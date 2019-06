Vodafone'dan Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarı; Smart Tab 10

Operatör markalı ilk akıllı telefonu daha önce Türkiye'de pazara sunan Vodafone, "Herkese Mobil İnternet" yaklaşımı kapsamında bu defa da Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarını duyurdu. Smart Tab 10 isimli yeni tablet bilgisayarı ile gençleri hedef alan Vodafone'da İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray şunları söyledi;

"Özellikle ekonomik ve sosyal gelişim açısından geleceğin trendi olarak öne çıkan mobil internet bugün bir atılım aşamasındadır. İletişim kanallarının sabitten mobile, sesten veriye doğru kayması; bizi "Yeni bir Mobil Gerçeklik"le karşı karşıya bırakmaktadır. Bugün dünyanın %77'sini birbirine bağlamayı başaran mobil sektörün hacmi, dünya GSMH'nın %2'sine karşılık gelen 1.3 trilyon dolara ulaşmıştır. Geniş bant internette hane penetrasyonunda %10'luk bir artış GSYİH'da %1,4'lük bir büyümeyi beraberinde getirmektedir. İnternetin yaygınlaşması, her an, her yerden, her koşulda erişime açık olması, aradaki uçurumun kapanması açısından son derece kritiktir. Yaygın erişilebilirlik, interneti demokratikleştirecek, bu da fırsat eşitliğini beraberinde getirecektir." dedi.

Vodafone Türkiye Yeni Müşteri Segmenti Direktörü Fatih Uysal ise konuşmasında "Vodafone Smart Tab 10'u ilk olarak gençlerin kullanımına sunmak istedik. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan gençler internet kullanımında %87 gibi önemli bir oranla başı çekiyor. Araştırmalarımız ancak gençlerin yalnızca %27'sinin taşınabilir bir bilgisayarı ve sadece %0.9'unun tableti olduğunu gösteriyor. Vodafone Smart Tab 10 ile tüm gençleri geleceğin teknolojisi tablet ile buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Vodafone'un yeni tableti Smart Tab 10, Android 3.2 Honeycomb işletim sistemiyle geliyor. 10-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet, ihtiyaç duyduğu gücü 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1GB sistem belleğinden alıyor. Kablosuz internet erişimi için 3G ve WiFi desteği sunan tablet depolama için 16GB yerleşik hafıza ile geliyor ve bu kapasite MicroSD kart slotu kullanılarak genişletilebiliyor. Vodafone vRead uygulaması ile dijital yayınlara hızlı erişim sunan tabletin bağlantı özelliklerini ise USB, HDMI ve DLNA oluşturuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Smart Tab 10, Vodafone tarafından günde 1TL'ye sunuluyor.