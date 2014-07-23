Advertorial
|bu red olayı hiç hoşuma gitmedi zaten yeteri kadar reklamı gözümüze sokuyordunuz. Amaç inceleme yapmak değil reklam yapmak olmuş.
|01.01.2100 yılından gelen mistik inceleme :D
|Bu kız artık tv2 de çıkmıyor. Hayrola
|Telefon aşırı şekilde s4 e benzemiyor mu ?
|fikred değil fikret
|Sizin Sony Xperia z2 yi inceleyeceğiniz yok bari bu bayan 2dk da olsa incelese yoksa Z3 çıkacak:)
|Bu operatörler ne zaman yurt dışındakiler gibi tarife parasına taahhütle telefonu uygun bir fiyata verecek? Hem daha az kazanıyoruz hem de 3-4 kat (tarife fiyatları+telefon+vade farkı) daha fazla para veriyoruz. Ben bu fiyat farkının sadece vergilerden kaynaklandığını düşünmüyorum.
|alcatel'in en son telefonunu gördüğümde 90'ların sonuydu zurna gibi ses çıkaran turuncu ışıklı bir modeli vardı hâla piyasada olmaları beni bir hayli şaşırttı
|ne saçma bi başlık "Vodafone Red, Alcatel One Touch Idol 2'yi İnceledi"
|eğer bu kız inceleme yapıyorsa yada yaptığını sanıyorsa bende he-man'im gölgelerin gücü adına :)
|Vodafone bile incelesin ama DH yerinde saysın.Sözde salı günü One Plus One incelemesi gelecekti
|hiç olmazsa dhdana daha hızlı inceliyorlar
|Çakma S4 üreticilerine yaptırmış sanırım Alcatel