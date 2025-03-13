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    Tesla, Çin'de otonom sürüş için Baidu ile çalışıyor

    Tesla'nın Çin'de gelişmiş sürücü destek (ADAS) sistemi FSD’nin performansını artırmak için teknoloji devi Baidu ile birlikte çalıştığı belirtiliyor. Hedef ise daha doğru ve güncel haritalama yapmak.
    Tesla, Çin'de otonom sürüş için Baidu ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'deki FSD yazılımını geliştirmek için teknoloji devi Baidu ile daha yakın bir iş birliğine gidiyor. Konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre, Baidu, Tesla’nın Pekin ofisine bir mühendis ekibi göndererek şirketin en gelişmiş sürüş yazılımı olan Full Self-Driving (FSD) V13’ün Çin yollarına daha iyi uyum sağlamasını hedefliyor.

    Tesla, FSD için Baidu ile çalışıyor

    Baidu’nun navigasyon haritalarını Tesla’nın sistemine daha iyi entegre etmek için çalışan mühendisler, şerit işaretleri ve trafik ışıkları gibi önemli yol bilgilerini optimize etmeye odaklanıyor. ABD’de Tesla’nın FSD yazılımı, yerel yapay zeka eğitimleri sayesinde haritalara bağımlı olmadan çalışabiliyor. Ancak Çin'deki veri düzenlemeleri, Tesla’nın ülke genelindeki iki milyon elektrikli aracından gelen verileri yurtdışına aktarmasını engelliyor. Bu da, yazılımın Çin yollarına uyum sağlamasını zorlaştırıyor.

    Tesla, Çin'de otonom sürüş için Baidu ile çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, Çin’deki en büyük rakipleri BYD ve Xpeng’in agresif fiyat politikaları karşısında da zorlu bir süreçten geçiyor. Bu markalar, Tesla'nın ek ücret talep ettiği sürüş destek sistemlerini araç fiyatına dahil ederek rekabet avantajı sağlıyor. Tesla'nın Çin’deki pazar payı 2023’te yüzde 11,7 iken geçen yıl yüzde 10,4’e geriledi.

    Aktarılanlara göre Şubat ayında Çin’deki kullanıcılara sunduğu yazılım güncellemesi de beklenen ilgiyi görmedi. Güncelleme, şehir içi navigasyon yeteneklerini artırsa da kullanıcılar, Elon Musk’ın vaat ettiği tam FSD deneyiminden halen uzak olunduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Öyle ki FSD V13, Çin için yeterli eğitimden geçmediği için sürücülerin yanlış şeritlere girmesi ve kırmızı ışık ihlalleri yapması gibi ciddi hatalarla karşılaştığı belirtiliyor.

    Tesla için bir zorunluluk

    Mevcut durumda, Çin düzenlemeleri Tesla’nın Çin’deki verileri ABD’ye aktarmasını engelliyor. Aynı zamanda ABD’de Tesla’nın yapay zeka yazılımını Çin'de eğitmesine izin vermiyor. Dolayısıyla Tesla, yazılımını geliştirmek için yerel bir ortakla çalışmak zorunda. Baidu ise Tesla ile olan ortaklığını derinleştirerek kendi yapay zeka ve haritalama teknolojilerini güçlendirme şansı elde ediyor.

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