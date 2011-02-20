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Vodafone 945 video inceleme

8 yıl
434b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Vodafone'nun merak edilen telefonu 945'i inceledik. Vodafone 945, bütün detaylarıyla bu videoda.

Bu videomuzda Vodafone'nun merak edilen telefonu 945'i inceledik. Vodafone 945, bütün detaylarıyla bu videoda.


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WriterHuman 8 yıl en beğenilen
Gerizekalı gibi 5800 aldığıma çok ama çok pişmanım.
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Farwynd 8 yıl
5800'la karşılatırmayın şu aleti.5800 Nokia'nın Türkiye'ye soktuğu en yeni kazıklama girişimiydi.Lakin herkes yedi, telefon feci sattı ve çıktıktan 1 sene sonra müthiş fiyat indirimine uğradı.
5800'ın 369 Mhz'lik işlemcisi var.O yüzden Vodafone 945 her yönden üstün.
5800'la karşılatırmayın şu aleti.5800 Nokia'nın Türkiye'ye soktuğu en yeni kazıklama girişimiydi.Lakin herkes yedi, telefon feci sattı ve çıktıktan 1 sene sonr...
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Master_Evil 8 yıl
f/P olmuş
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba; telefon kısa bi süre önce fabrika ayarlarına getirildi. Şu anda hiçbir uygulamayı indiremiyorum. Hem wifi hem de hattın internetinden deniyorum hiçbir şekilde inmiyor. Uygulama indiriliyor diyor fakat saatlerce öyle beklemesine ragmen inmiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. :(
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DH Misafiri 7 yıl
945 telefonumun dokunmatiği kırıldı.TELESERVİCE gönderdim işte cevap:
Kargo Giriş Tarihi:
2012-10-10
Geliş Tarihi:
2012-10-11
Bitiş Tarihi:
2012-10-12
Tamir Bilgisi:
CIHAZINIZDA FIZIKSEL HASAR TESPIT EDILMISTIR., DEGISIM UCRETI: 335 TL'DIR., TAMIRSIZ IADE.
Durum:
Cihazınız 13.10.12 tarihinde kargoya teslim edilmiştir.
Bu mudur servis ? nasıl hizmet cam kırıldı işi bitti telefonun
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StoryLine 7 yıl
Telefonu bir akrabama aldım güzel gerçekten ama,android market bulamadım telefonda hesabımı felan ekledım ama ek uygulama felan kurmam lazım sanırım
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rcelik21 7 yıl
Parası olan biri tabi ki de gide galaksi s bilmem ne alır ancak fiyat olarak uygun seviyede bir telefon
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Mekanikizm 7 yıl
güzel telefon
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security26 7 yıl
mrb lar arkadaslar bende vodafone 945 kullanıcısıyım benim cihazım durdugu yerde çantamda yada cebimde kapanıyor tekrar acılıyor tekrar acıldıgındada şarjı doluyken bitme aşamasına gelmiş oluyor servise gitmesi gerektiğini söyledi vodafone bayii bilgisi olan varsa bu konuda paylaşırsa sevinirim bekliyorum
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DH Misafiri 7 yıl
slm arkadaslar allahını seven bu telofonun mesaj kaydetmesinin yerini bana bildirsin yada taslaklar nerde bilen varmii
ilk okulu hec kalmadan 9 sene de bitirdim dee ::)))
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar ben bluted ve mms gönderemiyorum....calısmıyor beni yönlendirirseniz sevinirim....
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DH Misafiri 7 yıl
çok faydalı bir paylaşım ve fikir edindirici. ama yorumlar çok karışık. şimdi kamupanya.comda 299 tlye satılıyor alsammı diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
size bir şey sorcam cvp verirseniz teşekkür ederim vodofone 945 i kim üretiyor nokıa mı samsıng mu ve ya başka markamı
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Bukalemun 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

size bir şey sorcam cvp verirseniz teşekkür ederim vodofone 945 i kim üretiyor nokıa mı samsıng mu ve ya başka markamı

ZTE alman fitrması, ama hepsi ÇİN çıkışlıdır büyük ihtimal:)) foxcoon bile ÇİN de :))
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