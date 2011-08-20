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Vodafone Android için uygulama içi operatör ücretlendirmesini başlatıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların gelişmesine paralel olarak mobil uygulamalar da gelişti ve milyarlarca doların döndüğü bir pazar haline geldi. Uygulamaların satın alınması kadar deneme amaçlı indirilen uygulamaların daha sonra satın alınması veya oyun içerisinde sanal eşyaların alışverişi gibi konular da gelir getiren işlemlerden. 

Bu bakımdan işletim sistemi firmaları bir süredir uygulama içi ödeme opsiyonunu devreye almış durumda. Bunlardan birisi de Google’ın Android işletim sistemi.

Bu opsiyonda alışveriş için kredi kartı kullanılması gerekiyor.Böyle büyük bir pazarı gören operatörler ise ABD kapsamında uygulama içi ödemelerde masrafı telefon faturasına yansıtarak kullanıcılara bir alternatif oluşturma çabası içine girdi. Hali hazırda Android uygulamalarındaki uygulama içi ödemelerde bazı operatörlerin müşterileri direkt telefon faturasına yansıyan harcamalar yapabiliyor.

Avrupa’da ise uygulama içi ödeme sistemini ilk başlatan operatör Vodafone oldu. İngiltere ve Almanya’daki Vodafone müşterileri uygulama içi ödeme yaparken harcamalarını direkt telefon faturalarına yansıtabilecek. Başlangıçta uygulama Vodafone üzerinden Androidli cihaz alan kullanıcılara yönelik olacak. 

Vodafone geliştiricilere yönelik yayınladığı bir blog gönderisinde operatör ödeme sisteminin en iyi kullanıcı tecrübesini sağlamasının yanında kredi kartı kullanamayan veya kullanmak istemeyen uygulama satın alacak müşterilere daha fazla ulaşma imkanı sağlayacağını belirtti. Vodafona’a göre bazı ülkelerde pazarın yüzde 90’ı uygulama içi ödemelerde kredi kartı kullanmıyor.

Vodafone’un uygulama içi operatör ödeme sistemi İngiltere ve Almanya’dan sonra diğer ülkelere de ilerleyen aylarda yayınlanacak.

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DH Misafiri 8 yıl
Hey masallah ya nerde o eski 5110 lar bikere al 0 masraf kullan
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DH Misafiri 8 yıl
çok ii süper haber sırf bunun için kredi kartı almayı düşünüodum ama artık beklemeye karar verdim
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Stanislas Xavier 8 yıl
Abiler madem konu oraya kaydı ben de faturalıya geçecem ama hangisini tercih etmeliyim birincisi çevremde hepsinden kazıklanmış birileri var gerçekten bundan kaçış yok mu yani adam faturanın iki katı geliyor diyor ama ben cihaz kampanyaları ve tl yüklemekle uğraşmamak için istiyorum şu anda kullanan yada kullanmış olanlar bilgi verebilir mi biraz?
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burak.cosk 8 yıl
1000 küsür liraya telefonu aldıktan sonra uygulamalara vereceğin para 1 dolar 2 dolar. Yüzlerce uygulama alacak değiliz ya.
Pc oyunları çok pahalı güç yetiremem diyenler bu sefer de 1 dolarlık uygulamanın korsanını arıyor.
Vodafone iyi bir özellik getirmiş bir de filtre kalksa :)
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unflattering 8 yıl
avea nasıl acaba ya heryone kamu diye bir tarifesi var 2500 dakika avea içi 500 dakika heryöne ve 1gb internet toplam 35tl sizce nasıl avea ama tarife güzel glbi değil mi
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cihangir151 8 yıl
operatörler fiyatları şişirmeyecekse iyi bir fikir...
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ManoMachine 8 yıl
Gec bile kalindi bence, sms ustunden melodi falan satin alinmiyor mu yillardir, burda da market ustunden uygulama satin alinsin.

Kartla falan ugtasmak istemeyenler icin cok yerinde bir uygulama...



Hatta bakarsiniz yarin obur gun kampanyalar, tarifeler falan da baslar, "bilmem ne internet paketine 12ay boyunca abone olun, her ay android market harcamalarinizin 5lirasi bizden olsun" gibi... guzel olur...
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sargon34 8 yıl
Jinnet
Vodafone kullanıcısıyım artık sıkıldım bunlardan turkcele geçtim rahatım gençler tavsiye ederim :D

Murat abi 12 saat konuşmaya 780 TL girdiren Türkcell e geçtiğin için tebrik ederiz :D
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bocekgrafik 8 yıl
Kolaylık sağlaması açısından iyi ancak bu aynı zamanda alışları artıracaktır. Sonra da hesabını bilmeyen kişilere gelecek kamyon yüküyle fatura. Aklıma kredi kartlarında belirli bir bilinç edinilene kadar ki mağduriyetler geldi.
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Pardus Linux 8 yıl
Olması gereken bir uygulamayı getimeye çalışması güzel herkesein kredi kartı olmak zorunda değil doğrudan faturaya yansıması yada yüklü mebladan düşmesi oldukça güzel olacaktır.Eğer Türkiye'de de aynı hizmeti başlatırsa Google'ın marketteki ücretli uygulamaları açmaması için bir sebep yok Vodafone sadece Türkiye'de olan bir şirket değil onlarca ülkede hizmet veriyor bu işin altında da kalkabilir.Turkcell ve Avea ise yatıyor, akıllı bir telefon alıp doğru dürüst uygulama yükleyemedikten sonra almanın bir anlamı yok zaten, Vodafone bunu sağlamaya çalışırken diğerleri akıllı telefonu satıp kurtulmak derdinde Vodafone bir nevi destek çıkıyor kullanıcıya...
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