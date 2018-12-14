Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir skandalla gündeme gelen Volkswagen, diğer yandan büyük umut bağladığı elektrikli araçlarını geliştirmeye devam ediyor. Alman üreticinin 30 bin doların altında bir fiyatla satışa sunacağı söylenen tam elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi. Golf boyutlarında olacak elektrikli hatchback, şirketin MEB platformu üzerinde yükselecek.

Volkswagen’in şimdiye dek Neo, I.D. veya I.D. hatchback olarak adlandırdığı elektrikli aracın ismi konusunda kafalar oldukça karışık. Fakat görüntülerden de anlaşıldığı kadarıyla tasarımını iki yıl önce tanıtılan I.D. konseptinden alacağı neredeyse kesin. İşte bu otomobilin üretim öncesi prototipleri Güney Afrika yollarında kamuflajlı olarak kameralara yansıdı. Fotoğraflar, Theo Calitz isimli kullanıcı tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Farklı batarya seçenekleri bulunacak

Alman üretici Volkswagen’in elektrikli hatchback modeliyle ilgili verdiği ilk bilgiler, WLTP’ye göre 550 km menzile sahip olacağı ve 30 bin doların altında bir fiyatla satışa sunulacağı yönündeydi. Söz konusu menzilin en üst versiyona ait olduğunu söylemekte fayda var. Zira aracın 330 km ve 450 km menzil sunan iki batarya seçeneği daha mevcut olacak. Elektrikli hatcback’in DC hızlı şarj özelliği 125 kW’a kadar güç aktarım oranını destekleyecek.



