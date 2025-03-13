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    Yeni Zeekr 007 GT'nin iç mekanı ortaya çıktı

    Geely çatısı altında faaliyet gösteren Zeekr, elektrikli station wagon modeli 007 GT'yi önce Çin'de, sonra da Avrupa pazarında satışa sunacak.                   
    Yeni Zeekr 007 GT'nin iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli Zeekr, elektrikli station wagon modeli 007 GT, ya da Avrupa'daki ismiyle 7 GT'yi parça parça tanıtmaya devam ediyor. Ocak ayında resmi görselleri paylaşılan modelin şimdi de iç mekanı ortaya çıktı. Zeekr 007 GT, ferah ve modern bir yaşam alanına sahip.

    Zeekr 007 GT'nin gövde tasarımı büyük oranda sedan versiyonla aynı olsa da iç mekanda farklılıklar söz konusu. Zeekr 7X'dekine benzeyen üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında küçük bir gösterge ekranı mevcut. Vites kontrolleri de ayrıca direksiyon arkasına konumlandırılmış. Head-up display özelliğinin de bulunduğu konsolun ortasında ise büyük bir dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor.

    Yeni Zeekr 007 GT'nin iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Farklı renklerin kombine edildiği yaşam alanındaki orta konsol, fiziksel düğmeler, bardaklıklar ve iki adet kablosuz şarj ünitesinin yer aldığı büyük bir bölmeye sahip. Arka kısımda ise geniş bir kol dayama ve onun altında yer alan büyük depolama bölmesi yer alıyor. Zeekr 007 GT, arka yolcular için de kol dayama, havalandırma menfezleri ve USB girişleri gibi özellikler sunuyor.

    Büyük ve yekpare bir cam tavana sahip olan model, PMA2+ adı verilen modüler bir platform üzerine inşa edildi. Markanın yeni "Saklı Enerji" tasarım felsefesiyle tasarlanan otomobilin ön tarafında Zeekr Stargate adı verilen interaktif bir ekran bulunuyor. 4864 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe ve 1445 mm yüksekliğe sahip olan 007 GT'nin aks mesafesi de 2925 mm olarak açıklandı.

    Yeni Zeekr 007 GT'nin iç mekanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Zeekr 007 GT'nin tek motora sahip arkadan itişli versiyonu 310 kW (416hp) maksimum güç sunuyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise ön aks üzerinde 165 kW'lık ek bir motor ekleniyor. Bu sayede sistem toplamda 475 kW (637hp) maksimum güç üretiyor.

    Giriş seviyesinde 75 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya ile satışa sunulacak olan modelin üst versiyonlarında 100 kWsa kapasiteye sahip NMC (nikel manganez kobalt) batarya kullanılıyor. Otomobilin sürüş menzili de bataryaya göre 585 km ile 825 km (CLTC) arasında değişiyor.

    Zeekr 007 GT, önümüzdeki ayın ortalarında Çin'de satışa sunulacak. Ardından, yıl içerisinde Avrupa'da Zeekr 7 GT adıyla piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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