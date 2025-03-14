Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ucuz Tesla, Model Y'nin kırpılmış versiyonu olabilir: Bu sene piyasaya çıkması bekleniyor

    Tesla, yeni ve daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modellerden ilkinin özellikleri kısılmış bir Model Y olacağı iddia ediliyor.
    Ucuz Tesla, Model Y'nin kırpılmış versiyonu olabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla, Çin'den gelen yeni bir rapora göre, birkaç yeni ve daha uygun fiyatlı elektrikli araç piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modellerden ilkinin özellikleri kısılmış bir Model Y olacağı iddia ediliyor.

    Daha önce Tesla'nın 25.000 dolarlık ucuz modeller üzerinde çalıştığı çalıştığı söylenmiş ancak daha sonra iptal edilmişti. NV91 ve NV92 isimli modeller, şirketin otonom taksisi Cybercab olarak karşımıza çıkmıştı.

    Model 3 ve Model Y üretim hatları talep düşüklüğü nedeniyle boşta kaldığı için, Tesla yeni platforma dayalı araç programı iptal ederek, mevcut üretim hatlarında Model 3/Y platformunu temel alan ucuz araçlar üretmeye karar verdi.

    Model Y ile aynı şasi, motor ve bataryaya sahip olacak

    Çinli medya kuruluşu 36Kr'den gelen haberler bu kararı doğruluyor. Haberde, Tesla'nın Şanghay fabrikasında düşük fiyatlı Model Y olarak tanımlanan aracından bahsediliyor. Yeni aracın, mevcut Model Y ile aynı şasi, motor ve batarya paketine sahip olacağı belirtiliyor.

    Raporda Tesla'nın geçen yıl Meksika'da piyasaya sürdüğü Model 3'ün yeni versiyonuna atıfta bulunuluyor. Bu model, normal Model 3'ten farklı olarak, arka koltuk ekranı, ambiyans aydınlatma ve deri koltuk gibi özelliklere sahip değil. Meksika'da 35.000 dolar fiyattan başlayan bu araç, normal bir Model 3'ten yaklaşık 4.000 dolar daha ucuz.

    Model Y'nin de benzer değişikliklerle maliyetinin düşürüleceği belirtiliyor. Tesla'nın, yenilenen Model Y'nin Çin'deki performansına bağlı olarak ucuz modelini yılın ikinci yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor. Tesla'nın ABD ve Almanya'daki Model 3 ve Model Y üretim hatları da şu anda yeterince kullanılmadığından, aracın diğer pazarlarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/03/13/tesla-upcoming-cheaper-electric-car-stripped-down-model-y/ https://36kr.com/p/3202436263830017
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çatlak far tamiri mehdinin özellikleri antidepresanı bırakıp tekrar başlamak subap vurma sesi en iyi altyapı takımları türkiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum