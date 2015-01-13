Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Voyo Mini PC cebe girebilecek kadar küçük

4 yıl
2,1b
1
8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Voyo Mini PC cebe girebilecek kadar küçük

Intel'in CES 2015 fuarında Compute Stick adlı küçük bilgisayarını lanse etmesi ile yavaş yavaş Intel işlemcili mini Windows bilgisayarların pazarda kendisini göstermeye başlayacağı anlaşılıyor. Bu bağlamda özellikle Çinli üreticilerin hamleleri mevcut. 

AliExpress üzerinde bir süre önce boy göstermeye başlayan Voyo Mini PC adlı model buna son örnek. 1.8GHz saat hızına kadar çıkabilen Intel Atom Z3735F yongaseti ve 600MHz saat hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile Voyo Mini PC gündelik işlerin altından rahatça kalkabilecek güçte. 

Cebe sığabilecek şekilde 12.6cmx12.6cmx1.2cm ölçülere sahip olan model HDMI, USB 2.0 ve microSD desteği ile masanızdaki kasanın yerini rahatça alabilecek. 2GB RAM ve 64GB kapasite ile desteklenen model WiFi desteğine de sahip. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan Voyo Mini PC modeli 140$ fiyat etiketine sahip.  

http://www.ubergizmo.com/2015/01/voyo-mini-pc-small-and-colorful/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OtoburPirana 2 yıl
Ben voyo değil de wintel aldım. 2 doğal USB 2.0 1 adet de Micro USB yani otg ile kullanılan USB çıkışı var. WiFi haricinde ethernet girişi mevcut. Ses çıkışı ise telefon kulaklıklarını destekliyor yani mikrofonlu kulaklık takıliyor. Görüntü çıkışı da hdmi günlük işler için uygun evet. Fakat taşınabilir disk konusunda adaptör süz ise 1.8" tercih edilmesi lazım her 2.5" disk çalışmıyor. Ama adaptörlü disklerde sorun olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mdkmdk 2 yıl
varmı alan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BuyInCoinsTR 4 yıl
Donanımhaber'e özel tanıtım fırsatlarımız ile bu ürüne her üründe olduğu gibi yine ücretsiz kargo avantajı ve kayıtlı posta ile adresinize teslim güvenle sahip olabilirsiniz :)
buyincoins.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
işlemci 2.2 watt tdp ile çalışıyor. ısınmaz bu alet tam bir medya pc olmuş. smart tv ye ne gerek bununla smartın babası olur her tv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Her odaya bundan almak lazım, fiyat uygunmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fakcakaya 4 yıl
mini pc olarak zotac zbox öneririm...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 4 yıl
öyle bir cihazda depolama yapılamayacağı için usb adedi ve 3.0 olup olmaması çok önemli. harici de takamayacaksan 64gb'ın bir anlamı yok. bu tarz cihazlar cepten ziyade htpc olmak için uygun bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Bu sene gelişmelerle dolu olacak. Asıl 2016 da alınabilir seviye olacak bence.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo'nun akıllı telefonları Türkiye'de 4 yıl Apple iPhone 6 Plus video inceleme "Apple'ın ilklerini taşıyan iPhone" 4 yıl Whatsapp ve SMS'leri PC'den kontrol edin "Pushbullet inceleme" 4 yıl Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim