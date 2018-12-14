Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi

Volkswagen Golf boyutlarında üretileceği ve 30 bin dolardan daha az bir fiyatla satışa sunulacağı söylenen tam elektrikli hatchback modeli Güney Afrika'da test edilirken görüntülendi. İşte detaylar...
5 ay
5,5b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi
Tam Boyutta Gör
 

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir skandalla gündeme gelen Volkswagen, diğer yandan büyük umut bağladığı elektrikli araçlarını geliştirmeye devam ediyor. Alman üreticinin 30 bin doların altında bir fiyatla satışa sunacağı söylenen tam elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi. Golf boyutlarında olacak elektrikli hatchback, şirketin MEB platformu üzerinde yükselecek.

Volkswagen’in şimdiye dek Neo, I.D. veya I.D. hatchback olarak adlandırdığı elektrikli aracın ismi konusunda kafalar oldukça karışık. Fakat görüntülerden de anlaşıldığı kadarıyla tasarımını iki yıl önce tanıtılan I.D. konseptinden alacağı neredeyse kesin. İşte bu otomobilin üretim öncesi prototipleri Güney Afrika yollarında kamuflajlı olarak kameralara yansıdı. Fotoğraflar, Theo Calitz isimli kullanıcı tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Farklı batarya seçenekleri bulunacak 

Alman üretici Volkswagen’in elektrikli hatchback modeliyle ilgili verdiği ilk bilgiler, WLTP’ye göre 550 km menzile sahip olacağı ve 30 bin doların altında bir fiyatla satışa sunulacağı yönündeydi. Söz konusu menzilin en üst versiyona ait olduğunu söylemekte fayda var. Zira aracın 330 km ve 450 km menzil sunan iki batarya seçeneği daha mevcut olacak. Elektrikli hatcback’in DC hızlı şarj özelliği 125 kW’a kadar güç aktarım oranını destekleyecek.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MaSSive 5 ay
Burası Türkiye hiçbir şeye şaşırmıyorum, WV nin yaptıkları yanın da TR de olan biteni, hatta olmayanı görünce şaşıracak hal bile kalmadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorush 5 ay
Bu vw' den herşey beklenir. Yarın bir gün binlerce kullanılmış bataryayı sıfır diye sattı haberleri duyarsanız şaşırmayın. Yazılımla yüksek menzil skandalı haberini de duyarsanız şaşırmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Futbol kulüplerinin kripto paralara ilgisi büyüyor 5 ay Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak 5 ay Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi 5 ay Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu 5 ay Tesla, dijital ürün müdürünü Google’a kaptırdı 5 ay Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması 5 ay New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf 5 ay Netflix'in iptal ettiği Marvel dizilerinin kurtarılmasını bekleyenlere kötü haber 5 ay Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz 5 ay Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek 5 ay Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X 5 ay 22nm sürecinde yeni bir Intel çipseti tanıtıldı 5 ay Logitech Options yazılımı ciddi açık barındırıyor, mutlaka güncelleyin 5 ay Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz 5 ay Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı 5 ay Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor 5 ay Youtube, politikalarını ihlal eden 58 milyon videoyu kaldırdı 5 ay Konami, ücretsiz PES 2019 Lite sürümü yayınladı 5 ay Uygun Fiyata 10000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Şarj Cihazı - Dexim P0015 5 ay Monster'da Bu Hafta - Battlefield V 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi Sonraki Yeni Suzuki Swift Türkiye'de satışa sunuldu; işte fiyatı ve özellikleri 5 ay Apple, grup Facetime'ı daha gerçekçi yapmak için çalışıyor 5 ay Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber 5 ay Qualcomm iPhone XS ve iPhone XR modellerinin satışını da Çin’de yasaklatmak istiyor 5 ay Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil 5 ay Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak 5 ay AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç 5 ay Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu 5 ay LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz 5 ay 3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı 5 ay National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler 5 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler 5 ay Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı 5 ay Samsung, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesine sebep olan bir hatayı giderdi 5 ay Sizin için kaliteli ve uygun SEO paketleri 5 ay Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor 5 ay Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak 5 ay Xbox One satışları 40 milyona ulaştı 5 ay Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim