WD Kurumsal Uygulamalar İçin Sabit Disk Serisini Genişletiyor

WD’nin yeni SAS sabit sürücüleri, kritik sunucu ve depolama sistemleri görevi için kurumsal ürün portfolyosunu güçlendiriyor

Masaüstü, taşınabilir, yüksek kapasiteli kurumsal ve tüketici sabit disk pazarında lider olan Western Digital®, bugün, ikinci nesil WD S25 SAS sabit sürücüleri ve geleneksel kurumsal pazar için en yeni WD RE SAS 3.5 inç sürücülerinin satışa çıktığını duyurdu. 2.5 inç, 10.000 RPM, SAS 6 Gb/s arayüzü olan WD S25 sabit sürücüleri, IT profesyonellerine, yeni 450 ve 600 GB kapasiteleriyle, son derece güvenilir ve verimli yüksek performanslı depolama sunuyor. Daha önce 147 GB ve 300 GB kapasiteleri barındıran WD S25 serisi, kritik görev sunucuları ve depolama sistemleri için tasarlandı.

Sistem entegratörlerine sevkiyatına başlanan yeni 3.5 inç, 7200 RPM ve 6 Gb/s arayüze sahip WD RE SAS sabit sürücüler, 1 TB ve 2 TB kapasiteler sunuyor ve WD’nin genişleyen kurumsal ürün portfolyosuna kilit bir ek gerçekleştiriyor. WD RE SAS sürücüleri, WD’nin SAS portfolyosunu genişletmek üzere; yüksek kapasiteli veri merkezi depolama, depolama alanı ağları (SAN), ağ bağlantılı depolama (NAS), direk bağlantılı depolama (DAS), ağ bağlantılı gözetim depolama sistemleri ve bulut depolama sistemleri için, önemli bir taahhüdü yerine getirmiş oluyor.

“Müşterilerimizin ve kurumsal pazardaki IT profesyonellerinin taleplerini karşılamak, SAS sürücüleri için uzun dönem vaatlerimizin birincil göstergesidir,”diyen WD kurumsal depolama çözümleri başkan yardımcısı Darwin Kauffman, “Kurumsal pazarda da odak stratejimiz; WD sürücülerini tercih ederek WD’yi ödüllendiren müşterilerimizin, diğer uygulama segmentlerinde de WD SAS sürücüleri ile aynı kalite, güvenilirlik, performans ve bulunabilirlik değerlerine ulaştıklarından emin olmaktır. Bu taahhüt ile her gün daha genişleyen müşteri ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Son üç yılda, SAS, sunucu ve kurumsal depolama sistemlerinde sabit sürücüler için tercih edilen arayüz haline gelmiş ve 2010 yılında kurumsal uygulamalar için sevk edilen tüm sabit disklerin yüzde 50’sinden daha fazlasını temsil etmiştir.” diyen IDC sabit sürücüler araştırma direktörü John Rydning “SAS’ların performans, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliği, 2014 itibariyle kurumsal uygulamalar için üretilen sabit sürücülerin üçte ikisinden fazlasının SAS arayüzüne sahip olmasına yol açacak.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

WD’nin, SAS sürücülerinin bütün ürün yelpazesini desteklemeyi taahhüt eden en yeni ürünü, özel işletme ihtiyaçlarına karşılık gelecektir. WD S25 sürücü ailesi, 6 Gb/s SAS arayüzü ile yüksek performans sunar ve yoğun sunucu ve depolama sistemlerini içeren kritik görev uygulamaları için uygundur. WD RE SAS sabit sürücüleri, çıtanın en yüksek noktasındaki performanstan ödün vermeden, veri düşkünü SAS tabanlı depolama sistemlerine ihtiyaç duydukları büyük kapasiteyi sunmak için tasarlandı. Bu yüksek kapasite, yüksek performans ve sınıfının en iyisi olan güvenilirlik özelliklerinin birleşimi, WD RE SAS sürücülerini, kritik iş uygulamaları için ideal hale getiriyor. WD kurumsal SAS sabit sürücüleri ile ilgili daha fazla bilgiyi http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=10 linkinden ve WD RE SAS sabit sürücüleri ile ilgili daha fazla bilgiyi ise http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=580 linkinden bulabilirsiniz.

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