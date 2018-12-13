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Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun"

İsveçli üretici yeni başlattığı reklam kampanyası ise Almanya'daki müşterilerinden araçlarını satın almak yerine onlara abone olmasını istedi. Peki Volvo'nun abonelik ücretleri ne kadar? İşte detaylar
5 ay
20,3b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo'dan ilginç reklam:
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Kullanıcıların doğrudan bir ürünü satın almak yerine aylık ya da yıllık sabit bir ücret ödeyerek o ürünü kullanabilmesine olanak tanıyan “abonelik” hizmeti yavaş yavaş her sektörde kendini göstermeye başladı. Hatta bu hizmetle ilgili otomotiv sektöründeki ilk ciddi adımı Volvo attı diyebiliriz. Şirket şimdi de müşterilerinden araçlarını satın almasını değil, onlara abone olmasını istiyor.

Evet yanlış duymadınız. Bir otomobil üreticisi için en büyük başarı kriterlerinden bir tanesi aylık veya yıllık bazda sattığı araç sayısıdır. Fakat bu durum günümüzde farklı bir yola evriliyor. Volvo’nun izlediği yöntem de bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. “Care by Volvo” adındaki abonelik programıyla pek çok ülkede hizmet veren İsveçli üretici, son reklam kampanyasıyla Almanya’daki müşterilerine ilginç bir çağrıda bulundu: “Bu aracı satın almayın. Ona abone olun

Abonelik ücretine neredeyse tüm masraflar dahil 

Audi, Mercedes ve BMW gibi köklü markaların anavatanında bu çağrıyı yapan Volvo kendine fazlasıyla güveniyor. Volvo’nun abonelik programında yeni XC40 modeli aylık 498 euro'dan müşterilere sunuluyor. Vergiler, sigorta masrafları, yol yardımı ve diğer servisler bu ücrete dahil. Yeni XC90’a abone olurum geniş geniş kullanırım diyen Alman müşterilerin de aylık 929 euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

Volvo’nun abonelik sisteminin eksileri de mevcut. Bunlardan en önemlisi aboneliğin kiralamaktan çok daha pahalı olması. Öyle ki Almanya’da bu farkın yüzde 40’a kadar çıkabildiği söyleniyor. Ayrıca insanların abonelik sistemine bakış açısı da henüz çok olumlu değil. Alman müşterilerin yalnızca küçük bir kısmı aboneliğe sıcak bakıyor. ABD’de ise bu rakamın yüzde 14 civarında olduğu söyleniyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-11/volvo-s-new-pitch-don-t-buy-this-car Yorum Yaz
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MrKattchup 5 ay en beğenilen
Ee bu zaten hemen hemen her ülkede bulunan Leasing sistemi, aradaki farkı anlamadım ben.
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tkblack 5 ay
bu abonelik sistemine bi son getirmeleri lazım. ömür boyu adamlara çalışıyorsun. kirada oturmak gibi yıllarca kira ödüyorsun çıkınca elinde bir hiç oluyor. teknoloji de aylık sistem iyice zıvanadan çıktı. ben office kullanmak için ömür boyu microsofta paramı ödeyeceğim ? yada photoshop için adobeye mi çalışacağım. çok saçma
bu abonelik sistemine bi son getirmeleri lazım. ömür boyu adamlara çalışıyorsun. kirada oturmak gibi yıllarca kira ödüyorsun çıkınca elinde bir hiç oluyor. tek...
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D.Baran 5 ay
Ayrıntılarını anlatması uzun ama sonuc olarak markanın satış ve kısa süreli kullanım adetlerini yükseltmek adına yapılmış çok akıllıca bir düzenleme.Şöyle bir örnek vereyim; mesela ben otomobil meraklısı ve bu markaya yakın duran biriyim ve de gelir durumum iyi olsun; Leasing ile en kısa 2 yıllık sözleşme yapıp bitmesini bekleyeceğime bu uygulamaya girer canım ne zaman isterse,2-3 ay yada 1 yıl sonra, küçük bir fark ödeyerek (sanırım 600 euro idi) markanın başka modelini yada yeni çıkan son modeline geçiş yapabilirim.Kullandığım araç ise benden sonra daha uygun fiyattan daha fazla talipli bulabilir.Ikinci eli canlanır.vb vb..
Ayrıntılarına daha önce bakmıştım daha başka cazip yönleride var.Ama tabiki tamamen gelir durumu yüksek kesimlere,firmalara vb. hitap ediyor.
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khytr89 5 ay
Turkiye de tutar ama Almanya da tutmaz.. orda zaten arabalar uygun.. burda 500 eurodan (6tl desek) kiralasalar 3000tl rakama volvoya biniyorsun ve ustelik vergisi bakimi her sey dahil.
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WB 5 ay
Ford options benzer bir seyi 10 sene once baslatmisti zaten, nasil ilk oluyor anlamadim?
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KararanBitki 5 ay
Düşünüyorum da bir artı yönünü bulamadım gerçekten. Parayı verip araç kiralıyoruz tek farkı firmadan olması oluyor gibi.
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Seyrim 5 ay
:) Ülkemizde Şahin parasına kiralarız artık..
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Ohol Oula 5 ay
Bir Volvo sahibi olarak bu olayı anlayamadım.
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MaSSive 5 ay Ohol Oula
Her fırsat da, yerli yersiz konular da bir Volvo sahibi olduğunu belirten bir Volvo sahibi olarak,
Seni ilgilendiren bir konu değil kısacası.

Çünkü bir Volvo sahibisin zaten. Anladık.
Adamlar Volvo sahibi olmayan, olmak da tereddüt eden veya o kadar Alman markası arasından üst segment modellerimi alan olmuyor zaten, merak ediyorsan, satın almana gerek yok.Satın alamıyorsan da,
Almanya pazarındaki potansiyel kullanıcıya, herşey dahil fiyatlarla gel sana aylık, yıllık bana abone ol kiralıyayım diyor.
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swat882 5 ay Ohol Oula
Bu haberi anlamak için bir volvo sahibi olmaya gerek duyulmuyor hocam gönlünüzü ferah tutun.
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BOLDVIPER 5 ay
almanyada yaşayıpta onca arabadan 400 avro sırf volvo diye kira veren varsa kafasına.
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cosef 5 ay
fiyat uygun olursa kiralanır fakat zaten Almanyada araba fiyatları gayet ucuz
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MaSSive 5 ay
Üstte para alıp, aylık, yıllık kiralayana, çevreye reklamını yaptırmakdan başka birşey değil.
Aylık O fiyatları verebilecek kişi zaten neredeyse eş değer model otomobil alır Almanya da.
Volvo, Saab konforlu, taş gibi, kalitesine laf edilmeyecek markalardır. Ancak firma sahibi değilsem, nekadar beğenirsem beğeneyim satın alacak param da yoksa, hevesimi almak için
bile olsa, Volvo kiralayacağım son marka olurdu heralde.
Apple da yakında TR de kiralama yöntemi başlatırsa şaşırmam.

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tkblack 5 ay
bu abonelik sistemine bi son getirmeleri lazım. ömür boyu adamlara çalışıyorsun. kirada oturmak gibi yıllarca kira ödüyorsun çıkınca elinde bir hiç oluyor. teknoloji de aylık sistem iyice zıvanadan çıktı. ben office kullanmak için ömür boyu microsofta paramı ödeyeceğim ? yada photoshop için adobeye mi çalışacağım. çok saçma
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Bilgisayar Bağımlısı 5 ay tkblack
Satın alma sistemine göre uzun vadede en mantıklısı leasing vari bir tüketim, alışveriş türü.
Firmaları sadece satış bazlı gelire mahkum etmek o firmaları daha yeni ürünler ile müşterileri ihtiyacı olmadığı halde yeni ürün almalarına neden oluyor.
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