Vodafone, ARM ve Ubuntu'yu aynı çatı altında buluşturan Webbook modelini Güney Afrika'da piyasaya sürüyor

Yoksulluk ve açlıkla mücadele eden Afrika kıtasında teknoloji açısından da yatırımlar yetersiz ve alım gücü oldukça düşük. Bu bakımdan BM nezdinde veya farklı sivil toplum örgütleriyle projeler yapılarak Afrika halkına teknoloji götürülmeye çalışılıyor.





Dünyanın en büyük telekomünikasyon operatörlerinden Vodafone kolay ve ucuz internete erişim sağlayacak Webbook adlı modelini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde piyasaya sürüyor. Adından da anlaşılacağı üzere webde gezinti için geliştirilmiş bir netbook.





Vodafone'un Afrika'daki yan kuruluşu Vodacom tarafından satışa sunulan Webbook 10 inçlik ekrana sahip bir netbook. 800MHz hızında ARM Cortex-A8 mimarisini baz alan Freescale i.MX51 işlemci, 512MB RAM, 4GB kapasite ve Ubuntu 11.10 işletim sistemine sahip Webbook temel anlamda internet tecrübesi için oldukça yeterli.





Cihazı kontratsız satın almak isteyenler 190$ civarında bir fiyat ödemek zorunda. 12 ay boyunca aylık 100MB internet dahil fiyatı ise 245$ civarında. 24 ay boyunca aylık 500MB interneti ile satın almak isteyenler için fiyat aylık 24$ civarında oluyor.