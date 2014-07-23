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Vodafone Red, Alcatel One Touch Idol 2'yi İnceledi

5 yıl
25b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Advertorial
Advertorial
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Uygun fiyatlı ve performans anlamında tatmin edici Alcatel onetouch IDOL 2, Vodafone Red ile sizlerle.

Vodafone Red, Alcatel One Touch Idol 2'yi inceledi.


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med_cezir91 5 yıl en beğenilen
bu red olayı hiç hoşuma gitmedi zaten yeteri kadar reklamı gözümüze sokuyordunuz. Amaç inceleme yapmak değil reklam yapmak olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Nubermer 5 yıl
01.01.2100 yılından gelen mistik inceleme :D
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xxbymanxx 5 yıl
Bu kız artık tv2 de çıkmıyor. Hayrola
1 Yanıt Yanıtla +5
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Sakalsız mümin 5 yıl
Telefon aşırı şekilde s4 e benzemiyor mu ?
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ardarda45 5 yıl
fikred değil fikret

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Disband 5 yıl
Sizin Sony Xperia z2 yi inceleyeceğiniz yok bari bu bayan 2dk da olsa incelese yoksa Z3 çıkacak:)
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fendur 5 yıl
Bu operatörler ne zaman yurt dışındakiler gibi tarife parasına taahhütle telefonu uygun bir fiyata verecek? Hem daha az kazanıyoruz hem de 3-4 kat (tarife fiyatları+telefon+vade farkı) daha fazla para veriyoruz. Ben bu fiyat farkının sadece vergilerden kaynaklandığını düşünmüyorum.
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blackgrandy 5 yıl
alcatel'in en son telefonunu gördüğümde 90'ların sonuydu zurna gibi ses çıkaran turuncu ışıklı bir modeli vardı hâla piyasada olmaları beni bir hayli şaşırttı
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unut93 5 yıl
ne saçma bi başlık "Vodafone Red, Alcatel One Touch Idol 2'yi İnceledi"
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sendomi 5 yıl
eğer bu kız inceleme yapıyorsa yada yaptığını sanıyorsa bende he-man'im gölgelerin gücü adına :)
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Xochiquetzal.. 5 yıl
Vodafone bile incelesin ama DH yerinde saysın.Sözde salı günü One Plus One incelemesi gelecekti
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kpln04 5 yıl
hiç olmazsa dhdana daha hızlı inceliyorlar
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nehuse 5 yıl
Çakma S4 üreticilerine yaptırmış sanırım Alcatel
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