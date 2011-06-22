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Vizio'nun Android tableti detaylandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Vizio'nun ocak ayında düzenlenen CES 2011 etkinliğinde ilk kez sergilediği Android tableti detaylandı.
Önümüzdeki aydan itibaren 349$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan tablet, şu an için Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. Vizio, eğer istendiği gibi stabil çalışırsa ileride Android 3.0 Honeycomb'a geçiş de yapılabileceğini bildiriliyor. 
8.0-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip tabletin üst kısmında görüntülü konuşma için kamera konumlandırılmış. Bunlara ek olarak stereo hoparlörlere yer verilen tablette HDMI çıkışı bulunuyor. Böylece görüntüyü LCD / Plazma televizyonunuza rahatça aktarabiliyorsunuz. Vizio'nun tabletinin en ilginç detayı ise kızılötesi özelliğini bünyesinde barındırması. Böylece tablet uzaktan kumandaya dönüşüyor ve televizyonunuzu, dvd oynatıcınızı uzaktan yönetebiliyorsunuz.


http://www.engadget.com/2011/06/21/vizio-tablet-gets-detailed-we-go-hands-on-video/ Yorum Yaz
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addidas_85 8 yıl
yunuss.10
Android nerde ne kadar fakir fukara tanınmamış firma varsa hepsini zengin etti

Daha doğrusu bir tablete 1500-2000 tl vermenin aslında gereksiz olduğunu gösterdi :D
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acbold 8 yıl

addidas_85

yunuss.10

Android nerde ne kadar fakir fukara tanınmamış firma varsa hepsini zengin etti


Daha doğrusu bir tablete 1500-2000 tl vermenin aslında gereksiz olduğunu gösterdi :D



düşünce şeklini beğendim
haklısın , bu açıdan da bakabiliriz tabi
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osmanefeozkan 8 yıl
yunuss.10
Android nerde ne kadar fakir fukara tanınmamış firma varsa hepsini zengin etti

FAKİRİN FUKARANINDA EN AZ ZENGİNLER KADAR İYİ YAŞAMAYA HAKKI VAR ONLARDA EN AZ ZENGİN FİRMALAR KADAR EMEK GÖSTERİYORLAR BAZI DANDİK KOPYA ÜRÜNLERE KIZIYORSUNUZ AMA ONLARINDA O KADAR BÜYÜK FİRMALAR GİBİ ARGEYE YATIRACAK PARALARI OLSAYDI ONLARDA KOPYA OLMAYAN İYİ ÜRÜNLER ÇIKARTIRLARDI ELBET
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acbold 8 yıl
yunuss.10
Android nerde ne kadar fakir fukara tanınmamış firma varsa hepsini zengin etti

tam anlamıyla bu kadar sert olmasa da evet :)
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yunuss.10 8 yıl
Android nerde ne kadar fakir fukara tanınmamış firma varsa hepsini zengin etti
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