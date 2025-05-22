Vodafone Türkiye rekor gelir elde etti, global çapta zararını azalttı

Vodafone Türkiye tarih yazdı
Firmadan yapılan açıklamada son 1 yıllık dönemde servis gelirleri yüzde 83.4 artarak 101 milyar TL seviyesine ulaştı. Vergi öncesi toplam kâr 34.5 milyar lira olurken makineler arası iletişim de dahil toplam abone sayısı da 30.8 milyona ulaştı. Bu dönemde 19.1 milyar TL civarında yatırım yapan Vodafone’un toplam reel yatırımı ise 284 milyar TL seviyesine ulaştı.
Aynı dönemde global pazarda ise büyük bir çöküş yaşandı. Bir önceki yıl 3.7 milyar Euro faaliyet kârı elde eden firma, geçen yıl ise 411 milyon Euro gibi şok bir zararla karşı karşıya kaldı. Özellikle Almanya ve Romanya’da değer düşüklüğü giderlerinin bu kayıpta etkisi olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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