Vodafone'dan Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarı; Smart Tab 10

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Operatör markalı ilk akıllı telefonu daha önce Türkiye'de pazara sunan Vodafone, "Herkese Mobil İnternet" yaklaşımı kapsamında bu defa da Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarını duyurdu. Smart Tab 10 isimli yeni tablet bilgisayarı ile gençleri hedef alan Vodafone'da İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray şunları söyledi;
"Özellikle ekonomik ve sosyal gelişim açısından geleceğin trendi olarak öne çıkan mobil internet bugün bir atılım aşamasındadır. İletişim kanallarının sabitten mobile, sesten veriye doğru kayması; bizi "Yeni bir Mobil Gerçeklik"le karşı karşıya bırakmaktadır. Bugün dünyanın %77'sini birbirine bağlamayı başaran mobil sektörün hacmi, dünya GSMH'nın %2'sine karşılık gelen 1.3 trilyon dolara ulaşmıştır. Geniş bant internette hane penetrasyonunda %10'luk bir artış GSYİH'da %1,4'lük bir büyümeyi beraberinde getirmektedir. İnternetin yaygınlaşması, her an, her yerden, her koşulda erişime açık olması, aradaki uçurumun kapanması açısından son derece kritiktir. Yaygın erişilebilirlik, interneti demokratikleştirecek, bu da fırsat eşitliğini beraberinde getirecektir." dedi.
Vodafone Türkiye Yeni Müşteri Segmenti Direktörü Fatih Uysal ise konuşmasında "Vodafone Smart Tab 10'u ilk olarak gençlerin kullanımına sunmak istedik. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan gençler internet kullanımında %87 gibi önemli bir oranla başı çekiyor. Araştırmalarımız ancak gençlerin yalnızca %27'sinin taşınabilir bir bilgisayarı ve sadece %0.9'unun tableti olduğunu gösteriyor. Vodafone Smart Tab 10 ile tüm gençleri geleceğin teknolojisi tablet ile buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.Vodafone'un yeni tableti Smart Tab 10, Android 3.2 Honeycomb işletim sistemiyle geliyor. 10-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet, ihtiyaç duyduğu gücü 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1GB sistem belleğinden alıyor. Kablosuz internet erişimi için 3G ve WiFi desteği sunan tablet depolama için 16GB yerleşik hafıza ile geliyor ve bu kapasite MicroSD kart slotu kullanılarak genişletilebiliyor. Vodafone vRead uygulaması ile dijital yayınlara hızlı erişim sunan tabletin bağlantı özelliklerini ise USB, HDMI ve DLNA oluşturuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Smart Tab 10, Vodafone tarafından günde 1TL'ye sunuluyor.
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ben her ay telekom'a adsl + telefon için yaklaşık 50 TL civarı ödüyorum.İptal etmeyi düşünüyorum.
Telekom'u iptal edip yerine bu tablet'i alırsam 30 TL tablet için ödeyeceğim.
İlaveten vodafone'dan 4 gb internet de alırsam +39 TL diyelim.
Yani tablet bana +19 TL maliyetle 24 ay taahhütle 456 TL'ye mal olacak.
Yanlış mı düşünüyorum?
100mb internet 9 tl....
gençlere 24 ay*30 tl: 720 tl - 9*24 :
tabletin maliyeti 504 tl.
Martta halka 49 tlden satacaklarını söylüyorlar..
250mb internet 14 tl
49*24- 14.24: tabletin maliyeti 840 tl...
Feci fark var...Acaba halka satacakları taahhüt 24 aydan kısa olabilir mi? örneğin 18 ay?
forum.donanimhaber.com/...
:) sumer tablet demek süper tablet demek
Bi tanesi bile bundan 1000 tane eder sanırım
Tarafımdan yapılan inceleme. Tableti almak isteyenleri ve alanları bekliyoruz.
Ki bir arkadaş gazetede gördüğünu söyledi
Ben günlük iki gazete takip ediyorum ama bana denk gelmedi
Muhtemelen gazetenin yazarının tahmini veya bir duyumu olabilir
Sakın yanlış anlaşılmasın ben vodafonenin sitesinde veya gazetede göremedim diye yalan söylüyor demek istemiyorum
Eğer öyle ise
50 lira sayarsak 24*50 1200 tl yapar
30 tl olan pakette 100 mb net var
Bence 20 tl fark 150 mb internete verilmez
Eger alacaksaniz hemen gidip 30*24 720 liraya alinmali
arada neredeyse 500 lira fark var % 70 e varan fark demek
49 liraya 1 gb net verse bile pahali sayılır
Ki bu bir tablet şahsen bana telefonda bile 2 gb net yetmiyor
Bunun yerine aradaki 20 tl ye 9 lira daha ekleyip 4 gb net alınabilir
Not: sadece naçizane fikrim ve önerimdir
Kimseye akıl vermeye calismiyorum
Edit:Gittiğim bayide 2 adet tablet vardı.Birini ben aldım diğerini ise oradaki bir çalışan satın aldı.