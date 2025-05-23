KVKK, Adidas'ın veri sızıntısı hakkında açıklama paylaştı: Kaç kişinin verisi sızdı?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Adidas tarafından kullanıcılara gönderilen e-posta ile Adidas’ta veri sızıntısı yaşandığı duyurulmuştu. Şimdi de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Adidas’ın veri sızıntısı hakkında duyuru yayımladı.

Adidas Türkiye’deki müşterilerin verilerinin çalındığını açıkladı 3 gün önce eklendi

KVKK’nın web sitesinde yayımlanan veri ihlali bildirimine göre 544 bin 395 kişinin kişisel verisi sızdırıldı. Bunların arasında Türk müşteriler de olduğu belirlendi. Sızan veriler arasında isim, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası bilgileri yer alıyor. Başka herhangi bir bilgi sızdırılmadı.

Hangi veriler sızdı?

İsim

E-Posta Adresi

Cinsiyet

Doğum Tarihi

Telefon Numarası

Adidas tarafından yapılan açıklamaya göre Adidas müşteri hizmetleri ile iletişime geçen kullanıcıların verileri sızdı. Adidas’ın sitesine üye olan veya Adidas’tan alışveriş yapan kullanıcılar bu sızıntıdan etkilenmedi.

KVKK'ya iletilen veri ihlali bildiriminde

Veri sorumlusunun, Adidas AG (Adidas) grup altyapısıyla ilişkili bir siber güvenlik olayı hakkında bilgilendirilmesiyle 17.05.2025 tarihinde tespit edildiği,

İhlalin Adidas çalışanının üçüncü bir tarafın e-postasını Adidas Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine iletmesinin ardından ortaya çıktığı,

Bu e-postada üçüncü tarafın, Adidas müşteri verilerine sahip olduğunu iddia ettiği, Adidas tarafından yapılan inceleme sonucunda üçüncü şahıs tarafından paylaşılan dosyanın büyük olasılıkla Adidas müşteri verilerini içerdiğini ve Türk müşterilerinin de etkilendiği Adidas tarafından doğrulandığı,

İhlalin kaynağı ve nasıl gerçekleştiği hakkında soruşturmanın devam ettiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının 544.395 olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; isim, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası olduğu, tüm müşteriler için bütün veri tiplerinin etkilenmediği

bilgilerine yer verilmiştir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

KVKK, Adidas'ın veri sızıntısı hakkında açıklama paylaştı: Kaç ki