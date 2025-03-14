Ucuz Tesla, Model Y'nin kırpılmış versiyonu olabilir: Bu sene piyasaya çıkması bekleniyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, Çin'den gelen yeni bir rapora göre, birkaç yeni ve daha uygun fiyatlı elektrikli araç piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modellerden ilkinin özellikleri kısılmış bir Model Y olacağı iddia ediliyor.

Daha önce Tesla'nın 25.000 dolarlık ucuz modeller üzerinde çalıştığı çalıştığı söylenmiş ancak daha sonra iptal edilmişti. NV91 ve NV92 isimli modeller, şirketin otonom taksisi Cybercab olarak karşımıza çıkmıştı.

Model 3 ve Model Y üretim hatları talep düşüklüğü nedeniyle boşta kaldığı için, Tesla yeni platforma dayalı araç programı iptal ederek, mevcut üretim hatlarında Model 3/Y platformunu temel alan ucuz araçlar üretmeye karar verdi.

Model Y ile aynı şasi, motor ve bataryaya sahip olacak

Çinli medya kuruluşu 36Kr'den gelen haberler bu kararı doğruluyor. Haberde, Tesla'nın Şanghay fabrikasında düşük fiyatlı Model Y olarak tanımlanan aracından bahsediliyor. Yeni aracın, mevcut Model Y ile aynı şasi, motor ve batarya paketine sahip olacağı belirtiliyor.

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Raporda Tesla'nın geçen yıl Meksika'da piyasaya sürdüğü Model 3'ün yeni versiyonuna atıfta bulunuluyor. Bu model, normal Model 3'ten farklı olarak, arka koltuk ekranı, ambiyans aydınlatma ve deri koltuk gibi özelliklere sahip değil. Meksika'da 35.000 dolar fiyattan başlayan bu araç, normal bir Model 3'ten yaklaşık 4.000 dolar daha ucuz.

Model Y'nin de benzer değişikliklerle maliyetinin düşürüleceği belirtiliyor. Tesla'nın, yenilenen Model Y'nin Çin'deki performansına bağlı olarak ucuz modelini yılın ikinci yarısında piyasaya sürmesi bekleniyor. Tesla'nın ABD ve Almanya'daki Model 3 ve Model Y üretim hatları da şu anda yeterince kullanılmadığından, aracın diğer pazarlarda da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Ucuz Tesla, Model Y'nin kırpılmış versiyonu olabilir