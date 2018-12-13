Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun"

Evet yanlış duymadınız. Bir otomobil üreticisi için en büyük başarı kriterlerinden bir tanesi aylık veya yıllık bazda sattığı araç sayısıdır. Fakat bu durum günümüzde farklı bir yola evriliyor. Volvo’nun izlediği yöntem de bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. “Care by Volvo” adındaki abonelik programıyla pek çok ülkede hizmet veren İsveçli üretici, son reklam kampanyasıyla Almanya’daki müşterilerine ilginç bir çağrıda bulundu: “Bu aracı satın almayın. Ona abone olun”
Abonelik ücretine neredeyse tüm masraflar dahil
Audi, Mercedes ve BMW gibi köklü markaların anavatanında bu çağrıyı yapan Volvo kendine fazlasıyla güveniyor. Volvo’nun abonelik programında yeni XC40 modeli aylık 498 euro'dan müşterilere sunuluyor. Vergiler, sigorta masrafları, yol yardımı ve diğer servisler bu ücrete dahil. Yeni XC90’a abone olurum geniş geniş kullanırım diyen Alman müşterilerin de aylık 929 euro'yu gözden çıkarması gerekiyor.
Volvo’nun abonelik sisteminin eksileri de mevcut. Bunlardan en önemlisi aboneliğin kiralamaktan çok daha pahalı olması. Öyle ki Almanya’da bu farkın yüzde 40’a kadar çıkabildiği söyleniyor. Ayrıca insanların abonelik sistemine bakış açısı da henüz çok olumlu değil. Alman müşterilerin yalnızca küçük bir kısmı aboneliğe sıcak bakıyor. ABD’de ise bu rakamın yüzde 14 civarında olduğu söyleniyor.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-11/volvo-s-new-pitch-don-t-buy-this-car Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıntılarına daha önce bakmıştım daha başka cazip yönleride var.Ama tabiki tamamen gelir durumu yüksek kesimlere,firmalara vb. hitap ediyor.
Seni ilgilendiren bir konu değil kısacası.
Çünkü bir Volvo sahibisin zaten. Anladık.
Adamlar Volvo sahibi olmayan, olmak da tereddüt eden veya o kadar Alman markası arasından üst segment modellerimi alan olmuyor zaten, merak ediyorsan, satın almana gerek yok.Satın alamıyorsan da,
Almanya pazarındaki potansiyel kullanıcıya, herşey dahil fiyatlarla gel sana aylık, yıllık bana abone ol kiralıyayım diyor.
Aylık O fiyatları verebilecek kişi zaten neredeyse eş değer model otomobil alır Almanya da.
Volvo, Saab konforlu, taş gibi, kalitesine laf edilmeyecek markalardır. Ancak firma sahibi değilsem, nekadar beğenirsem beğeneyim satın alacak param da yoksa, hevesimi almak için
bile olsa, Volvo kiralayacağım son marka olurdu heralde.
Apple da yakında TR de kiralama yöntemi başlatırsa şaşırmam.
Firmaları sadece satış bazlı gelire mahkum etmek o firmaları daha yeni ürünler ile müşterileri ihtiyacı olmadığı halde yeni ürün almalarına neden oluyor.
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