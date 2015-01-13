Voyo Mini PC cebe girebilecek kadar küçük





Intel'in CES 2015 fuarında Compute Stick adlı küçük bilgisayarını lanse etmesi ile yavaş yavaş Intel işlemcili mini Windows bilgisayarların pazarda kendisini göstermeye başlayacağı anlaşılıyor. Bu bağlamda özellikle Çinli üreticilerin hamleleri mevcut.





AliExpress üzerinde bir süre önce boy göstermeye başlayan Voyo Mini PC adlı model buna son örnek. 1.8GHz saat hızına kadar çıkabilen Intel Atom Z3735F yongaseti ve 600MHz saat hızına kadar çıkabilen Intel HD grafik birimi ile Voyo Mini PC gündelik işlerin altından rahatça kalkabilecek güçte.





Cebe sığabilecek şekilde 12.6cmx12.6cmx1.2cm ölçülere sahip olan model HDMI, USB 2.0 ve microSD desteği ile masanızdaki kasanın yerini rahatça alabilecek. 2GB RAM ve 64GB kapasite ile desteklenen model WiFi desteğine de sahip. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan Voyo Mini PC modeli 140$ fiyat etiketine sahip.

http://www.ubergizmo.com/2015/01/voyo-mini-pc-small-and-colorful/?utm_source=mobilerepublic