olan Vilix, Android tabanlı yeni tableti X7'nin teknik özelliklerini açıkladı. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olanb Viliv X7, bu açıdan Samsung'un Galaxy Tab modeliyle aynı segmentte yer alıyor.

Özellikle Galaxy Tab vurgusu yapmamızın nedeni, cihazda işlemci olarak Galaxy Tab'deki Hummingbird çözümüne yer verilmiş olması. Samsung tarafından üretilen Cortex-A8 tabanlı işlemci 1GHz hızında çalışıyor ve yongada sistem tasarımlarının ikinci en önemli ayağı olarak Imagination firmasının PowerVR SGX 540 çözümüne yer veriliyor.

Kablosuz iletişim özellikleri açısından uzun bir listeye sahip olan cihaz, 802.11n WiFi, isteğe bağlı seçenek olarak 3G HSPA, WiMAX ve EVDO desteği sunabiliyor. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelen tablet bilgisayarın, daha yüksek depolana alanınıa ihtiyaç duyulması halinde microSD kart kullandırabiliyor.

Ana kamera olarak arkada 3MP, görüntülü konuşma için ön kısımda 1.3MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor.Akselometre, ışık sensörü ve dijital pusula gibi özellikleri bünyesinde barındıran Viliv X7'nin, 5600 mAh kapasiteli pil ile 9,5 saate yakın çalışabildiği ve Android 2.2 ya da Android işletim sistemiyle sunulacağı bildiriliyor.