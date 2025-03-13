Yerli elektrikli motosiklet Rakun City, Motobike 2025'te tanıtıldı

Rakun projesi ilk olarak 2018 yılında Ford Otosan'da bir yenilik projesi olarak doğmuş, Pro2 ve Pro3 modelleriyle bireysel ve ticari kullanıcılara satış planlanmıştı. 2024 yılında ise yeni bir aşamaya geçilerek markanın fikri mülkiyet hakları Ford Otosan (Gembox), Devinno A.Ş. Altınay Elektromobilite ve Letven Capital ortaklığıyla kurulan Actio Mobilite A.Ş.’ye devredildi. Rakun City ise bu yeni dönemin ilk meyvesi olarak karşımızda.
2025’te yürürlüğe giren elektrikli motosiklet ithalat yönetmeliği, yerli üretimi destekleyen bir zemin hazırladı. Actio Mobilite Pazarlama ve Ticari Lideri İlker İyicik, Rakun City’nin bu ortamda öne çıkacağını söyleyerek, “Rakun City, uluslararası rakiplerine benzer kaliteyi daha uygun fiyatla sunuyor. Çevre dostu yapısı ve düşük kullanım maliyetiyle Türkiye’deki motosiklet kullanıcılarına hitap edecek. Yıl sonuna kadar seri üretime geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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