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Vodafone'dan Sıcak Ramazan Günlerinde Ferahlatacak Bir Kampanya!

8 yıl
3,7b
1
Cep Telefonu Diğer
DH Bülten
Dh Bülten
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Vodafone'dan Sıcak Ramazan Günlerinde Ferahlatacak Bir Kampanya!

Ramazan boyunca, tüm Vodafone aboneleri, konuştukları kadar bedava dakika veya TL  kazanacak. Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca da bu bedava dakikalarla her yöne konuşabilecek.
Vodafone yepyeni kampanyasıyla halkın Ramazan telaşına, heyecanına destek oluyor. Ramazan boyunca, ister faturalı ister faturasız tüm Vodafone aboneleri, ay boyunca konuştukları kadar bedava dakika veya TL kazanacaklar. Arife Günü ve Ramazan Bayramı boyunca ise kazandıkları ile her yöne konuşabilme şansına sahip olacak.

"RAMAZAN" yazıp "3010'a SMS atan tüm Vodafone'lular Ramazan kampanyasına katılabilecekler. Kampanyaya katılmak için hiç bir ek ücret ödemek gerekmezken, aboneler, Ramazan ayı boyunca kampanya kapsamında kazandıklarını Arife Günü ve Ramazan Bayramı süresince (8-9-10-11 Eylül 2010) her yöne kullanabilecek.

Bu benzersiz kampanya sayesinde, Vodafone aboneleri Ramazan'da telefon masraflarını kısmak zorunda kalmayacak ve bayram boyunca da sevdikleriyle gönül rahatlığıyla konuşabilecek. Özel günlerde de abonelerinin yanında olan Vodafone'un bu yepyeni kampanyasıyla Ramazan ayı Vodafone aboneleri için daha yakın, daha mutlu geçecek.
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