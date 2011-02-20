Vodafone 945 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Merhaba; telefon kısa bi süre önce fabrika ayarlarına getirildi. Şu anda hiçbir uygulamayı indiremiyorum. Hem wifi hem de hattın internetinden deniyorum hiçbir şekilde inmiyor. Uygulama indiriliyor diyor fakat saatlerce öyle beklemesine ragmen inmiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. :(
|945 telefonumun dokunmatiği kırıldı.TELESERVİCE gönderdim işte cevap:
Kargo Giriş Tarihi:
2012-10-10
Geliş Tarihi:
2012-10-11
Bitiş Tarihi:
2012-10-12
Tamir Bilgisi:
CIHAZINIZDA FIZIKSEL HASAR TESPIT EDILMISTIR., DEGISIM UCRETI: 335 TL'DIR., TAMIRSIZ IADE.
Durum:
Cihazınız 13.10.12 tarihinde kargoya teslim edilmiştir.
Bu mudur servis ? nasıl hizmet cam kırıldı işi bitti telefonun
|Telefonu bir akrabama aldım güzel gerçekten ama,android market bulamadım telefonda hesabımı felan ekledım ama ek uygulama felan kurmam lazım sanırım
|Parası olan biri tabi ki de gide galaksi s bilmem ne alır ancak fiyat olarak uygun seviyede bir telefon
|güzel telefon
|mrb lar arkadaslar bende vodafone 945 kullanıcısıyım benim cihazım durdugu yerde çantamda yada cebimde kapanıyor tekrar acılıyor tekrar acıldıgındada şarjı doluyken bitme aşamasına gelmiş oluyor servise gitmesi gerektiğini söyledi vodafone bayii bilgisi olan varsa bu konuda paylaşırsa sevinirim bekliyorum
|slm arkadaslar allahını seven bu telofonun mesaj kaydetmesinin yerini bana bildirsin yada taslaklar nerde bilen varmii
ilk okulu hec kalmadan 9 sene de bitirdim dee ::)))
|arkadaslar ben bluted ve mms gönderemiyorum....calısmıyor beni yönlendirirseniz sevinirim....
|çok faydalı bir paylaşım ve fikir edindirici. ama yorumlar çok karışık. şimdi kamupanya.comda 299 tlye satılıyor alsammı diye düşünüyorum.
|size bir şey sorcam cvp verirseniz teşekkür ederim vodofone 945 i kim üretiyor nokıa mı samsıng mu ve ya başka markamı
DH Misafiri
ZTE alman fitrması, ama hepsi ÇİN çıkışlıdır büyük ihtimal:)) foxcoon bile ÇİN de :))
5800'ın 369 Mhz'lik işlemcisi var.O yüzden Vodafone 945 her yönden üstün.