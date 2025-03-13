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    Renault Trucks yüzde 100 elektrikli beton mikserini görücüye çıkarıyor

    Renault Trucks, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yüzde 100 elektrikli beton mikserini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Renault Trucks E-Tech C, önümüzdeki ay Münih'te sergilenecek.
    Renault Trucks Tam Boyutta Gör
    Bugün dünyadaki karbon dioksit üretiminin yaklaşık yüzde 8'inden çimento sorumlu. Bu yüzden çimentonun gerek üretimi, gerekse kullanımı sırasında karbon salınımını azaltmak büyük önem taşıyor. Çimentonun taşınmasında ve işlenmesinde önemli bir rol üstlenen beton mikserleri de bu denklemin önemli bir parçası olduğu için, onların da yenilenebilir enerjiye geçmesinin sıfır emisyon yolunda önemli bir adım olacağına inanılıyor.

    Renault Trucks'ın Yüzde 100 Elektrikli Beton Mikseri, Yakında Çimento Taşımaya Başlayacak

    Bu mikserlerin son derece ağır araçlar olmaları bu atılımın yapılmasını epey güçleştirmiş olsa da bugün artık bu alanda ilk örnekleri görmeye başladık. Nitekim Renault Trucks, yüzde 100 elektrikli ilk beton mikserini kısa süre önce duyurdu. Renault Trucks E-Tech C adını taşıyan bu mikser, önümüzdeki ay Münih'te gerçekleşecek Bauma fuarında görücüye çıkarılacak.

    Renault Trucks'ın Alman kamyon üreticisi Schwing-Stetter ile birlikte geliştirdiği yenilikçi şasi tasarımı, Renault Trucks E-Tech C'nin karbon yakıtlara ihtiyaç duymadan bu zorlu görevin altından kalkmasını sağlıyor. Renault Trucks E-Tech C yüzde 100 elektrikli olduğu için üzerindeki mikser de elektrikle çalışıyor. Schwing Stetter tarafından geliştirilen bu elektrikli mikser, doğrudan kamyonun bataryalarından güç alıyor.

    Renault Trucks, E-Tech C'nin fazladan bir aksa sahip olmasına rağmen üstün manevra kabiliyetine sahip olacağını söylüyor. Bataryaların kabinin arkasına dikey olarak yerleştirildiği yenilikçi tasarımı, şasi yapısının daha kompakt hâle getirilmesini sağlıyor. Daha kısa bir dingil mesafesine ve daha dar bir dönüş çapına sahip olan E-Tech C'nin, şehir içi kullanımda ve dair inşaat sahalarında rahatça manevra yapabileceği belirtiliyor.

    Renault Trucks E-Tech C, 45 dakika şarjla 140 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. Renault Trucks, inşaat alanları ile beton fabrikaları arasındaki ortalama mesafenin 35 kilometre olduğunu, E-Tech C'nin de her gün bu mesafeyi dört kez gidip gelebileceğini söylüyor. Şirket, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre pil sayısının ve şarj stratejisinin müşteriye özel optimize edilebileceğini belirtiyor.

    Bu aracın geleneksel beton mikserlerine karşı en büyük dezavantajı çok daha pahalı olması. Ancak Renault Trucks, kendi aracının daha fazla yük taşıyarak bu handikapı telafi edeceğine inanıyor. Standart bir beton mikseri 8 metre küp yük taşırken, Renault Trucks'ın elektrikli modeli 10 metre küp yük taşıyabiliyor. Buna bir de şarj maliyetinin dizel yakıtlardan daha düşük olması eklenince, Renault Trucks uzun vadede bu maliyet farkının fazlasıyla telafi edileceğine inanıyor. Ayrıca bakım ve tamir masraflarının da çok daha düşük olacağı vurgulanıyor.

    Renault Trucks, tüm bunları üst üste koyunca, elektrikli beton mikserlerinin sadece çevre dostu oldukları için değil, finansal olarak mantıklı oldukları için de tercih edileceğini düşünüyor. Gerçi bu noktada bu bir öngörüden ziyade bir temenni aslında.

    Renault Trucks E-Tech C, ilk aşamada İsviçre, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Slovakya'da kullanıma sunulacak.

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