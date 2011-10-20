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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vodafone, ARM ve Ubuntu'yu aynı çatı altında buluşturan Webbook modelini Güney Afrika'da piyasaya sürüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yoksulluk ve açlıkla mücadele eden Afrika kıtasında teknoloji açısından da yatırımlar yetersiz ve alım gücü oldukça düşük. Bu bakımdan BM nezdinde veya farklı sivil toplum örgütleriyle projeler yapılarak Afrika halkına teknoloji götürülmeye çalışılıyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon operatörlerinden Vodafone kolay ve ucuz internete erişim sağlayacak Webbook adlı modelini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde piyasaya sürüyor. Adından da anlaşılacağı üzere webde gezinti için geliştirilmiş bir netbook.

Vodafone'un Afrika'daki yan kuruluşu Vodacom tarafından satışa sunulan Webbook 10 inçlik ekrana sahip bir netbook. 800MHz hızında ARM Cortex-A8 mimarisini baz alan Freescale i.MX51 işlemci, 512MB RAM, 4GB kapasite ve Ubuntu 11.10 işletim sistemine sahip Webbook temel anlamda internet tecrübesi için oldukça yeterli. 

Cihazı kontratsız satın almak isteyenler 190$ civarında bir fiyat ödemek zorunda. 12 ay boyunca aylık 100MB internet dahil fiyatı ise 245$ civarında. 24 ay boyunca aylık 500MB interneti ile satın almak isteyenler için fiyat aylık 24$ civarında oluyor.

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Volkanbaba 8 yıl
Afrika o kadar dengesiz ki.Fakir insan bunu alamaz, bilgisayar alanda bunu almaz
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muratti 8 yıl
Amaç teknoloji götürmek mi yoksa o kalan az parayada göz dikmek mi bilinmez ...
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benben2009 8 yıl
doğru oranın internet altyapısı iyi durumda değil büyük ihtimalle
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mcrew 8 yıl
benben2009
500mb internet az değilmi birde 24$ a

afrika da telefon görüşmesi bile yapamıyorsun çok pahalı.
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benben2009 8 yıl
500mb internet az değilmi
birde 24$ a
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ufuks36 8 yıl
müntekim
4gb dediğine göre içinde ufak bir ssd var hdd kullanıp maliyet düşürülüp daha fazla alan sağlanabilirdi.Ayrıca işlemci yavaş sayılmaz yanlış hatırlamıyorsam bu serinin 1ghz modellerinde full hd video oynatabilenleri vardı.

4gb bir bellek yongası bugünkü en düşük maliyetli mekanik harddiskin yarısından bile düşük maliyetlidir.
İşlemci için hatırladıklarınız doğru.
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müntekim 8 yıl
4gb dediğine göre içinde ufak bir ssd var hdd kullanıp maliyet düşürülüp daha fazla alan sağlanabilirdi.Ayrıca işlemci yavaş sayılmaz yanlış hatırlamıyorsam bu serinin 1ghz modellerinde full hd video oynatabilenleri vardı.
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