KVKK, Adidas'ın veri sızıntısı hakkında açıklama paylaştı: Kaç kişinin verisi sızdı?

KVKK’nın web sitesinde yayımlanan veri ihlali bildirimine göre 544 bin 395 kişinin kişisel verisi sızdırıldı. Bunların arasında Türk müşteriler de olduğu belirlendi. Sızan veriler arasında isim, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası bilgileri yer alıyor. Başka herhangi bir bilgi sızdırılmadı.
Hangi veriler sızdı?
- İsim
- E-Posta Adresi
- Cinsiyet
- Doğum Tarihi
- Telefon Numarası
Adidas tarafından yapılan açıklamaya göre Adidas müşteri hizmetleri ile iletişime geçen kullanıcıların verileri sızdı. Adidas’ın sitesine üye olan veya Adidas’tan alışveriş yapan kullanıcılar bu sızıntıdan etkilenmedi.
KVKK'ya iletilen veri ihlali bildiriminde
- Veri sorumlusunun, Adidas AG (Adidas) grup altyapısıyla ilişkili bir siber güvenlik olayı hakkında bilgilendirilmesiyle 17.05.2025 tarihinde tespit edildiği,
- İhlalin Adidas çalışanının üçüncü bir tarafın e-postasını Adidas Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine iletmesinin ardından ortaya çıktığı,
- Bu e-postada üçüncü tarafın, Adidas müşteri verilerine sahip olduğunu iddia ettiği, Adidas tarafından yapılan inceleme sonucunda üçüncü şahıs tarafından paylaşılan dosyanın büyük olasılıkla Adidas müşteri verilerini içerdiğini ve Türk müşterilerinin de etkilendiği Adidas tarafından doğrulandığı,
- İhlalin kaynağı ve nasıl gerçekleştiği hakkında soruşturmanın devam ettiği,
- İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının 544.395 olduğu,
- İhlalden etkilenen kişisel verilerin; isim, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası olduğu, tüm müşteriler için bütün veri tiplerinin etkilenmediği
bilgilerine yer verilmiştir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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