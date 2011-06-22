Vizio'nun Android tableti detaylandı

Vizio'nun ocak ayında düzenlenen CES 2011 etkinliğinde ilk kez sergilediği Android tableti detaylandı.

Önümüzdeki aydan itibaren 349$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan tablet, şu an için Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. Vizio, eğer istendiği gibi stabil çalışırsa ileride Android 3.0 Honeycomb'a geçiş de yapılabileceğini bildiriliyor.



8.0-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip tabletin üst kısmında görüntülü konuşma için kamera konumlandırılmış. Bunlara ek olarak stereo hoparlörlere yer verilen tablette HDMI çıkışı bulunuyor. Böylece görüntüyü LCD / Plazma televizyonunuza rahatça aktarabiliyorsunuz. Vizio'nun tabletinin en ilginç detayı ise kızılötesi özelliğini bünyesinde barındırması. Böylece tablet uzaktan kumandaya dönüşüyor ve televizyonunuzu, dvd oynatıcınızı uzaktan yönetebiliyorsunuz.





http://www.engadget.com/2011/06/21/vizio-tablet-gets-detailed-we-go-hands-on-video/