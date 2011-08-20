Vodafone Android için uygulama içi operatör ücretlendirmesini başlatıyor

Mobil cihazların gelişmesine paralel olarak mobil uygulamalar da gelişti ve milyarlarca doların döndüğü bir pazar haline geldi. Uygulamaların satın alınması kadar deneme amaçlı indirilen uygulamaların daha sonra satın alınması veya oyun içerisinde sanal eşyaların alışverişi gibi konular da gelir getiren işlemlerden.





Bu bakımdan işletim sistemi firmaları bir süredir uygulama içi ödeme opsiyonunu devreye almış durumda. Bunlardan birisi de Google’ın Android işletim sistemi.





Bu opsiyonda alışveriş için kredi kartı kullanılması gerekiyor.Böyle büyük bir pazarı gören operatörler ise ABD kapsamında uygulama içi ödemelerde masrafı telefon faturasına yansıtarak kullanıcılara bir alternatif oluşturma çabası içine girdi. Hali hazırda Android uygulamalarındaki uygulama içi ödemelerde bazı operatörlerin müşterileri direkt telefon faturasına yansıyan harcamalar yapabiliyor.





Avrupa’da ise uygulama içi ödeme sistemini ilk başlatan operatör Vodafone oldu. İngiltere ve Almanya’daki Vodafone müşterileri uygulama içi ödeme yaparken harcamalarını direkt telefon faturalarına yansıtabilecek. Başlangıçta uygulama Vodafone üzerinden Androidli cihaz alan kullanıcılara yönelik olacak.





Vodafone geliştiricilere yönelik yayınladığı bir blog gönderisinde operatör ödeme sisteminin en iyi kullanıcı tecrübesini sağlamasının yanında kredi kartı kullanamayan veya kullanmak istemeyen uygulama satın alacak müşterilere daha fazla ulaşma imkanı sağlayacağını belirtti. Vodafona’a göre bazı ülkelerde pazarın yüzde 90’ı uygulama içi ödemelerde kredi kartı kullanmıyor.





Vodafone’un uygulama içi operatör ödeme sistemi İngiltere ve Almanya’dan sonra diğer ülkelere de ilerleyen aylarda yayınlanacak.