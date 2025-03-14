2025 Mercedes CLA tanıtıldı: 792 km'ye kadar menzil!

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Yeni nesil 2025 Mercedes-Benz CLA sonunda tanıtıldı. Tepeden tırnağa güncellenen yeni CLA'daki en büyük değişim elbette ilk kez %100 elektrikli versiyonla gelecek olması. Yeni Mercedes-Benz CLA'nın elektrikli versiyonu eylül ayında, benzinli versiyonu ise kasım ayında Türkiye'ye gelecek.

2025 Mercedes-Benz CLA, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni CLA'nın boyutları selefine göre az da olsa büyüdü. Gövde uzunluğu, genişliği ve yüksekliği 3 cm civarında arttı. Aks mesafesinde ise 6 cm'nin üzerinde artış söz konusu. Bu sayede ön koltuklarda biraz daha fazla alan sunulduğu ifade ediliyor ancak boyutlardaki artışa rağmen arka yolcuların diz ve dirsek mesafesi azalmış. Öte yandan, eğimli tavan çizgisine rağmen arka baş mesafesinde bir miktar artış yaşanmış.

Yeni modelin bagaj hacmi de 53 litre azalarak 405 litreye düşmüş ancak %100 elektrikli versiyonda bu durum çok da önemli değil çünkü bu versiyonun ön kaputunun altında 101 litrelik bir ön bagaj sunuluyor.

Gövde tasarımında benzer bir silüetle karşımıza çıkan yeni Mercedes-Benz CLA'nın ince bir LED şeritle birbirine bağlanan ön-arka aydınlatmalarında ve elektrikli versiyonun panjur bölümündeki panelde bolca yıldız görmekteyiz. Ayrıca, bu panelin bir parçası olarak gelen Mercedes logosu da aydınlatılmış olarak karşımıza çıkıyor.

Yan tarafta gizli kapı kollarıyla daha akıcı bir görünüme kavuşan CLA'nın arkasında da entegre bagaj spoyleri ve difüzör göze çarpıyor. Yeni nesil Mercedes-Benz CLA'nın en aerodinamik konfigürasyonunda elde edilen hava sürtünme katsayısı da sadece 0,21 Cd olarak açıklandı.

Yaşam alanında büyük değişim

Tam Boyutta Gör CLA'nın iç mekanında ise köklü bir değişim söz konusu. Konsolda markanın "MBUX Superscreen" adını verdiği üç ekranlı düzen dikkat çekiyor. Bu alanda 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve 14 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Ayrıca, ön yolcu tarafına opsiyon olarak 14 inçlik bir ekran daha eklenebiliyor. Opsiyonlar arasında 12.2 inçlik bir head-up display ve 16 hoparlörlü Burmester ses sistemi de var.

Konsola baktığımızda klima kontrollerine yer verilmediğini görüyoruz ki bu da kontrollerin multimedya sistemine taşındığını gösteriyor. Orta konsol ise çift katmanlı; üst tarafta kablosuz şarj ünitesi ve bardaklıklar bulunurken alt kısımda ise eşyalarınızı koyabileceğiniz bir göz bulunuyor. Standart olarak sunulan panoramik cam tavanda perde bulunmuyor. Mercedes, burada ultraviyole ışınlarını engelleyen ince bir kızılötesi film içeren ısı yalıtımlı lamine cam kullanıldığını belirtiyor.

2025 Mercedes-Benz CLA'da lüks modellerden türetilmiş yeni bir çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyona yer verilmiş. Otomobilin jant seçenekleri ise versiyona göre 17 ile 19 inç arasında değişiyor. Bu da jant seçiminin sürüş konforunda önemli bir etkisi olacağı anlamına geliyor.

Yeni CLA'nın giriş seviyesinde, Miller çevrimiyle çalışan 1.5 litrelik dört silindirli bir motor kullanılmış. M252 kodlu bu motor, sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ve 1.3 kWsa lityum iyon bataryaya sahip 48V hafif hibrit teknolojisiyle kombine edilmiş. CLA'nın benzinli versiyonu önden veya dört tekerlekten çekişli olarak sunulacak. Mercedes, bu motorun iki farklı güç seviyesinde satılacağını söyledi ancak detaylarını henüz açıklamadı.

Elektrikli güç aktarma sistemi

Tam Boyutta Gör %100 elektrikli Mercedes-Benz CLA ise CLA 250+ EQ ve CLA 350 4MATIC EQ versiyonlarıyla satılacak. İlk versiyonda 200 kW (268hp) maksimum güç ve 335 Nm maksimum tork üreten bir arka elektrik motoru mevcut. Çift motorlu versiyon ise 260 kW (349hp) güç ve 515 Nm tork değerlerine sahip.

Elektrikli CLA'nın tek motorlu versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 6,6 saniyede, çift motorlu versiyonu ise 4,8 saniyede tamamlıyor. Her iki modelin de maksimum hızı 210 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Dört tekerlekten çekişli versiyon, yalnızca ekstra güç ve çekiş gerektiğinde ön motoru devreye alarak enerji verimliliğini artırıyor.

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Her iki versiyonda da arka kısımda konumlandırılmış iki vitesli bir şanzıman mevcut. Birinci vites, başlangıçtan itibaren mükemmel hızlanma ve yüksek çekiş gücü sağlamakla birlikte şehir içi trafikte yüksek verimlilik sunuyor. İkinci vites ise yüksek hızlarda güç aktarımı ve otoyolda maksimum verim için tasarlanmış durumda.

Batarya ve termal yönetim sistemi

Tam Boyutta Gör 2025 Mercedes-Benz CLA'da 85 kWsa kullanılabilir kapasiteli NMC (nikel manganez kobalt) batarya kullanılıyor. Bu batarya ile arkadan itişli versiyonda WLTP'ye göre 792 kilometreye kadar, çift motorlu versiyonda ise 771 kilometreye kadar sürüş menzili hedefleniyor. 800V'luk elektrik mimarisine sahip olan model, bu sayede 320 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip. Bu da ideal koşullar altında 10 dakikalık şarjla 325 kilometre menzil elde edilmesi anlamına geliyor.

Elektrikli CLA, havadan havaya ısı pompalı termal yönetim sistemine sahip ilk Mercedes. Bir su devresi üzerinden dolaylı bir yol izlemeyen bu sistem, çok kaynaklı bir model olarak üç enerji kaynağını paralel şekilde kullanabiliyor: elektrikli aktarma organlarının atık ısısı, batarya ve çevredeki hava. Bu sistem, CLA’nın yüksek verimliliğine katkıda bulunuyor

Yıl sonunda Mercedes-Benz CLA'nın 58 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) bataryalı daha ucuz bir versiyonu da devreye alınacak.

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