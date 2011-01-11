Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Viliv'den Samsung Galaxy Tab'e rakip tablet bilgisayar: X7

8 yıl
10,8b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil internet cihazları ve mini-bilgisayar üretiminde sektörün deneyimli isimlerinden birisi olan Vilix, Android tabanlı yeni tableti X7'nin teknik özelliklerini açıkladı. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olanb Viliv X7, bu açıdan Samsung'un Galaxy Tab modeliyle aynı segmentte yer alıyor.

Özellikle Galaxy Tab vurgusu yapmamızın nedeni, cihazda işlemci olarak Galaxy Tab'deki Hummingbird çözümüne yer verilmiş olması. Samsung tarafından üretilen Cortex-A8 tabanlı işlemci 1GHz hızında çalışıyor ve yongada sistem tasarımlarının ikinci en önemli ayağı olarak Imagination firmasının PowerVR SGX 540 çözümüne yer veriliyor.

Kablosuz iletişim özellikleri açısından uzun bir listeye sahip olan cihaz, 802.11n WiFi, isteğe bağlı seçenek olarak 3G HSPA, WiMAX ve EVDO desteği sunabiliyor. 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelen tablet bilgisayarın, daha yüksek depolana alanınıa ihtiyaç duyulması halinde microSD kart kullandırabiliyor.

Ana kamera olarak arkada 3MP, görüntülü konuşma için ön kısımda 1.3MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor.Akselometre, ışık sensörü ve dijital pusula gibi özellikleri bünyesinde barındıran Viliv X7'nin, 5600 mAh kapasiteli pil ile 9,5 saate yakın çalışabildiği ve Android 2.2 ya da Android işletim sistemiyle sunulacağı bildiriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 8 yıl
Ekranı ne acaba. Galaxy Tab'ın ekranından iyidir her halde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nf 8 yıl
Android 2.2 ya da Android işletim sistemiyle sunulacağı bildiriliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl

Nf

Android 2.2 ya da Android işletim sistemiyle sunulacağı bildiriliyor.


Bence Android 2.2 yerine Android gelse süper olur. Android, Android 2.2 den cok büyük üstünlükleri var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim