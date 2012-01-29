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Virüs-solucan hibridi zararlı yazılımlar, kullanıcılar için yeni tehdit oluşturuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Günlük hayatımızda bilgisayarın var olmaya başlamasıyla ilk zararlı yazılımlar da ortaya çıktı. Virüs olarak adlandırılan bu yazılımlar zamanla solucan, truva atı gibi farklı kategorilere ayrıldı. Uzun bir süre birbirinden kesin çizgilerle ayrılabilen bu zararlı yazılımlar yeni araştırmalara göre birbirlerini de etkilemeye başladı.

BitDefender ve Symantec tarafından kullanıcılara yapılan uyarıya göre bir solucan bulaşmış bilgisayara daha sonra bir virüs girdiğinde bu virüs solucanı etkileyerek ortaya yeni bir hibrid zararlı yazılımı çıkmasına neden oluyor. Böylece solucan diğer bilgisayarlara bulaştıkça virüsü de beraberinde götürüyor. Sadece solucanın neden olacağı tehditlerin yanında bir de virüsün etkileri ekleniyor ve tehlike iki katına çıkıyor. Güvenlik yazılımı uzmanları bu yeni tehdide Frankenstein ve malware karışımı Frankenmalware adını vermiş.

Analiz edilen 10 milyon zararlı yazılım örneğinden 40 bininde bu hibride rastlandı. Örneğin Virtob virüsü OnlineGames ve Mydoom solucanlarının içerisinde gözlemlendi. Bu yeni zararlı yazılım karışımları daha büyük bir tehlike arzediyor. Ancak şimdiye kadar bilgiayarlara bulaşmış bir örneğine rastlanmadı.

Uzmanlar yeni tehdidin birden fazla kod yapısını bünyesinde barındırdığı için güvenlik yazılımları tarafından daha kolay algılanabileceğini belirtiyor. Elbette kullanıcıların güvenlik yazılımlarıyla bilgisayarlarını korumaları şart.

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Amedra 7 yıl
eset hepsine kafa tutar
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Illuminn 7 yıl
esed de kafa tutmakta iyidir
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jovanovic 7 yıl Amedra
Amedra

eset hepsine kafa tutar


nod32 mi yoksa internet smart security mi diye hep düşünüyorum.
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Kemal K. 7 yıl
Bence girdiğin ve indirdiğin şeylere dikkat ettiğin sürece virüs programı kullanmana ve virüslerden korkmana gerek yok.
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dreamblue35 7 yıl
eset bana yetiyor zira antivirüs ve internet securty diye iki çeşidi var istediğiniz zaman kapatıp açabiliyorsunuz bununla beraber notebook' um da bile pentium olmasına rağmen işlemcide kasılmalar olmuyor şu ana kadar hiç pişman etmedi
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raptor2009 7 yıl
Batuist
Orijinalden alıntı: ****
Orijinalden alıntı: Batuist bende kasperden bitdefendera geçenlerdenim. kasperin sürekli blacklist olmasından bıktım. bitdefender daha sessiz çalışıyor. zırt pırt uyarı balonu çıkarmıyor. varlığını hissetmiyorum bile. belkide işe yaramıyordur ondandır :))Şaka maka araştırdığım testlerde en iyi sonuca imza atan yazılım olmuş.. ama bununda lisansı kasper kadar kolay bulunmuyor.. :))
Hocam Kasper in fiyatı 40 TL hatta bir teknoloji mağazasında 2012 çıktığında 2011 20 TL ye kadar düşmüştü al bir orjinal kutu gönül rahatlığıyla kullan.Kasper pazarlamacısı gibi oldum ama. :) Memnunum diye anlatıyorum.
vatanbilgisayar.com/...

hepsiburada.com/...
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raptor2009 7 yıl
Batuist
bende kasperden bitdefendera geçenlerdenim. kasperin sürekli blacklist olmasından bıktım. bitdefender daha sessiz çalışıyor. zırt pırt uyarı balonu çıkarmıyor. varlığını hissetmiyorum bile. belkide işe yaramıyordur ondandır :))Şaka maka araştırdığım testlerde en iyi sonuca imza atan yazılım olmuş.. ama bununda lisansı kasper kadar kolay bulunmuyor.. :))

Hocam Kasper in fiyatı 40 TL hatta bir teknoloji mağazasında 2012 çıktığında 2011 20 TL ye kadar düşmüştü al bir orjinal kutu gönül rahatlığıyla kullan.Kasper pazarlamacısı gibi oldum ama. :) Memnunum diye anlatıyorum.
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Batuist 7 yıl raptor2009
****

Batuist

bende kasperden bitdefendera geçenlerdenim. kasperin sürekli blacklist olmasından bıktım. bitdefender daha sessiz çalışıyor. zırt pırt uyarı balonu çıkarmıyor. varlığını hissetmiyorum bile. belkide işe yaramıyordur ondandır :))Şaka maka araştırdığım testlerde en iyi sonuca imza atan yazılım olmuş.. ama bununda lisansı kasper kadar kolay bulunmuyor.. :))


Hocam Kasper in fiyatı 40 TL hatta bir teknoloji mağazasında 2012 çıktığında 2011 20 TL ye kadar düşmüştü al bir orjinal kutu gönül rahatlığıyla kullan.Kasper pazarlamacısı gibi oldum ama. :) Memnunum diye anlatıyorum.

vatanbilgisayar.com/...
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halitozbasli 7 yıl
Desenize yazlımlar akıllandıkca viruslerde kendi kendilerine evrim gecirmeye basladılar. Ben AVG kullanıyorum bugune kadar hiçbir sorunla karşılasmadım 5 senelik pc mi bile kasmadan calısıyor...
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Muco 7 yıl
Devir kötü kolla dötü demişler.
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sonyman 7 yıl
MAC kullan rahat et :) . daha iyisi yapılana kadar en iyisi Mac. Mac Kullanıcılarının sayısı hiç azımsanmayacak kadar çok ama hala MAC üzerinde endişelenilmesi gereken bir virüs mevcut değil
virüs yazmıyorlar mı yazamıyorlarmı ?
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Earnest35 7 yıl
at ile eşeğin çiftleşmesinden çıkan katır kadar güçlümüdür acaba?
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lazloo 7 yıl
AVG free öneririm.
En iyisi.
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Batuist 7 yıl
bende kasperden bitdefender'a geçenlerdenim. kasperin sürekli blacklist olmasından bıktım. bitdefender daha sessiz çalışıyor. zırt pırt uyarı balonu çıkarmıyor. varlığını hissetmiyorum bile. belkide işe yaramıyordur ondandır :))
Şaka maka araştırdığım testlerde en iyi sonuca imza atan yazılım olmuş.. ama bununda lisansı kasper kadar kolay bulunmuyor.. :))
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raptor2009 7 yıl
paratuzağı
alakası yok ama kasper vardı sildim f-secure yükledim herşeye virus diyor iyi yaptımmı acaba

Hocam nasıl Kasper her şeye virüs diyor ben de kullanıyorum ama zırt pırt virüs demiyor ancak arada flash bellek falan taktığımda.Kasper bu işin piri bence.
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celalcaner2 7 yıl
resmen insan gibi...
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paratuzağı 7 yıl raptor2009
****

paratuzağı

alakası yok ama kasper vardı sildim f-secure yükledim herşeye virus diyor iyi yaptımmı acaba


Hocam nasıl Kasper her şeye virüs diyor ben de kullanıyorum ama zırt pırt virüs demiyor ancak arada flash bellek falan taktığımda.Kasper bu işin piri bence.

kasper değil f-secure herşeye virus diyor son zamanlarda kasper garipleşti tarattığım dosyaya birkaç gün sonra virus diyor veya karantinaya aldığı dosyaya sonradan virus değilmiş diyor bende f-secure yükledim birinci olmuş testlerde buda herşeye virus diyor
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