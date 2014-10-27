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WD Green 6TB Sabit Disk Video İnceleme
4 yıl
35,9b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda WD'nin veri depolama amaçlı tasarladığı yeşil ailesinin en yeni ve en yüksek kapasiteli modeli WD60EZRX'i inceliyoruz.
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DH Misafiri
4 yıl
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bozulduğunda en yüksek kapasitede datan gitmiş olur :))))
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kucukcuce
4 yıl
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inceleme için teşekkürler
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DH Misafiri
4 yıl
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İşim gereği 12 tb hdd takili ana bilgisayarima eternet üzerinden bağlı bir bilgisayar kullanmam gerekiyor . Bu bilgisayar yaklasik 7 senedir araliksiz çalışıyor çok soğuk bir ortamda duruyor ve sadece hdd değişeceği zamam yerinden kimildiyor . Bilgisayar icinde wd ve seagate marka bircok hdd takili max 2tb kapasiteli . Ben bugüne kadar birden bozulan bir hdd görmedim ilk olarak performans kayiplari yasiyorum ve daha sonra hddler kullanılamaz hal aliyorlar . Burada asla wd serisi hdd almam diyen arkadaşlar ya bir fabrika hatali hdd almışlar yada yanlis kullanmislar . 6 tb hdd bir ev kullanici için gerçekten cok fazla ve riskli. Ticari amacli kullanilacaksada gerekli kosullar sağlanırsa uzun ömürlü kullanılabilir .
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HumWE
4 yıl
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Tabiki şans işi hdd fakat şu an samsung olsa başka bir şey tercih etmem ancak tercihim seagate 1 tb sata3 64mb oldu yeni aldım , hatta 1 tb fakat tek plaka olduğu için bozulan 500 gb wd black in yarısı inceliğinde , seagate ide samsung hdd ile ortak yapım olduğu için tercih ettim umarım sorun çıkarmaz...
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Prequel
4 yıl
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Kaç böbrek?
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cem650
4 yıl
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tek kalemde tüm datdaların uçtuğu anlamınada gelebilir...
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kucukcuce
4 yıl
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kullanan var mı ?
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DonsuzBalık
4 yıl
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hddleri herzaman ters(sırtüstü) şekilde çaıştırın ve bu sayede elektrik kesintisi veri kaybı - bad sector gibi durumlarda karşı daha dayanıklı olsun.. BENCE
gerçekten bu şekilde kullanmam sonucunda disklerin daha stabil ve kararlı çalıştığını düşünüyorum. 5 yıllık kullanıma dayanarak söylüyorum
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Chris Brown
4 yıl
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Elinize sağlık.
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Hasan07-36
4 yıl
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Şu "SSD varken HDD çöp" diyenler acaba şu 1 TB'lık SSD'den iki tane alıp, bilgisayarlarına takabiliyorlar mı?
kliksa.com/...
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Turuncu Sakal
4 yıl
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Film arşivi için böyle bir şey almayı düşünüyorum. İlerde fiyatları ucuzladığında da bir tane daha alıp yedek yaparız. Böyle ürünlere ihtiyacı olmayanlar için de bu ürünlerin çıkması iyi bir şeydir çünkü boyut arttıkça düşük boyuttakilerin fiyatları ucuzlayacak. Eskiden 1 tb diskler uçuk fiyattaydı şimdi ise standart oldular.
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BlackeR
4 yıl
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bir anımı anlatmak istiyorum; seagate hdd im bozuldu ve de garantinin son günüydü. aldığım yere servise götürdüm ve hdd im yenisiyle değiştirildi.
şu an ise 5 yıl önce aldığım samsung sata2 hdd i aldım, hala da kullanıyorum bir sıkıntı yok.
wd ler diğer markalara göre pahalı özellikle de black serisi. hiç kullanmadı bilemeyeceğim nasıl olduklarını ama şu da var ki teknoloji biraz da şans işidir.
son olarak da şunu belirtmek isterim ki samsung markasından zerre hazzetmediğim halde; gerek geleneksel olsun, gerekse de ssd olsun almanız gereken marka samsung dur (özellikle de ssd lerde)
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serafon
4 yıl
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Her markadan bozuk hdd gördüm aşağı yukarı. WD bir ara hep başımı ağrıttı, ki o zaman herkes çok iyi diyordu, epey uzak durdum ama sonradan aldıklarımda sorun çıkmadı. 6TB sorunsuz olmaz diyene ise diyecek sözüm yok zamanında 30GB da devasa bir kapasite idi ve yanında ups olmadan satmıyorlardı bazıları. Gün gelecek 6 PB olacak. Adamlar sağlıklı hale gelmeseydi piyasaya sürmezdi merak etme...
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StormLight
4 yıl
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HDD emanet sanırım. Özelliklerinden ziyade çoğu kişinin merak ettiği konusu sestir. Bu tarz özelliklerin en büyük dezavantajı sessiz olmamasından kaynaklanır.
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Gece772
4 yıl
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HDD şimdilik iyi ürünler....
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gerçekten bu şekilde kullanmam sonucunda disklerin daha stabil ve kararlı çalıştığını düşünüyorum. 5 yıllık kullanıma dayanarak söylüyorum
kliksa.com/...
şu an ise 5 yıl önce aldığım samsung sata2 hdd i aldım, hala da kullanıyorum bir sıkıntı yok.
wd ler diğer markalara göre pahalı özellikle de black serisi. hiç kullanmadı bilemeyeceğim nasıl olduklarını ama şu da var ki teknoloji biraz da şans işidir.
son olarak da şunu belirtmek isterim ki samsung markasından zerre hazzetmediğim halde; gerek geleneksel olsun, gerekse de ssd olsun almanız gereken marka samsung dur (özellikle de ssd lerde)