Virüs-solucan hibridi zararlı yazılımlar, kullanıcılar için yeni tehdit oluşturuyor

Günlük hayatımızda bilgisayarın var olmaya başlamasıyla ilk zararlı yazılımlar da ortaya çıktı. Virüs olarak adlandırılan bu yazılımlar zamanla solucan, truva atı gibi farklı kategorilere ayrıldı. Uzun bir süre birbirinden kesin çizgilerle ayrılabilen bu zararlı yazılımlar yeni araştırmalara göre birbirlerini de etkilemeye başladı.





BitDefender ve Symantec tarafından kullanıcılara yapılan uyarıya göre bir solucan bulaşmış bilgisayara daha sonra bir virüs girdiğinde bu virüs solucanı etkileyerek ortaya yeni bir hibrid zararlı yazılımı çıkmasına neden oluyor. Böylece solucan diğer bilgisayarlara bulaştıkça virüsü de beraberinde götürüyor. Sadece solucanın neden olacağı tehditlerin yanında bir de virüsün etkileri ekleniyor ve tehlike iki katına çıkıyor. Güvenlik yazılımı uzmanları bu yeni tehdide Frankenstein ve malware karışımı Frankenmalware adını vermiş.





Analiz edilen 10 milyon zararlı yazılım örneğinden 40 bininde bu hibride rastlandı. Örneğin Virtob virüsü OnlineGames ve Mydoom solucanlarının içerisinde gözlemlendi. Bu yeni zararlı yazılım karışımları daha büyük bir tehlike arzediyor. Ancak şimdiye kadar bilgiayarlara bulaşmış bir örneğine rastlanmadı.





Uzmanlar yeni tehdidin birden fazla kod yapısını bünyesinde barındırdığı için güvenlik yazılımları tarafından daha kolay algılanabileceğini belirtiyor. Elbette kullanıcıların güvenlik yazılımlarıyla bilgisayarlarını korumaları şart.