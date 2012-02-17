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Vodafone'dan Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarı; Smart Tab 10

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vodafone'dan Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarı; Smart Tab 10
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Operatör markalı ilk akıllı telefonu daha önce Türkiye'de pazara sunan Vodafone, "Herkese Mobil İnternet" yaklaşımı kapsamında bu defa da Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarını duyurdu. Smart Tab 10 isimli yeni tablet bilgisayarı ile gençleri hedef alan Vodafone'da İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray şunları söyledi;
"Özellikle ekonomik ve sosyal gelişim açısından geleceğin trendi olarak öne çıkan mobil internet bugün bir atılım aşamasındadır. İletişim kanallarının sabitten mobile, sesten veriye doğru kayması; bizi "Yeni bir Mobil Gerçeklik"le karşı karşıya bırakmaktadır. Bugün dünyanın %77'sini birbirine bağlamayı başaran mobil sektörün hacmi, dünya GSMH'nın %2'sine karşılık gelen 1.3 trilyon dolara ulaşmıştır. Geniş bant internette hane penetrasyonunda %10'luk bir artış GSYİH'da %1,4'lük bir büyümeyi beraberinde getirmektedir. İnternetin yaygınlaşması, her an, her yerden, her koşulda erişime açık olması, aradaki uçurumun kapanması açısından son derece kritiktir. Yaygın erişilebilirlik, interneti demokratikleştirecek, bu da fırsat eşitliğini beraberinde getirecektir." dedi.
Vodafone Türkiye Yeni Müşteri Segmenti Direktörü Fatih Uysal ise konuşmasında "Vodafone Smart Tab 10'u ilk olarak gençlerin kullanımına sunmak istedik. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan gençler internet kullanımında %87 gibi önemli bir oranla başı çekiyor.  Araştırmalarımız ancak gençlerin yalnızca %27'sinin taşınabilir bir bilgisayarı ve sadece %0.9'unun tableti olduğunu gösteriyor.  Vodafone Smart Tab 10 ile tüm gençleri geleceğin teknolojisi tablet ile buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Vodafone'un yeni tableti Smart Tab 10, Android 3.2 Honeycomb işletim sistemiyle geliyor. 10-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet, ihtiyaç duyduğu gücü 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1GB sistem belleğinden alıyor. Kablosuz internet erişimi için 3G ve WiFi desteği sunan tablet depolama için 16GB yerleşik hafıza ile geliyor ve bu kapasite MicroSD kart slotu kullanılarak genişletilebiliyor. Vodafone vRead uygulaması ile dijital yayınlara hızlı erişim sunan tabletin bağlantı özelliklerini ise USB, HDMI ve DLNA oluşturuyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Smart Tab 10, Vodafone tarafından günde 1TL'ye sunuluyor.
Vodafone'dan Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarı; Smart Tab 10
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Vodafone'dan Türkiye'nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarı; Smart Tab 10
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DH Misafiri 5 yıl
vodafone smarttab10 2 kullanmaktayım. simkart desteği olduğundan dolayı internet sim kartı aldım. sim kartı görmüyor. ne sim kart yuvasında nede simkartta herhangi bir hata yok. hat farklı telefonda tablettede farklı hat çalışıyo. tabletin hattı tanımamasının sebebi ne olabilir. varsa bir yazılımı nerden indirebilirim.
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DH Misafiri 7 yıl
Ne kadar kalitelidir bilemiyorum ama benim mantığım şu;
ben her ay telekom'a adsl + telefon için yaklaşık 50 TL civarı ödüyorum.İptal etmeyi düşünüyorum.
Telekom'u iptal edip yerine bu tablet'i alırsam 30 TL tablet için ödeyeceğim.
İlaveten vodafone'dan 4 gb internet de alırsam +39 TL diyelim.
Yani tablet bana +19 TL maliyetle 24 ay taahhütle 456 TL'ye mal olacak.
Yanlış mı düşünüyorum?
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riquelme76 7 yıl
Çin malllarına laf atanlar bilmiyor ki bu cihaz ZTE sirketinin urettigini bir cihaz.Bi bakin bakalim ZTE nerenin sirketi:):) Zte nin urettigi bir modeli wodafone smart tab diyip diyip satiyor.Wodafoneden guncelleme beklerseniz siraya girin derim 2 senedir 945 e guncelleme gelmedi daha:) adamlardaki mantik 24 ay taahhut cakayimda gerisi onemli degil..
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sevimlican 7 yıl
bu hesabı anlayan var mı?
100mb internet 9 tl....
gençlere 24 ay*30 tl: 720 tl - 9*24 :
tabletin maliyeti 504 tl.

Martta halka 49 tlden satacaklarını söylüyorlar..
250mb internet 14 tl
49*24- 14.24: tabletin maliyeti 840 tl...

Feci fark var...Acaba halka satacakları taahhüt 24 aydan kısa olabilir mi? örneğin 18 ay?
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grandizmir 7 yıl
faturası olan veya yeni gecen yada hangi tarifelere veriyorlar ben anlamadım.yoksa bu fiyata tablet yok.sumer tabletleri hariç tabi:))
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turcoblanco 7 yıl
Beyler kullandığımız tabletle ilgili yaklaşık 5 konu var takip etmesi çok zor oluyor. Kullanıcılar, geliştiriciler, yardımlaşma herkesi tek başlıkta toplasak derli toplu olur her başlıkta aynı bilgiler yüzlerce kez paylaşılıyor. aşağıdaki linkten devam edelim lütfen
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miskahve 7 yıl grandizmir
grandizmir
faturası olan veya yeni gecen yada hangi tarifelere veriyorlar ben anlamadım.yoksa bu fiyata tablet yok.sumer tabletleri hariç tabi:))

:) sumer tablet demek süper tablet demek
Bi tanesi bile bundan 1000 tane eder sanırım
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mcrew 7 yıl
vodafone koçnet i aldı. Aslında biri adsl kullanıcılarına da böyle bir kampanya yapılabilir.
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pogomania 7 yıl
Arkadaslar bende bugun gittim ayirttirdim pzt aliyorum. Eski hattiniz ile alakali degil. Yeni bir hat aciyorlar buna 100 mb internet veriyorlar ve bu hatta 12 ay boyunca 5 lira oduyorsunuz. Cihaz icin 30×12 kredi kartindan cekiyorlar. Sonraki 12 ay faturaya 30 lira odeniyor. Cihazi elime aldim inceledim ekranin renkleri dokunmatigi iyi. Agirligi normal. Detayli incelemedim ama parayi hak ediyor ve guzel
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Free User 7 yıl
forum.donanimhaber.com/...

Tarafımdan yapılan inceleme. Tableti almak isteyenleri ve alanları bekliyoruz.
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turcoblanco 7 yıl
Beyler herkese merhaba su an tableti aldim tabletten yaziyorum. Buradaki arkadasin aciklamalariyla gittimve tableti aldim. Vodafone hattiniz yoksa bu tableti almaniz daha kolay. 360 lirayi karttan 12 taksitle cekiyorlar daha sonra bu taksitleri oderken 5er lira 1 yil boyunca yeni faturali hat bedeli oduyorsunuz.yani 1yil kredi kartina 30 faturaya 5 lira sonraki 1 yil faturaya 30 lira oduyorsunuz. Bir arkadas ipad ile kiyaslamis ama 3g olmayan modelin fiyatini yazmis ipadin 3g li modeli1500 liradan asagi degil ve ona da hat alinacak yeni. Insanlari yanlis yonlendirmeyin. Tablet ile ilgili sorularinizi cevaplayabilirim. Ilk gozume takilan dokunmatik kapasatif ama xperia arc telefonum kadar hassas degil. Alisana kadar beni rahatsiz edecek gibi ama cok kotu degil
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SliTheRiNN 7 yıl
ürün özellikleri kabul edilebilir düzeyde fakat fiyatı 720TL + 60 TL (Telsim Kullanım vergileri vs.). Ipad 2 16 gb wifi şuan 1100-1150 TL civarı bir fiyatlandırmaya sahip, ipad 3 lansmanından sonra ipad 2 1000 TL nin altına düşeceği kanaatindeyim. 3G sizin için çokta önemli değilse (zaten 100 mb gibi boş beleş bir paket koymuşlar) az daha bekleyip ipad 2 almanın daha mantıklı bir seçim olacağını düşünüyorum..
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Bluebra1n 7 yıl
Turkcell'de telefon isine girdi olanlari gorduk. Videfone'dan farkli bir basari beklemiyorum.
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turcoblanco 7 yıl
Bende bugün tekrar 2 bayiye uğradım. kimse net birşey bilmiyor. Kız arkadaşımda vodafone red var. 79 lira sabit ücretli. freezone hattı. bunun üzerine 30 lira ayda ödeyip tableti alamıyorum
illa diyorki 25 liraya düşür öyle alabilirsin. ben tam tatmin olmadım. koskoca vodafone böyle birşey yapmaz heralde. beni 25 liradan 24 ay bağlaması nerde 80 liradan 24 ay bağlaması nerde.
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miskahve 7 yıl
250 mb internete o kadar para verilmez
Ki bir arkadaş gazetede gördüğünu söyledi
Ben günlük iki gazete takip ediyorum ama bana denk gelmedi
Muhtemelen gazetenin yazarının tahmini veya bir duyumu olabilir
Sakın yanlış anlaşılmasın ben vodafonenin sitesinde veya gazetede göremedim diye yalan söylüyor demek istemiyorum
Eğer öyle ise
50 lira sayarsak 24*50 1200 tl yapar
30 tl olan pakette 100 mb net var
Bence 20 tl fark 150 mb internete verilmez
Eger alacaksaniz hemen gidip 30*24 720 liraya alinmali
arada neredeyse 500 lira fark var % 70 e varan fark demek
49 liraya 1 gb net verse bile pahali sayılır
Ki bu bir tablet şahsen bana telefonda bile 2 gb net yetmiyor
Bunun yerine aradaki 20 tl ye 9 lira daha ekleyip 4 gb net alınabilir

Not: sadece naçizane fikrim ve önerimdir
Kimseye akıl vermeye calismiyorum
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MattPegasus 7 yıl
Evet şimdi Turkcell'den Vodafone'a geçtim.Tabletimi ayırttım 5-6 gün sonra elimde olacak bence fiyatı bir 3G'li tablete göre çok çok uygun.Alınca görüşlerimi buraya yazarım.


Edit:Gittiğim bayide 2 adet tablet vardı.Birini ben aldım diğerini ise oradaki bir çalışan satın aldı.
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