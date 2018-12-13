Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun"

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Kullanıcıların doğrudan bir ürünü satın almak yerine aylık ya da yıllık sabit bir ücret ödeyerek o ürünü kullanabilmesine olanak tanıyan “abonelik” hizmeti yavaş yavaş her sektörde kendini göstermeye başladı. Hatta bu hizmetle ilgili otomotiv sektöründeki ilk ciddi adımı Volvo attı diyebiliriz. Şirket şimdi de müşterilerinden araçlarını satın almasını değil, onlara abone olmasını istiyor.

Evet yanlış duymadınız. Bir otomobil üreticisi için en büyük başarı kriterlerinden bir tanesi aylık veya yıllık bazda sattığı araç sayısıdır. Fakat bu durum günümüzde farklı bir yola evriliyor. Volvo’nun izlediği yöntem de bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. “Care by Volvo” adındaki abonelik programıyla pek çok ülkede hizmet veren İsveçli üretici, son reklam kampanyasıyla Almanya’daki müşterilerine ilginç bir çağrıda bulundu: “Bu aracı satın almayın. Ona abone olun”

Abonelik ücretine neredeyse tüm masraflar dahil

Audi, Mercedes ve BMW gibi köklü markaların anavatanında bu çağrıyı yapan Volvo kendine fazlasıyla güveniyor. Volvo’nun abonelik programında yeni XC40 modeli aylık 498 euro'dan müşterilere sunuluyor. Vergiler, sigorta masrafları, yol yardımı ve diğer servisler bu ücrete dahil. Yeni XC90’a abone olurum geniş geniş kullanırım diyen Alman müşterilerin de aylık 929 euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.

Volvo’nun abonelik sisteminin eksileri de mevcut. Bunlardan en önemlisi aboneliğin kiralamaktan çok daha pahalı olması. Öyle ki Almanya’da bu farkın yüzde 40’a kadar çıkabildiği söyleniyor. Ayrıca insanların abonelik sistemine bakış açısı da henüz çok olumlu değil. Alman müşterilerin yalnızca küçük bir kısmı aboneliğe sıcak bakıyor. ABD’de ise bu rakamın yüzde 14 civarında olduğu söyleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-11/volvo-s-new-pitch-don-t-buy-this-car