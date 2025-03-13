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Tam Boyutta Gör 12-15 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike 2025 İstanbul etkinliğinde tanıtılan yeni Rakun City, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen özellikleriyle fuarın en dikkat çekici araçlarından biri oldu.

Rakun projesi ilk olarak 2018 yılında Ford Otosan'da bir yenilik projesi olarak doğmuş, Pro2 ve Pro3 modelleriyle bireysel ve ticari kullanıcılara satış planlanmıştı. 2024 yılında ise yeni bir aşamaya geçilerek markanın fikri mülkiyet hakları Ford Otosan (Gembox), Devinno A.Ş. Altınay Elektromobilite ve Letven Capital ortaklığıyla kurulan Actio Mobilite A.Ş.’ye devredildi. Rakun City ise bu yeni dönemin ilk meyvesi olarak karşımızda.

Tam Boyutta Gör Rakun City, hem bireysel hem de ticari kullanıcılara hitap eden özellikleriyle dikkat çekiyor. 4,5 kW (9 kW maksimum) nominal güce sahip elektrikli motosiklet, değiştirilebilir iki pili ile maksimum 150 kilometre menzile sahip olacak ve 90 km/s maksimum hıza ulaşabilecek. Bağlantılı teknolojiye sahip olacak Rakun City'nin bu özelliğiyle kendi segmentindeki ilklerden biri olacağı belirtiliyor.

2025’te yürürlüğe giren elektrikli motosiklet ithalat yönetmeliği, yerli üretimi destekleyen bir zemin hazırladı. Actio Mobilite Pazarlama ve Ticari Lideri İlker İyicik, Rakun City’nin bu ortamda öne çıkacağını söyleyerek, “Rakun City, uluslararası rakiplerine benzer kaliteyi daha uygun fiyatla sunuyor. Çevre dostu yapısı ve düşük kullanım maliyetiyle Türkiye’deki motosiklet kullanıcılarına hitap edecek. Yıl sonuna kadar seri üretime geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yerli elektrikli motosiklet Rakun City Motobike 2025'te tanıtıldı