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91mobiles internet sitesi yakında çıkış yapacak iki yeni Poco akıllı telefonun render görüntülerini paylaştı. Yayınlanan görüntüler Poco X7 ve X7 Pro'nun tasarımını gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa her iki model de siyah-sarı renk kombinasyonuyla dikkat çekecek.

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Poco X7, tasarım açısından Redmi Note 14 Pro'dan ilham almışa benziyor. Cihaz, siyah-sarıya ek olarak yeşil ve gümüş renk seçenekleri ile sunulacak. Arka panelinde büyük POCO yazısına yer verilen model 8+256 GB ve 12+512 GB olmak üzere iki farklı konfigürasyon ile gelecek.

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Seride X7 Neo da olacak

Poco X7 Pro ise tamamen farklı bir tasarıma sahip. Arka yüzünde iPhone 16'yı anımsatan ve çift kamera içeren oval bir kamera modülü var. Bu modelde de üç renk seçeneği olacak ancak gümüş yerine tamamen siyah versiyon göreceğiz. X7 Pro modeli 8+256 GB, 12+256 GB ve 12+512 GB olmak üzere üç farklı yapılandırma seçeneğiyle sunulacak.

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Akıllı telefonların teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Büyük olasılıkla Poco X7, Redmi Note 14 Pro ile benzer bir donanıma sahip olacak. X7 serisinde bir de X7 Neo adlı bir model bulunacak. Yeni akıllı telefon serisinin ne zaman tanıtılacağı belli değil. Ancak sızıntılar yakında resmiyet kazanacağını gösteriyor.

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Poco X7 serisinin render görüntüleri ortaya çıktı